सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025: इस राशि का करियर पर रहेगा फोकस, जानें कैसा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में मंगलदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव आत्मिक जागरूकता और भीतर के रूपांतरण की राह दिखा रहे हैं। राशि के जातकों को परिणाम अच्छे मिलेंगे, जिससे मन बेहद खुश होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 4 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और करियर पर फोकस रखते हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने या पेशेवर दिशा को सुधारने की सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव घर-परिवार के प्रति संवेदनशीलता और आत्ममंथन बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से आपकी बातचीत संतुलित और प्रभावी होगी। आज नेतृत्व और योजनाएं दोनों आपके पक्ष में हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का मंत्र: शांत मन से नेतृत्व करें। परिणाम अच्छे आएंगे। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि में रहकर आपके विचार, सीखने की इच्छा और मानसिक विस्तार बढ़ा रहे हैं। आप किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं या कोई नया ज्ञान सीख सकते हैं। वृश्चिक राशि में मंगलदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव संवाद और भावनाओं की स्पष्टता दे रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से धन से जुड़े फैसलों में समझदारी बढ़ रही है। आज मन शांत रहेगा और फैसले साफ होंगे।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 6

आज का मंत्र: नई सोच नई राह खोलती है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि से वित्तीय मामलों और भावनात्मक जुड़ाव के संकेत दे रहे हैं। आप उधार, जुड़ा हुआ धन या किसी भावनात्मक फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्म-सम्मान और सच्चाई से अपनी बात कहने को मजबूत कर रहे हैं। बुधदेव आपकी ही राशि में रहकर संवाद में स्पष्टता दे रहे हैं। आज आत्मविश्लेषण और वित्तीय सुधार दोनों के लिए अच्छा दिन है।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 3

आज का मंत्र: अपनी जरूरतें साफ बोलें। रिश्ते मजबूत होंगे। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि से रिश्तों पर ध्यान दिला रहे हैं। आज किसी भी रिश्ते रोमांटिक या पेशेवर में सहयोग और बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। आपकी ही राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव रहकर आपको आकर्षक, भावनात्मक और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से निर्णयों में संतुलन ला रहे हैं।