30 सितंबर राशिफल: पितृ पक्ष की चतुर्थी पर इन 4 राशियों को करियर में मिल सकता है फायदा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 सितंबर 2026, बुधवार को आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि है और पितृ पक्ष का श्राद्ध काल चल रहा है। चंद्रदेव सुबह मेष राशि के भरणी नक्षत्र में रहेंगे, करीब साढ़े सात बजे कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचेंगे और दोपहर लगभग सवा एक बजे वृषभ राशि में प्रवेश करके उच्च अवस्था में आ जाएंगे।

सूर्यदेव कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पर विराजमान हैं। कर्क राशि में गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में उच्च के हैं और उनके साथ पुष्य नक्षत्र में बैठे मंगलदेव नीच के होकर भी गुरु के साथ से नीचभंग योग बना रहे हैं। तुला राशि में शुक्रदेव अपनी ही राशि में स्वाति नक्षत्र पर और बुधदेव चित्रा नक्षत्र पर साथ विराजमान हैं। शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्री चाल से चल रहे हैं। राहुदेव कुंभ में धनिष्ठा पर और केतुदेव सिंह में मघा नक्षत्र पर हैं।

दोपहर बाद चंद्रदेव के उच्च होकर वृषभ राशि में आने से वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और मीन राशि वालों का मन पहले से ज्यादा स्थिर रहेगा और रुके हुए काम आगे खिसकेंगे। तुला राशि में शुक्रदेव और बुधदेव की जोड़ी तुला, मिथुन, धनु और कुंभ राशि वालों को बातचीत, सौदों और रिश्तों में फायदा दिलाएगी।

कर्क राशि में गुरुदेव के साथ मंगलदेव का नीचभंग योग कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों की मेहनत को अच्छे नतीजे में बदलेगा। वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को गुस्से, अचानक आने वाले खर्च और जल्दबाजी में लिए फैसलों पर लगाम रखनी होगी। मिथुन और तुला राशि वाले शाम के बाद पैसों और सेहत में थोड़ी सावधानी रखें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: दोपहर के बाद पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे किसी क्लाइंट का अटका भुगतान या किसी दोस्त का पुराना उधार लौटना। बाहर के लोगों के साथ चल रही डील की बात भी आगे बढ़ेगी।

नेगेटिव: सुबह के वक्त मिजाज थोड़ा तीखा रहेगा और किसी चीज को पाने की जिद भी बढ़ सकती है। घर पर मरम्मत या प्रॉपर्टी की किसी बात पर बहस छिड़ सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर आज आपसे थोड़ा ज्यादा ध्यान चाहेगा, सिर्फ काम की बातें करेंगे तो वह खुद को अनसुना महसूस करेगा। मां या घर के किसी बड़े से बात करते समय आवाज धीमी रखें, पुराना मनमुटाव अपने आप पिघल जाएगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए मौके दिखेंगे, पर एक साथ कई जगह पैसा लगाने का लालच न करें। कोई लोन, एसआईपी या बड़ी खरीदारी का फैसला एक दिन टाल देंगे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य: एनर्जी भरपूर रहेगी, फिर भी भागदौड़ के बीच खाना छोड़ने की गलती न करें। बाइक या कार चलाते समय फोन से दूरी रखें, छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। करियर और कारोबार: ऑफिस में काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है और किसी पुराने तरीके को बदलने का मन करेगा। बदलाव करना ही है तो पहले टीम को भरोसे में लें, वरना अच्छी सोच भी विवाद में फंस सकती है।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करके गुड़ और भुने चने बच्चों में बांटें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: दोपहर बाद मन अचानक हल्का लगेगा, मानो किसी ने सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। छोटे भाई-बहन या पड़ोसी बिना कहे किसी काम में हाथ बंटा देंगे। नेगेटिव: ऑफिस में छोटी-छोटी गलतियां आज बार-बार पकड़ में आएंगी, हो सकता है एक ही रिपोर्ट तीन बार सुधारनी पड़े। प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनी बात मनवाने की चाह आज रिश्तों में खिंचाव ला सकती है। साथी किसी परेशानी से गुजर रहा हो तो सलाह देने से पहले पूरी बात सुन लें, घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी मन में चिंता रह सकती है।

आर्थिक स्थिति: मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा और दोस्तों के जरिए कोई फायदे की बात भी आ सकती है। उधार मांगने वाला कोई जानकार आज फिर फोन कर सकता है, सोच-समझकर ही हां कहें। स्वास्थ्य: काम का दबाव शरीर में सुस्ती बनकर दिखेगा। गले में खराश या पेट भारी लगे तो ठंडी चीजें और बाहर का तला खाना आज टाल दें। करियर और कारोबार: कारोबार में रुका हुआ ऑर्डर या कोई फाइल आगे बढ़ सकती है। नौकरी वालों को बॉस की नजर में अच्छा बने रहने के लिए डेडलाइन से पहले काम सौंपना होगा। उपाय: आज मां लक्ष्मी को सफेद फूल और थोड़ी मिश्री अर्पित करें। शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: सुबह का समय कमाई और नेटवर्किंग के लिए बढ़िया है, किसी पुराने दोस्त का एक कॉल नया काम दिला सकता है। बच्चों की बातों या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से मन खुश रहेगा।

नेगेटिव: दोपहर बाद खर्च अपने आप बढ़ने लगेंगे, जैसे ऑनलाइन सेल देखते-देखते कार्ट भर जाना। कोई पुराना मामला फिर सामने आ सकता है, उस पर अड़ने की जगह हालात को समझकर चलें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है, साथी के साथ छोटी सी आउटिंग या कॉफी पर बैठना मन हल्का कर देगा। घर पर खाने-पीने या पैसों को लेकर किसी की तीखी बात चुभ सकती है, जवाब देने में जल्दी न करें।

आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी जरूरत पर पैसा लगेगा, पर आमदनी का नया रास्ता भी खुलता दिखेगा। लेनदेन करते समय रसीद और यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। स्वास्थ्य: घंटों मोबाइल या लैपटॉप पर झुके रहने से गर्दन और कंधों में अकड़न आ सकती है। रात को देर तक रील्स देखने से नींद कच्ची रहेगी। करियर और कारोबार: ऑफिस में आपके आइडिया पसंद किए जाएंगे, पर सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर ही आगे बढ़ें। कारोबारी लोग किसी दूसरे शहर के क्लाइंट से बात आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। शुभ रंग: पिस्ता हरा | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: आज आप जो भी बोलेंगे उसमें वजन रहेगा, मीटिंग में आपकी राय को लोग ध्यान से सुनेंगे। दोपहर बाद किसी बड़े भाई-बहन या दोस्त से फायदे की बात सुनने को मिल सकती है।

नेगेटिव: जोश में आकर हर काम खुद करने की आदत आपको थका सकती है। किसी पुरानी योजना को एकदम पलटने से पहले उसके नफा-नुकसान कागज पर लिख लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर का माहौल सुकून भरा रहेगा, हो सकता है घर के लिए कोई नया सामान या सजावट की चीज आए। साथी आपकी बात आज आसानी से समझेगा, बस गुस्से में कड़वा बोलने से बचें। स्वास्थ्य: दूसरों की बातें दिल पर लेने की आदत आज बेचैनी दे सकती है। दस मिनट का मेडिटेशन या शाम की सैर दिमाग को शांत रखेगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: नौकरी में नई जिम्मेदारी या नया रोल मिलने के संकेत हैं। सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज की मेहनत का फल जल्दी दिखेगा। उपाय: शाम को चंद्रदेव के दर्शन करके 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी पुराने काम को नए ढंग से पेश करके आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ेंगे। दोपहर बाद ऑफिस या समाज में मान-सम्मान बढ़ाने वाली कोई बात होगी। नेगेटिव: अस्पताल, विदेश या किसी दूर के काम पर अचानक खर्च आ सकता है। रात को देर तक जागने से अगले दिन का मूड बिगड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है, पर बीच में उनकी बात काटने की आदत से बचें। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर, जैसे स्कूल में तारीफ या अच्छे नंबर, घर का माहौल खुशनुमा कर देगी।

आर्थिक स्थिति: अपनी बोलचाल और व्यवहार से कमाई के रास्ते बनेंगे, पर बड़ा खर्च पहले से लिखकर रखें। बीमा, टैक्स या ससुराल से जुड़े किसी कागज में ढील न दें। स्वास्थ्य: व्यस्तता ज्यादा रहेगी तो शरीर थकान का सिग्नल देने लगेगा। धूप में ज्यादा देर न रहें और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। करियर और कारोबार: नौकरी करने वालों को सीनियर से तारीफ मिल सकती है। किसी नए व्यक्ति की मदद से अटका काम आगे बढ़ेगा, इसलिए छोटे कामों को भी हल्के में न लें। उपाय: आज गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाएं। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: पैसों से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है, जैसे बोनस या अटके रिफंड की खबर। दोपहर बाद घर में पूजा-पाठ या पितरों के निमित्त होने वाला कोई धार्मिक काम मन को सुकून देगा।