सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025: तुला वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, जानें बाकियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कर्क राशि में विराजमान गुरु देव आपके मन में संवेदना और गहरी समझ की शक्ति बढ़ा रहे हैं। मीन राशि में वक्री शनि भावनाओं पर नियंत्रण और अपने अंदर की शक्तियों और कमियों को पहचानने की समझ दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान देने का दिन है। कुंभ राशि के चंद्र देव दूसरों के साथ तालमेल बनाने की सलाह दे रहे हैं। आपके स्वामी सूर्य देव तुला राशि में रहकर संतुलन और स्पष्ट संवाद का समर्थन कर रहे हैं। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको घरेलू मामलों को ध्यान से समझने और हिम्मत से फैसले लेने की जरूरत महसूस कराएंगे। ध्यान रखें, अहंकार या गुस्से से बात न बिगड़े। दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: थोड़ा अपनापन दिखाएं, दिल से काम करेंगे तो सब साथ आएंगे। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज स्वास्थ्य, दिनचर्या और कार्य व्यवस्था पर ध्यान रहेगा। कुंभ राशि में चंद्र देव आपको काम में कुछ नया करने और सुधार लाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप नए तरीकों को अपनाने की सोच सकते हैं। आपकी राशि में विराजमान शुक्र देव आपके व्यक्तित्व में निखार और स्थिरता ला रहे हैं, जिससे आप भरोसेमंद दिखाई देंगे। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी मानसिक क्षमता और ध्यान बढ़ा रहे हैं। छोटी बातों में उलझने से बचें और लंबे समय तक स्थिरता और संतुलन बनाने वाले कामों पर ध्यान दें।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 3

दिन की सलाह: दिन को प्लांड रखें, संगठन और अनुशासन से अवसर मिलेंगे। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आपके स्वामी सूर्य देव आपकी राशि में रहकर आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। कुंभ राशि में चंद्र देव आपकी क्रिएटिविटी और सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। आज आपकी नेतृत्व क्षमता और पर्सनैलिटी लोगों का ध्यान खींचेगी। शुक्र देव कन्या राशि में रहकर आपको नम्रता और सेवाभाव सिखा रहे हैं, जबकि मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रैक्टिकल सोच और संतुलन से रिश्ते और काम दोनों में सफलता मिलेगी।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: भावना और तर्क में संतुलन रखें, खूबसूरती हमेशा सादगी और संतुलन में रहती है। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) आज का दिन आत्मविश्वास और गहराई से जुड़ा है। मंगल देव और बुध देव आपकी वाणी और सोच को मजबूत बना रहे हैं। कुंभ राशि में चंद्र देव आपके गृह क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आप घर से जुड़ी योजनाओं या पारिवारिक विषयों पर ध्यान देंगे। आपकी इन्टुशन बहुत स्ट्रांग है, लोगों की भावनाएं आप आसानी से समझ पाएंगे। इस समझ का उपयोग सुधारने और हीलिंग के लिए करें, टकराव के लिए नहीं।