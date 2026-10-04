04 अक्टूबर राशिफल: मातृ नवमी पर किस राशि की चमकेगी किस्मत? पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शाम को चंद्रदेव के कर्क राशि में आते ही कर्क राशि वालों का मन खिल उठेगा, मीन और वृश्चिक राशि वालों को भी दिन ढलने के बाद राहत मिलेगी। गुरुदेव का साथ पाकर मंगलदेव कन्या राशि को कमाई और तुला राशि को करियर में आगे बढ़ने का हौसला देंगे। सूर्यदेव की कृपा से धनु राशि वालों की बात दफ्तर में वजनदार रहेगी और मेष राशि वाले सेहत व काम दोनों मोर्चों पर मजबूत दिखेंगे। शुक्रदेव की वक्री चाल का पहला दिन तुला, मिथुन और वृषभ राशि वालों से अपने हालिया फैसलों पर दोबारा सोचने को कहेगा। सिंह और कुंभ राशि वाले बोलचाल में संयम रखें, वहीं मकर राशि वाले दफ्तर की अफवाहों पर ध्यान न दें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: किसी कजिन के साथ दिवाली पर मिलने का प्लान पक्का हो सकता है। अधूरा पड़ा कोई ऑनलाइन फॉर्म आज झटपट भर जाएगा।

नेगेटिव पक्ष: दिवाली से पहले घर में पेंट या सामान की जगह बदलने पर राय मिलेगी। अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मातृ नवमी पर मां या सास की पसंद का ख्याल रखें। जीवनसाथी का मूड ऊपर-नीचे रहेगा, शाम तक बात संभल जाएगी।

आर्थिक स्थिति: होम लोन की कुछ रकम पहले चुकाने का ख्याल आएगा। बैंक से जानकारी लें, फैसला अगले हफ्ते करें।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में हल्का जुकाम हो सकता है। डेंगू का मौसम है, मच्छरों से बचाव रखें।

करियर और कारोबार: कारोबारी किसी कर्मचारी की तनख्वाह का मसला सुलझा लेंगे। सोमवार की टू-डू लिस्ट आज ही बना लें।

उपाय: घर की किसी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें लाल चुनरी भेंट करें।

शुभ रंग: मूंगिया | शुभ अंक: 1

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: मंडी में मोलभाव हो या किसी को मनाना, मीठी बोली से बाजी आपकी रहेगी। शाम को भाई-बहन के साथ बाजार घूमने निकल सकते हैं।

नेगेटिव पक्ष: कामवाली या ड्राइवर की अचानक छुट्टी से दिनचर्या गड़बड़ाएगी। कोई पुरानी उधारी भी याद दिलाई जा सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल साथ बैठकर बनाएं। प्रेमी देर करे तो रूठने से पहले वजह सुनें।

आर्थिक स्थिति: परिवार के किसी बड़े से शगुन या मदद मिल सकती है। पर्सनल लोन ऐप के झांसे में न आएं।

स्वास्थ्य: हवन या अगरबत्ती के धुएं से आंख-नाक में जलन हो सकती है। मोबाइल ज्यादा चलाने से कलाई दुख सकती है।

करियर और कारोबार: अप्रेजल फॉर्म में अपनी उपलब्धियां आंकड़ों के साथ लिखें। सहकर्मी की बातों में आकर बॉस पर राय न बनाएं।

उपाय: किसी सुहागिन महिला को बिंदी, सिंदूर और श्रृंगार का सामान भेंट करें।

शुभ रंग: लैवेंडर | शुभ अंक: 2

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: किसी पुराने दोस्त को फोन करके रिश्ते की धूल झाड़ेंगे। आपकी हाजिरजवाबी से घर का माहौल हल्का रहेगा।

नेगेटिव पक्ष: शाम को किसी रिश्तेदार की पैसों की मांग पर मना करना मुश्किल लगेगा। दावत देखकर डाइट प्लान टूट सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई पुराना गाना किसी खास की याद दिलाएगा, मौजूदा रिश्ते से तुलना न करें। बच्चे के स्कूल मॉडल पर उससे बात करें।

आर्थिक स्थिति: दशहरे-दिवाली की खरीदारी का बजट अभी तय कर लें। पीएफ निकालने से पहले नियम समझ लें।

स्वास्थ्य: कान में दर्द हो तो ईयरबड से खुद सफाई न करें। ईयरफोन की आवाज धीमी रखें।

करियर और कारोबार: किसी नए जूनियर को काम सिखाने की जिम्मेदारी मिलेगी। फ्रीलांसर अपना पोर्टफोलियो अपडेट करें, नया क्लाइंट मिल सकता है।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल देकर उसकी सात परिक्रमा करें।

शुभ रंग: पुदीना हरा | शुभ अंक: 8

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: शाम साढ़े छह बजे के बाद मन का भारीपन छंटने लगेगा। कोई पड़ोसी बिना कहे भागदौड़ में हाथ बंटाएगा।

नेगेटिव पक्ष: दोपहर तक आलस और उदासी रहेगी। किसी अपने की दवा या अस्पताल के काम में भागदौड़ हो सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मातृ नवमी पर नानी-दादी के किसी पकवान की चर्चा होगी, आज वही बनाकर देखें। नई गाड़ी या बड़े सामान की बात आज फाइनल न करें।

आर्थिक स्थिति: दिवाली-छठ के ट्रेन टिकट वेटिंग में मिल सकते हैं, एजेंट को ज्यादा पैसे देने से बचें। शाम के बाद खर्च पर पकड़ लौटेगी।

स्वास्थ्य: सिर भारी लग सकता है। बाल झड़ने की चिंता हो तो रात को हल्की तेल मालिश करें।

करियर और कारोबार: किसी कोर्स का एडमिशन कुछ समय लटक सकता है। जरूरी ईमेल शाम के बाद भेजें।

उपाय: चंद्रोदय के बाद चांदी के गिलास में दूध मिला जल लेकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें।

शुभ रंग: हल्का पीच | शुभ अंक: 4

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: आपकी एक सलाह से किसी परिचित का काम बनेगा और वाहवाही मिलेगी। चाचा-ताऊ की कोई बात हौसला बढ़ाएगी।

नेगेटिव पक्ष: शाम के बाद दूर रहने वाले किसी अपने से बात न हो पाने पर बेचैनी रहेगी। नाराजगी जताने में जल्दी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई-बहन से पुरानी गलतफहमी पर बात हो तो सफाई के बजाय माफी मांग लें। जीवनसाथी के करियर प्लान में साथ दें।

आर्थिक स्थिति: जमा-पूंजी को लेकर आपकी सख्ती बचत बढ़ाएगी। बिना रसीद नकद भुगतान न करें।

स्वास्थ्य: रोज की सैर में दस मिनट और जोड़ें। तेल-घी वाला खाना कम रखें।

करियर और कारोबार: किसी क्लाइंट से आमने-सामने की मुलाकात सौदा पक्का कर सकती है। नए अनुबंध का हर शब्द ध्यान से पढ़ें।

उपाय: सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र की तीन माला का जाप करें।

शुभ रंग: गेरुआ | शुभ अंक: 5

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: सुबह का योग आपको दिनभर तरोताजा रखेगा। रिश्तेदारों के दिवाली मिलन की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है।

नेगेटिव पक्ष: किसी को दिया पुराना जुबानी वादा उलझन बन सकता है। सीधी-सपाट बात से कोई करीबी बुरा मान सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के दफ्तर का तनाव घर आ सकता है, पहले उनकी पूरी बात सुनें। ननद-देवर या साले-साली के साथ हंसी-मजाक रहेगा।

आर्थिक स्थिति: पुरानी गाड़ी या सामान बेचकर अच्छी रकम मिल सकती है। किसी की ट्यूशन फीस का इंतजाम करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: धूल वाले काम में मास्क पहनें। शाम को दस मिनट हल्का संगीत तनाव घटाएगा।

करियर और कारोबार: हफ्तों की मेहनत का असर सोमवार की मीटिंग में दिखेगा, तैयारी आज पूरी करें। सरकारी परीक्षा का फॉर्म आखिरी तारीख से पहले भरें।

उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

शुभ रंग: धानी | शुभ अंक: 9

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: कोई धार्मिक किताब या प्रवचन मन के सवाल का जवाब देगा। शाम को सोमवार की योजना दिमाग में साफ हो जाएगी।

नेगेटिव पक्ष: ऑनलाइन मंगाई चीज पसंद न आने पर रिटर्न की झंझट होगी। दूसरों की राय पर बार-बार मन न बदलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में किसी तीसरे का दखल हो सकता है, सीधे साथी से बात करें। दूसरे शहर में रह रहे भाई-बहन से लंबी बात होगी।

आर्थिक स्थिति: मेहमाननवाजी पर खर्च बढ़ेगा। दिवाली सफाई की सर्विस बुक करने से पहले रेट की तुलना करें।

स्वास्थ्य: रात को पिंडलियों में ऐंठन हो सकती है। केला या नारियल पानी लें।

करियर और कारोबार: दुकान का साइनबोर्ड या रेनोवेशन शुरू हो सकता है, खर्च लिखित में तय करें। नौकरी में नई भूमिका की बात चलेगी।

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और थोड़ा सा इत्र खुद भी लगाएं।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: किसी रिश्तेदार के यहां बच्चे के जन्म की खबर खुशी लाएगी। शाम के बाद रुकी कोशिशें आगे बढ़ेंगी।

नेगेटिव पक्ष: दूसरों की बातों की टोह लेने का मन करेगा। किसी के फोन या चैट में झांकना रिश्ता बिगाड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चा कोई बात छिपा सकता है, भरोसे का माहौल दें। जीवनसाथी से पुरानी नाराजगी हंसी में खत्म होगी।

आर्थिक स्थिति: इन्वर्टर या वायरिंग की मरम्मत पर खर्च आ सकता है। इंटरनेशनल पेमेंट में अतिरिक्त चार्ज कट सकता है।

स्वास्थ्य: तलवों में जलन हो तो देर तक खड़े न रहें। दिन में कुछ मौसमी फल जरूर खाएं।

करियर और कारोबार: यूट्यूब या ब्लॉग चलाने वालों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके काम का श्रेय ऊपर तक पहुंचेगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें।

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल | शुभ अंक: 3

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: किसी क्लाइंट या पार्टनर से अनौपचारिक मुलाकात फायदेमंद रहेगी। छोटी ड्राइव मन तरोताजा कर देगी।

नेगेटिव पक्ष: शाम के बाद मजाक में कही बात चुभ सकती है। रात में सुनसान रास्ते से आने-जाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मातृ नवमी पर मौसी या बुआ से बात मन को सुकून देगी। जीवनसाथी के साथ किसी पार्टी का प्रोग्राम बनेगा।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों के साथ ग्रुप ट्रिप का खर्च भारी पड़ सकता है, हिस्सा पहले तय करें। किसी बिजनेस आइडिया पर अभी सिर्फ सुनें।

स्वास्थ्य: खांसी या बलगम हो तो रात को हल्दी वाला दूध लें। घर की पुरानी दवाओं की एक्सपायरी जांच लें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आपकी बात का वजन रहेगा, टीम के किसी सदस्य की परेशानी समझें। नौकरी बदलने से पहले नई कंपनी की पूरी जानकारी लें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाकर "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: सरसों पीला | शुभ अंक: 7

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: राशन और दवाइयों का स्टॉक आज व्यवस्थित कर लेंगे तो हफ्ता आराम से कटेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ टहलने निकलेंगे।

नेगेटिव पक्ष: रिश्तेदारों में आपकी बात तोड़-मरोड़कर पेश हो सकती है। बिजनेस पार्टनर की जल्दबाजी धैर्य परखेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी बुजुर्ग का चश्मा बदलवाना हो तो आज ही ले जाएं। जीवनसाथी की तारीफ के दो शब्द माहौल बदल देंगे।

आर्थिक स्थिति: ऑफिस का कोई रिइंबर्समेंट अटक सकता है। महीने के खर्च का हिसाब आज ही लिख लें।

स्वास्थ्य: गीले फर्श पर फिसलने से बचें। दोपहर की छोटी झपकी थकान उतार देगी।

करियर और कारोबार: ऑफिस में फेरबदल की अफवाह से घबराएं नहीं, सोमवार तक रुकें। श्रेय किसी और को जाता दिखे तो आज बहस न करें।

उपाय: किसी दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएं या उनकी किसी जरूरत में मदद करें।

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: पेंटिंग, कुकिंग या बागवानी में दिन मजे से बीतेगा। बच्चों के साथ दिवाली की सजावट के आइडिया बनेंगे।

नेगेटिव पक्ष: बिना मांगे सलाह देना किसी करीबी को चुभ सकता है। बड़ों की बात बीच में न काटें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दूर रहने वाले साथी से वीडियो कॉल पर देर तक बात होगी। संतान के सवालों का जवाब धैर्य से दें।

आर्थिक स्थिति: किसी सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी का पैसा कहां लगाएं, जल्दी में तय न करें। घर का कोई उपकरण खराब हो सकता है।

स्वास्थ्य: कसरत से पहले वार्मअप करें, मांसपेशियों में खिंचाव का डर है। शाम को सौंफ का पानी लें।

करियर और कारोबार: किसी सहकर्मी की छुट्टी से उसका काम भी आपके जिम्मे आ सकता है। नए कोर्स की फीस से पहले रिफंड नियम पढ़ें।

उपाय: किसी सफाईकर्मी को फल और मिठाई भेंट करें।

शुभ रंग: चॉकलेटी | शुभ अंक: 12

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: मातृ नवमी पर घर की महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा। शाम को दिवाली के किसी पूजा आयोजन का प्लान उत्साह देगा।

नेगेटिव पक्ष: "कल कर लेंगे" वाली सोच आज भारी पड़ सकती है। बिना बुलाए किसी के निजी मामले में राय न दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: देवरानी, जेठानी या भाभी के साथ रस्म की तैयारी में तालमेल रखें। प्रेमी से पुरानी अनबन आज न छेड़ें।

आर्थिक स्थिति: अचानक नकदी की जरूरत पड़ सकती है। आज से छोटा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें।

स्वास्थ्य: देर तक एक मुद्रा में बैठने से पैर सुन्न हो सकते हैं। रोज पंद्रह मिनट तेज चाल से टहलें।

करियर और कारोबार: आपका कोई सुझाव मैनेजमेंट तक पहुंचेगा। नए बिजनेस आइडिया पर किसी अनुभवी से राय लें।

उपाय: नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं।

शुभ रंग: अंगूरी | शुभ अंक: 11

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com