सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025: इन राशियों की लाइफ में होंगे नए बदलाव, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:15 AM (IST)

आज के राशिफल में बताया जा रहा है कि आज के दिन कुछ जातकों के रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं। वहीं कुछ जातक वित्त या काम की बातचीत में संतुलन बनाने में सफल होंगे। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 4 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सिंह राशि में शुक्र आकर्षण और जुनून बढ़ाएंगे, और मिथुन राशि में गुरु बौद्धिक विस्तार में मदद करेंगे। आज का राशिफल बताता है कि कैसे हर राशि इस ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदल सकती है। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके रिश्तों पर ध्यान देंगे। राहु कुंभ राशि में होने से रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके शब्दों और कार्यों को ताकत देंगे। आपकी राशि में शुक्र आपका आकर्षण बढ़ाएंगे, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे। आज का दिन रिश्तों को समझदारी से मजबूत बनाने का है।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए समझदारी अपनाएं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके स्वास्थ्य, रोजमर्रा की दिनचर्या और काम पर ध्यान देंगे। आपकी राशि में सूर्य स्पष्टता और दृढ़ता देंगे। तुला राशि में बुध आपके वित्त या काम की बातचीत में संतुलन लाएंगे। तुला राशि में मंगल आपको जिम्मेदारियों को सही तरीके से निपटाने की ऊर्जा देंगे। आज का दिन काम और सहयोग में संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छा है।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: अपने काम को अच्छी तरह प्लान करें, ताकि दबाव कम रहे।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके क्रिएटिव काम और खुद को व्यक्त करने पर ध्यान देंगे। आपकी राशि में बुध होने से आपकी बातचीत सहज और आकर्षक होगी। तुला राशि में मंगल आपको हिम्मत और ऊर्जा देंगे, जिससे नए कदम लेने में मदद मिलेगी। सिंह राशि में शुक्र आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों में प्यार बढ़ाएंगे। आज का दिन अपनी प्रतिभा और खुद को दूसरों के सामने पेश करने का है।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: खुद को एक्सप्रेस करें और अपने आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर करें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके अंदरूनी जीवन और परिवार पर ध्यान देंगे। राहु अचानक बदलाव या नई समझ ला सकते हैं। तुला राशि में बुध संवेदनशील मुद्दों पर शांति से बातचीत करने में मदद करेंगे। तुला राशि में मंगल आपके अंदर ताकत और हिम्मत बढ़ाएंगे। आज का दिन अपने अंदर और बाहर के जीवन में संतुलन बनाने का है।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: अपनी भावनाओं को सम्मान दें और बदलाव के लिए तैयार रहें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    