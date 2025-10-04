विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025: वृषभ वाले करेंगे करियर पर फोकस, इन जातकों को मिलेगी सफलता

Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:00 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं कुछ जातकों को आज टीमवर्क से फायदा मिल सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 4 October 2025) का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 4 October 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, जो सहयोग, नई सोच और दूसरों की भलाई वाले काम पर ध्यान देते है। राहु भी कुंभ राशि में हैं, जिससे भावनाओं में आगे की सोच जुड़ सकती है। यह दिन नेटवर्किंग और सामाजिक कामों के लिए खास होगा। तुला राशि में बुध संवाद में संतुलन लाएंगे, जबकि तुला राशि में मंगल रिश्तों और टीम वर्क में जोश देंगे।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दोस्तों और सोशल ग्रुप में एक्टिविटी लाएंगे। आप टीम में काम करने और नेतृत्व करने की तरफ प्रेरित होंगे। तुला राशि में बुध होने से आपके बातचीत में सहजता आएगी और मतभेद आसानी से सुलझेंगे। तुला राशि में मंगल आपके रिश्तों में ऊर्जा और जोश देंगे। आज का दिन टीम वर्क और रिश्तों को मजबूत करने का है।

  • शुभ रंग: स्कारलेट
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: खुद पर भरोसा रखें और दूसरों के साथ सहयोग बनाए रखें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके करियर और काम पर ध्यान देंगे, जिससे अपने हुनर दिखाने के मौके मिलेंगे। राहु कुंभ राशि में अनदेखे मौके या बदलाव ला सकते हैं। तुला राशि में बुध काम के माहौल में आपकी बातों को सरल और असरदार बनाएंगे। सिंह राशि में शुक्र घर-परिवार में प्यार और गर्मजोशी लाएंगे, जिससे काम का दबाव कम होगा। आज का दिन कूटनीति और जिम्मेदारी निभाने से फायदा देगा।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: अपने करियर में नए और अनपेक्षित मौके खुले दिल से लें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में सीखने, यात्रा और नए अनुभवों के लिए अच्छा दिन है। तुला राशि में बुध होने से आपके शब्द आकर्षक और सहज होंगे, जिससे अपने विचार साझा करने का सही समय है। आपकी राशि में गुरु ज्ञान और समझ बढ़ाएंगे, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आज का दिन विकास के नए मौके लेने और अपने विचार दूसरों से साझा करने का है।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा कुंभ राशि में आपके पैसे, साझा संसाधन और भावनाओं पर ध्यान देंगे। तुला राशि में बुध पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संतुलन लाएंगे। तुला राशि में मंगल घर के कामों में जोश देंगे, जबकि सिंह राशि में शुक्र रिश्तों में खुशी लाएंगे। आज का दिन भरोसा बनाए रखने और रिश्तों को मजबूत करने का है।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: बातचीत में साफ-सफाई रखें, खासकर पैसे के मामलों में।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।