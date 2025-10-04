विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025: धनु वाले बनाएंगे शार्ट ट्रिप का प्लान, अच्छा रहेगा दिन

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:30 AM (IST)

कन्या राशि में सूर्य व्यावहारिक सोच को आगे बढ़ाएंगे जबकि मीन राशि में वक्री शनि खुद पर ध्यान देने का मौका देंगे। आज का राशिफल हर राशि को संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 4 October 2025) का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन सोचने-समझने और दूसरों से जुड़ने का है। कुंभ राशि में चंद्रमा आपको मिलकर काम करने की प्रेरणा देंगे, वहीं राहु आपको परंपराओं से अलग सोच अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल साझेदारी में समझदारी और कार्रवाई को बढ़ाएंगे।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके संवाद और बातचीत पर जोर देंगे। यह दिन छोटे सफर या उपयोगी चर्चाओं का है। तुला राशि में बुध आपकी बातों में संतुलन और समझ लाएंगे। आपकी राशि में गुरु साझेदारी और सहयोग में समझदारी बढ़ाएंगे। आज का दिन अपने विचारों से दूसरों में विश्वास और विकास लाने का है।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: अपने विचारों को विश्वास के साथ साझा करें, वे दूसरों तक पहुंचेंगे।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके पैसे, संसाधन और मूल्य पर ध्यान देंगे। राहु अनदेखे बदलाव ला सकते हैं, इसलिए कामों मे फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तुला राशि में बुध काम के माहौल में आपकी बातचीत को आसान बनाएंगे। मंगल पेशेवर काम में आपको ऊर्जा देंगे। आज का दिन महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता में संतुलन बनाने का है।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: पैसों में अनुशासन रखें और बदलाव को स्वीकार करें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में है और राहु भी यहां हैं, जिससे यह दिन सेल्फ-एक्सप्रेशन और नए विचार अपनाने के लिए खास होगा। तुला राशि में बुध संवाद को और बेहतर बनाएंगे, खासकर यात्रा, पढ़ाई या साझेदारी में। तुला राशि में मंगल सहयोग में ऊर्जा देंगे। मिथुन राशि में गुरु बौद्धिक विकास में मदद करेंगे। आज का दिन खुद में बदलाव और दूसरों को प्रेरित करने का है।

  • शुभ रंग: फिरोजी
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: अपनी भावना पर भरोसा रखें और नए विचारों को अपनाएं।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके अंदरूनी विचार, अकेलेपन और सुकून पर ध्यान देंगे। वक्री शनि आपको पुराने अनुभवों से सीखने और अपने प्लान को सुधारने का मौका देंगे। तुला राशि में बुध आर्थिक या भावनात्मक बातचीत में संतुलन लाएंगे। आज का दिन खुद का ध्यान रखने और मानसिक संतुलन बनाने का है।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: खुद को समय दें और अपने लक्ष्य दोबारा सेट करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   