मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025: अधूरे काम पूरे करेंगे मिथुन वाले, पढ़ें आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कुंभ राशि में गोचर करते हुए चंद्र देव नई सोच, नए विचार, समाज और लोगों के प्रति आपको अधिक समझदार बनाते है। वृश्चिक राशि में स्थित बुध देव और मंगल देव गहरी सोच के साथ बदलने की शक्ति दे रहे हैं। कन्या राशि में विराजमान शुक्र देव रिश्तों और काम में निखार के साथ ही आपको स्पष्ट सोच दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और काम में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। चंद्र देव कुंभ राशि में रहकर आपको समाज से जुड़ी चीजों की तरफ सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल देव और बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी सोच और समझ को गहरा बना रहे हैं। कोई पुराना काम या प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ सकता है। बात करते समय शांति और संयम रखें। आपकी समझदारी से काम बनेगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 8

दिन की सलाह: मन और बुद्धि दोनों से फैसले लें, सही रास्ता खुद मिल जाएगा। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज करियर और काम में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्र देव आपकी मेहनत और सोच को मजबूत बना रहे हैं। शुक्र देव कन्या राशि में रहकर आपके बोलने के ढंग में निखार ला रहे हैं। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों में गहराई लाते हैं। आज दूसरों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। जिद या जल्दबाजी से बचें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: सहयोग से काम करें, मिलजुलकर चलने से सफलता मिलेगी। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज का दिन नई सीख, अनुभव और रोमांच से जुड़ा रहेगा। कुंभ राशि में चंद्र देव आपकी सोच को विस्तार दे रहे हैं, जिससे आप कुछ नया जानने और समझने की ओर बढ़ेंगे। यात्रा या नई योजनाओं से जुड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। आपके स्वामी बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। मंगल देव आज आपको अधूरे काम पूरे करने की ऊर्जा देंगे। मन खुला रखें, आज का दिन ज्ञान और अनुभव से बढ़ने का संकेत दे रहा है।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 5

दिन की सलाह: सीखते रहें, जितना जानेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) आज का दिन दूसरों की भावनाओं को समझने और अपने भीतर झांककर खुद को जानने का है। कुंभ राशि में चंद्र देव आपको दूर रहकर चीजों को साफ नजरिए से देखने की सलाह दे रहे हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव आपकी इन्टुशन बढ़ा रहे हैं, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी को बल दे रहे हैं। अपने जोश को सही दिशा दें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।