30 सितंबर राशिफल: पितृ पक्ष की चतुर्थी पर इन 4 राशियों को करियर में मिल सकता है फायदा
चंद्रमा के उच्च होने से वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और मीन राशि वालों को स्थिरता और रुके कार्यों में प्रगति ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 सितंबर 2026, बुधवार को आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि है और पितृ पक्ष का श्राद्ध काल चल रहा है। चंद्रदेव सुबह मेष राशि के भरणी नक्षत्र में रहेंगे, करीब साढ़े सात बजे कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचेंगे और दोपहर लगभग सवा एक बजे वृषभ राशि में प्रवेश करके उच्च अवस्था में आ जाएंगे।
सूर्यदेव कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पर विराजमान हैं। कर्क राशि में गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में उच्च के हैं और उनके साथ पुष्य नक्षत्र में बैठे मंगलदेव नीच के होकर भी गुरु के साथ से नीचभंग योग बना रहे हैं। तुला राशि में शुक्रदेव अपनी ही राशि में स्वाति नक्षत्र पर और बुधदेव चित्रा नक्षत्र पर साथ विराजमान हैं। शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्री चाल से चल रहे हैं। राहुदेव कुंभ में धनिष्ठा पर और केतुदेव सिंह में मघा नक्षत्र पर हैं।
दोपहर बाद चंद्रदेव के उच्च होकर वृषभ राशि में आने से वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और मीन राशि वालों का मन पहले से ज्यादा स्थिर रहेगा और रुके हुए काम आगे खिसकेंगे। तुला राशि में शुक्रदेव और बुधदेव की जोड़ी तुला, मिथुन, धनु और कुंभ राशि वालों को बातचीत, सौदों और रिश्तों में फायदा दिलाएगी।
कर्क राशि में गुरुदेव के साथ मंगलदेव का नीचभंग योग कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों की मेहनत को अच्छे नतीजे में बदलेगा। वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को गुस्से, अचानक आने वाले खर्च और जल्दबाजी में लिए फैसलों पर लगाम रखनी होगी। मिथुन और तुला राशि वाले शाम के बाद पैसों और सेहत में थोड़ी सावधानी रखें।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
पॉजिटिव: दोपहर के बाद पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे किसी क्लाइंट का अटका भुगतान या किसी दोस्त का पुराना उधार लौटना। बाहर के लोगों के साथ चल रही डील की बात भी आगे बढ़ेगी।
नेगेटिव: सुबह के वक्त मिजाज थोड़ा तीखा रहेगा और किसी चीज को पाने की जिद भी बढ़ सकती है। घर पर मरम्मत या प्रॉपर्टी की किसी बात पर बहस छिड़ सकती है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर आज आपसे थोड़ा ज्यादा ध्यान चाहेगा, सिर्फ काम की बातें करेंगे तो वह खुद को अनसुना महसूस करेगा। मां या घर के किसी बड़े से बात करते समय आवाज धीमी रखें, पुराना मनमुटाव अपने आप पिघल जाएगा।
आर्थिक स्थिति: कमाई के नए मौके दिखेंगे, पर एक साथ कई जगह पैसा लगाने का लालच न करें। कोई लोन, एसआईपी या बड़ी खरीदारी का फैसला एक दिन टाल देंगे तो बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य: एनर्जी भरपूर रहेगी, फिर भी भागदौड़ के बीच खाना छोड़ने की गलती न करें। बाइक या कार चलाते समय फोन से दूरी रखें, छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है।
करियर और कारोबार: ऑफिस में काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है और किसी पुराने तरीके को बदलने का मन करेगा। बदलाव करना ही है तो पहले टीम को भरोसे में लें, वरना अच्छी सोच भी विवाद में फंस सकती है।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करके गुड़ और भुने चने बच्चों में बांटें।
शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
पॉजिटिव: दोपहर बाद मन अचानक हल्का लगेगा, मानो किसी ने सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। छोटे भाई-बहन या पड़ोसी बिना कहे किसी काम में हाथ बंटा देंगे।
नेगेटिव: ऑफिस में छोटी-छोटी गलतियां आज बार-बार पकड़ में आएंगी, हो सकता है एक ही रिपोर्ट तीन बार सुधारनी पड़े।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनी बात मनवाने की चाह आज रिश्तों में खिंचाव ला सकती है। साथी किसी परेशानी से गुजर रहा हो तो सलाह देने से पहले पूरी बात सुन लें, घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी मन में चिंता रह सकती है।
आर्थिक स्थिति: मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा और दोस्तों के जरिए कोई फायदे की बात भी आ सकती है। उधार मांगने वाला कोई जानकार आज फिर फोन कर सकता है, सोच-समझकर ही हां कहें।
स्वास्थ्य: काम का दबाव शरीर में सुस्ती बनकर दिखेगा। गले में खराश या पेट भारी लगे तो ठंडी चीजें और बाहर का तला खाना आज टाल दें।
करियर और कारोबार: कारोबार में रुका हुआ ऑर्डर या कोई फाइल आगे बढ़ सकती है। नौकरी वालों को बॉस की नजर में अच्छा बने रहने के लिए डेडलाइन से पहले काम सौंपना होगा।
उपाय: आज मां लक्ष्मी को सफेद फूल और थोड़ी मिश्री अर्पित करें।
शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 6
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
पॉजिटिव: सुबह का समय कमाई और नेटवर्किंग के लिए बढ़िया है, किसी पुराने दोस्त का एक कॉल नया काम दिला सकता है। बच्चों की बातों या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से मन खुश रहेगा।
नेगेटिव: दोपहर बाद खर्च अपने आप बढ़ने लगेंगे, जैसे ऑनलाइन सेल देखते-देखते कार्ट भर जाना। कोई पुराना मामला फिर सामने आ सकता है, उस पर अड़ने की जगह हालात को समझकर चलें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है, साथी के साथ छोटी सी आउटिंग या कॉफी पर बैठना मन हल्का कर देगा। घर पर खाने-पीने या पैसों को लेकर किसी की तीखी बात चुभ सकती है, जवाब देने में जल्दी न करें।
आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी जरूरत पर पैसा लगेगा, पर आमदनी का नया रास्ता भी खुलता दिखेगा। लेनदेन करते समय रसीद और यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
स्वास्थ्य: घंटों मोबाइल या लैपटॉप पर झुके रहने से गर्दन और कंधों में अकड़न आ सकती है। रात को देर तक रील्स देखने से नींद कच्ची रहेगी।
करियर और कारोबार: ऑफिस में आपके आइडिया पसंद किए जाएंगे, पर सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर ही आगे बढ़ें। कारोबारी लोग किसी दूसरे शहर के क्लाइंट से बात आगे बढ़ा सकते हैं।
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं।
शुभ रंग: पिस्ता हरा | शुभ अंक: 5
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
पॉजिटिव: आज आप जो भी बोलेंगे उसमें वजन रहेगा, मीटिंग में आपकी राय को लोग ध्यान से सुनेंगे। दोपहर बाद किसी बड़े भाई-बहन या दोस्त से फायदे की बात सुनने को मिल सकती है।
नेगेटिव: जोश में आकर हर काम खुद करने की आदत आपको थका सकती है। किसी पुरानी योजना को एकदम पलटने से पहले उसके नफा-नुकसान कागज पर लिख लें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर का माहौल सुकून भरा रहेगा, हो सकता है घर के लिए कोई नया सामान या सजावट की चीज आए। साथी आपकी बात आज आसानी से समझेगा, बस गुस्से में कड़वा बोलने से बचें।
स्वास्थ्य: दूसरों की बातें दिल पर लेने की आदत आज बेचैनी दे सकती है। दस मिनट का मेडिटेशन या शाम की सैर दिमाग को शांत रखेगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
करियर और कारोबार: नौकरी में नई जिम्मेदारी या नया रोल मिलने के संकेत हैं। सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज की मेहनत का फल जल्दी दिखेगा।
उपाय: शाम को चंद्रदेव के दर्शन करके 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें।
शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
पॉजिटिव: किसी पुराने काम को नए ढंग से पेश करके आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ेंगे। दोपहर बाद ऑफिस या समाज में मान-सम्मान बढ़ाने वाली कोई बात होगी।
नेगेटिव: अस्पताल, विदेश या किसी दूर के काम पर अचानक खर्च आ सकता है। रात को देर तक जागने से अगले दिन का मूड बिगड़ सकता है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है, पर बीच में उनकी बात काटने की आदत से बचें। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर, जैसे स्कूल में तारीफ या अच्छे नंबर, घर का माहौल खुशनुमा कर देगी।
आर्थिक स्थिति: अपनी बोलचाल और व्यवहार से कमाई के रास्ते बनेंगे, पर बड़ा खर्च पहले से लिखकर रखें। बीमा, टैक्स या ससुराल से जुड़े किसी कागज में ढील न दें।
स्वास्थ्य: व्यस्तता ज्यादा रहेगी तो शरीर थकान का सिग्नल देने लगेगा। धूप में ज्यादा देर न रहें और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
करियर और कारोबार: नौकरी करने वालों को सीनियर से तारीफ मिल सकती है। किसी नए व्यक्ति की मदद से अटका काम आगे बढ़ेगा, इसलिए छोटे कामों को भी हल्के में न लें।
उपाय: आज गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाएं।
शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
पॉजिटिव: पैसों से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है, जैसे बोनस या अटके रिफंड की खबर। दोपहर बाद घर में पूजा-पाठ या पितरों के निमित्त होने वाला कोई धार्मिक काम मन को सुकून देगा।
नेगेटिव: सुबह मन में बेवजह का डर या शक घर कर सकता है। पार्टनरशिप के काम में जल्दबाजी की तो बनी-बनाई बात बिगड़ सकती है, सामने वाले को पूरा सुनें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से किसी पुरानी बात पर चर्चा छिड़ सकती है, अपना लहजा नरम रखें। परिवार के बड़े आज आपके साथ खड़े दिखेंगे।
आर्थिक स्थिति: मीठी बोली से पैसों के काम बनेंगे और बड़े भाई या दोस्तों से फायदा मिल सकता है। घर के किसी सदस्य की जरूरत, जैसे फीस या दवा, पर खर्च करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य: हर बात की बारीकी में जाने से दिमागी थकान होगी। पाचन कमजोर लगे तो हल्का खाना और गुनगुना पानी लें।
करियर और कारोबार: किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम रहेगी। अधूरे काम आज ही पूरे कर लें, वरना अगले हफ्ते मेहनत दोगुनी हो जाएगी।
उपाय: आज किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी-पेन दान करें।
शुभ रंग: धानी | शुभ अंक: 3
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
पॉजिटिव: आपका व्यक्तित्व आज लोगों को खींचेगा, इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग के लिए सुबह का समय अच्छा है। ऑफिस में आगे बढ़ने का मौका भी सामने दिखेगा।
नेगेटिव: दोपहर बाद मन और काम के बीच खिंचाव महसूस होगा। किसी बाहरी व्यक्ति की मीठी बातों पर भरोसा करके पैसे या निजी बातें उसके हाथ न सौंपें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ कहीं जाने की तैयारी हो सकती है, पर घर की निजी बातें रिश्तेदारों या दोस्तों में न बांटें। बच्चों की किसी मांग पर भी खर्च करना पड़ेगा।
आर्थिक स्थिति: बीमा, टैक्स रिफंड या किसी पुरानी पॉलिसी से जुड़ा फायदा निकल सकता है। शेयर बाजार में सोच-समझकर लगाया पैसा ठीक रिटर्न देगा, सुनी-सुनाई टिप्स पर दांव न लगाएं।
स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों का बोझ कमर, गर्दन या सिर के हल्के दर्द के रूप में दिख सकता है। लगातार बैठे रहने के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें।
करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ेगी, पर इसी से नए संपर्क भी बनेंगे। ऑफिस के पुराने विरोधी आज ठंडे पड़ते दिखेंगे।
उपाय: आज तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर श्री हरि के नामों का स्मरण करें।
शुभ रंग: हल्का गुलाबी | शुभ अंक: 4
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
पॉजिटिव: मेहनत का फल आज साफ दिखेगा, किसी प्रतियोगिता या टेंडर में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति की सलाह भी काम आएगी।
नेगेटिव: सुबह ऑफिस में किसी सहकर्मी से छोटी बहस हो सकती है। मन की इच्छाएं जल्दी पूरी करने की जिद में बजट न बिगाड़ें, घूमने-फिरने या ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च बढ़ सकता है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोपहर बाद साथी के साथ किसी नए प्लान पर खुलकर बात होगी। बच्चों के साथ घूमने या किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
आर्थिक स्थिति: कारोबार में नया सौदा हाथ लगने की संभावना है और पुरानी मेहनत का पैसा भी आ सकता है। घर की मरम्मत या गाड़ी पर अचानक खर्च के लिए थोड़ी रकम अलग रखें।
स्वास्थ्य: खाने-पीने में लापरवाही पेट खराब कर सकती है। आज हल्का और घर का बना खाना ही लें।
करियर और कारोबार: किसी के साथ मिलकर किया गया काम आगे चलकर फायदा देगा। दोस्तों के जरिए कोई बड़ा कॉन्टैक्ट भी मिल सकता है।
उपाय: पितरों के नाम पर जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अर्पित करें।
शुभ रंग: कोरल | शुभ अंक: 8
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की राह खुल सकती है। किसी दोस्त की एक सिफारिश आपके काम को नई पहचान दिला सकती है।
नेगेटिव: अचानक आया कोई बदलाव या अनचाही खबर मूड बिगाड़ सकती है। गुस्से में बोले गए दो शब्द पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: सुबह किसी पुराने करीबी से मुलाकात या वीडियो कॉल मन खुश कर देगी। घर पर आपकी किसी उपलब्धि की चर्चा होगी, मां या घर के बड़ों की सलाह को टालें नहीं।
आर्थिक स्थिति: बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटा लें, फिर फायदा पक्का है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक है, पर किसी दस्तावेज से जुड़े पैसे में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: लगातार काम और कम आराम से पैरों या कमर में दर्द हो सकता है। दोपहर बाद दिनचर्या बिगड़े तो रात का खाना हल्का रखें।
करियर और कारोबार: बॉस के सामने आपकी मेहनत दिखेगी। साझेदारी वाले काम में आज बहस छेड़ने की बजाय शांत रहकर अपना काम निकालें।
उपाय: आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलें।
शुभ रंग: हल्दी पीला | शुभ अंक: 12
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
पॉजिटिव: आसपास के लोगों के साथ मिलकर किया गया काम आज बढ़िया नतीजा देगा। ऑफिस में आपकी साख और छवि दोनों मजबूत होंगी।
नेगेटिव: एक छोटी सी गलती, जैसे गलत अकाउंट नंबर या ईमेल में गलत अटैचमेंट, बात बिगाड़ सकती है। बोलते समय शब्दों पर ध्यान दें, रूखी बात घरवालों को चुभ सकती है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ किसी मुद्दे पर राय अलग हो सकती है, बहस जीतने की जिद न करें। दोपहर बाद बच्चों या प्रेमी के साथ बिताया समय मन खुश कर देगा।
आर्थिक स्थिति: फाइनेंस के मामले में लाभ की स्थिति है और साझेदारी वाले काम से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हर लेनदेन की लिखा-पढ़ी जरूर करें, सिर्फ मौखिक वादों पर न चलें।
स्वास्थ्य: घरेलू तनाव और कम नींद थकान दे सकते हैं। सुबह या शाम की हल्की सैर और समय पर सोना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
करियर और कारोबार: नए काम आपके पास आएंगे और मेहनत की तारीफ भी होगी। कारोबारी लोग किसी नए पार्टनर के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं।
उपाय: शाम को शनिदेव के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं और किसी मजदूर को भोजन कराएं।
शुभ रंग: स्लेटी | शुभ अंक: 10
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: काम को नए तरीके से करने का कोई आइडिया आज फायदा दिलाएगा, घर बैठे फोन या ऑनलाइन कोई सौदा पक्का हो सकता है। प्रतियोगिता में आप विरोधियों से आगे निकलेंगे।
नेगेटिव: अपनी ही धुन में रहने से घरवाले खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकते हैं। पैसों पर बात करते हुए कड़वा न बोलें, वरना परिवार में बात बढ़ सकती है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोपहर बाद घर के कामों में हाथ बंटाने से अपनापन बढ़ेगा। जीवनसाथी से किसी बात पर मतभेद हो तो उसे रात तक खींचने की बजाय बैठकर खत्म करें।
आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी आएगी और कमाई के नए रास्ते दिखेंगे। पुराना उधार या लोन की कोई किस्त चुकाने का मौका भी बन सकता है।
स्वास्थ्य: दिनचर्या बदलने से सुस्ती रहेगी। स्क्रीन पर ज्यादा देर रहने से आंखों में जलन हो सकती है, बीच-बीच में आंखें बंद करके आराम दें।
करियर और कारोबार: ऑफिस में आपके काम करने का तरीका प्रतिद्वंदियों को भी चौंका देगा। किसी गुरु या पिता समान व्यक्ति की सलाह से करियर का कोई उलझा फैसला सुलझेगा।
उपाय: आज पक्षियों को सात तरह का अनाज मिलाकर दाना डालें।
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
पॉजिटिव: किसी अधिकारी या बड़े पद वाले व्यक्ति से मुलाकात आपके विचारों को सही मंच दे सकती है। पुराना सौदा या अटका पैसा आज हाथ आ सकता है।
नेगेटिव: जरूरी कामों के लिए भागदौड़ ज्यादा रहेगी, जिससे मन उलझा रहेगा। हर काम अपने कंधे पर लेने के बजाय कुछ काम दूसरों को सौंप दें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: लव लाइफ में चल रही कोई उलझन आज सुलझ सकती है। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी और दोपहर बाद भाई-बहन के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है।
आर्थिक स्थिति: कारोबार वालों को पुराने सौदे से पैसा मिल सकता है और अपने लोगों से भी मदद मिलेगी। बीमा, टैक्स या ससुराल से जुड़े कागजों में फायदे की खबर आ सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक उलझन का असर पेट पर दिख सकता है। तीखा और मसालेदार खाना आज कम ही रखें।
करियर और कारोबार: नौकरी में मेहनत की पहचान बनेगी। कोई नया कोर्स या ट्रेनिंग शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
उपाय: पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 7
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com