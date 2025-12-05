विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025: भविष्य की योजनाओं पर रहेगा वृषभ राशि वालों का फोकस

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज सुबह चंद्र देव वृषभ राशि में रहते हुए स्थिरता, धैर्य और मानसिक शांति देते हैं। रात होते-होते चंद्र देव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे बात-चित, विचारों का प्रवाह और जिज्ञासा बढ़ती है। बुध देव तुला राशि से संतुलन और शिष्टता बनाए रखते हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

सुबह वृषभ राशि के चंद्र देव धन, आत्म-मूल्य और स्थिरता पर ध्यान बढ़ाते हैं। आप पैसों से जुड़े किसी काम को व्यवस्थित करने का मन बना सकते हैं। रात में मिथुन राशि के चंद्र देव नए विचार और तेज संवाद लाते हैं। वृश्चिक राशि का प्रभाव साझा मामलों में भावनात्मक समझ बढ़ाता है। तुला राशि के बुध देव रिश्तों में संतुलन लाते हैं।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: सुबह आधार मजबूत करें, रात में अपने विचार साझा करें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सुबह चंद्र देव आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता देते हैं। रात में मिथुन के चंद्र देव धन और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिलाते हैं। वृश्चिक का प्रभाव रिश्तों में गहराई और ईमानदारी बढ़ाएगा। बुध देव कामकाज में संतुलन देते हैं।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: सुबह की स्पष्टता का लाभ लें; शाम की जिज्ञासा से नई योजनाएं बनाएं।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सुबह वृषभ के चंद्र देव मन को शांत रखते हैं और आप अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। रात में चंद्र देव आपकी राशि में आकर आत्मविश्वास, बातचीत और ऊर्जा बढ़ाते हैं। वक्री गुरु देव आत्मचिंतन गहरा करते हैं। वृश्चिक का प्रभाव अनुशासन और अंतर्ज्ञान बढ़ाता है। बुध देव संतुलित बातचीत में मदद करते हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: पहले आराम करें; शाम को आत्मविश्वास से बात रखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सुबह वृषभ के चंद्र देव मित्रों, समूह और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। रात में मिथुन के चंद्र मन को भीतर से समझने की सोच  बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि से रचनात्मकता और प्रेमभाव मजबूत होता है। बुध देव घर में संवाद और सामंजस्य बढ़ाते हैं।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: दिन में जुड़े रहें; रात में अपने मन से बात करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    