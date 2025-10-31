विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025: इन जातकों को छवि निखारने का मिलेगा मौका, खुद पर रखें भरोसा

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:30 AM (IST)

कन्या राशि में शुक्र देव प्रेम और आर्थिक मामलों में सटीकता व विनम्रता लाते हैं। यह ग्रह स्थिति नए विचार, टीमवर्क और पॉजिटिव चेंज के लिए सही है। वहीं कुछ जातकों को खुद पर भरोसा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 31 October 2025) राशि का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 31 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन समझदारी और संतुलन बनाने का है। कुंभ राशि में चंद्र देव के होने से आप चीजों को समझदारी और बिना पक्षपात के देख रहे हैं। तुला राशि में स्थित सूर्य देव संतुलन और न्याय का भाव दे रहे हैं, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल देव और बुध देव आपके भीतर जोश और गहराई बढ़ा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

आज का दिन संवाद, नेटवर्किंग और छोटी यात्राओं से जुड़ा है। कुंभ राशि में चंद्रमा समझदारी भरी बातों और सोच को बढ़ा रहे हैं। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको सोच-समझकर बोलने की सलाह दे रहे हैं। शुक्र देव कन्या राशि में रहकर आपके कार्य व्यवहार और पेशेवर छवि को निखार रहे हैं। वरिष्ठों को प्रभावित करने के अवसर बन सकते हैं।

  •  शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: सोच-समझकर बोलें, शब्दों में परिवर्तन की शक्ति होती है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज का दिन आर्थिक योजना और खुद की वैल्यू पर ध्यान देने का है। कुंभ राशि में चंद्र देव धन से जुड़ी स्थितियों को सक्रिय कर रहे हैं। यह अपने आय-स्रोतों और खर्चों की समीक्षा करने का सही समय है। आपके स्वामी शनि देव मीन राशि में वक्री होकर आपको भावनात्मक और आर्थिक सीमाएं समझने की सीख दे रहे हैं। वहीं, मंगल और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर समझदारी और रणनीति से निर्णय लेने में सहायता कर रहे हैं।

  •  शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: स्थिरता में निवेश करें, धीरे पर ठोस कदम ही लंबे समय तक टिकते हैं।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज चंद्र देव आपकी राशि में विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपके लक्ष्यों को गहराई और दृढ़ता दे रहे हैं। राहु आपकी अलग सोच को और मजबूत बना रहे हैं। खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की बात धैर्य से सुनें।

  •  शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: अपनी अलग सोच को अपनाएं, आपकी सोच कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज का दिन खुद के बारे में सोचने और मन की शांति के लिए सही है। कुंभ राशि में चंद्र देव के प्रभाव से आपको आराम और सोच-विचार की जरूरत महसूस होगी। आपकी राशि में वक्री शनि देव पुराने अनुभवों या अधूरे कामों पर ध्यान दिला रहे हैं। वहीं, मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इन्टुशन को मजबूत बना रहे हैं। ध्यान लगाना या कुछ लिखना आज आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

  •  शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: अपने इन्टुशन पर भरोसा रखें, शांति से सोचकर ही उत्तर मिलते है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   