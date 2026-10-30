30 अक्टूबर का राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान? मेष से मीन तक पढ़ें सभी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करवा चौथ के अगले दिन का यह शुक्रवार कई राशियों के लिए राहत लेकर आया है। सिंह को दोस्तों के जरिए कमाई का रास्ता मिलेगा और तुला की रुकी गाड़ी भाग्य के सहारे चल पड़ेगी। धनु के लिए साझेदारी और नए करार का दिन है, कुंभ की रचनात्मकता चमकेगी और कन्या के काम पर अफसरों की नजर रहेगी। वृषभ को पैसों में फायदा और मेष को अपनी हिम्मत का फल मिलेगा। मीन का मन घर परिवार में लगेगा। वहीं वृश्चिक को अचानक आने वाले खर्च और बदलाव से, कर्क को फालतू खरीदारी से और मकर को विरोधियों व कर्ज से सावधान रहना होगा। मिथुन का मन आज कई दिशाओं में भागेगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आज आपका हौसला ऊंचा रहेगा और जिन कामों को आप हफ्तों से टाल रहे थे, उन्हें निपटाने का जोश आएगा। भाई बहनों से बात होगी और पास के किसी शहर घूमने की योजना भी बनेगी।

नेगेटिव पक्ष: जोश में जल्दबाजी हावी हो सकती है। ईमेल भेजने से पहले अटैचमेंट और नाम एक बार जांच लें, ताकि गलत व्यक्ति के पास गलत फाइल न चली जाए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की बात साथी से कहने का अच्छा मौका है। दिल में किसी के लिए जगह है तो आज इजहार का साहस आएगा। शादीशुदा लोग छोटी बातों पर उलझने के बजाय एक दूसरे का पक्ष समझें।

आर्थिक स्थिति: मेहनत के हिसाब से पैसा आएगा। महीने का आखिरी दिन करीब है, तो बिजली और मोबाइल के बिल आज ही भर दें, लेट फीस से बचेंगे। स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी, पर ज्यादा भागदौड़ थका देगी। बाइक या स्कूटी पर हेलमेट का स्ट्रैप ठीक से लगाएं। करियर और कारोबार: नए आइडिया आएंगे और बॉस उनका साथ देंगे। नई नौकरी की तलाश वालों को किसी इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। कारोबारी सोशल मीडिया पर अपने काम का प्रचार बढ़ाएं। उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान श्री राम का स्मरण करें और 11 बार "श्री राम जय राम जय जय राम" बोलें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 7 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: धन के लिहाज से आज का दिन फायदेमंद है। आपकी मीठी बोली से लोग प्रभावित होंगे और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। नेगेटिव पक्ष: कोई लुभावनी स्कीम या "दोगुना रिटर्न" वाला प्रस्ताव सामने आ सकता है। बिना पूरी जांच के उसमें पैसा न डालें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बातों ही बातों में आप साथी से अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवा लेंगे। घर की सजावट या किसी बदलाव पर चर्चा होगी। शाम को परिवार संग किसी रेस्टोरेंट में डिनर हो सकता है। आर्थिक स्थिति: सैलरी आने का समय है, तो सबसे पहले बचत का हिस्सा अलग करें। हर महीने एक तय रकम की एसआईपी शुरू करने का यह सही वक्त है। स्वास्थ्य: आंखों या दांतों में तकलीफ हो सकती है। ज्यादा मीठा और तीखा खाने से बचें, स्क्रीन पर काम करते वक्त बीच बीच में पलकें झपकाएं। करियर और कारोबार: मीटिंग में आपकी राय मांगी जाएगी और लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे। व्यापारी ग्राहकों से रिश्ते अच्छे रखें और बकाया पेमेंट का हिसाब साफ करें। उपाय: सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 12 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आपकी समझदारी और बातचीत लोगों पर अच्छी छाप छोड़ेगी। किसी के सामने अपना पक्ष रखने या कोई निजी फैसला लेने का मौका मिलेगा। नेगेटिव पक्ष: मन एक साथ दस बातों में उलझा रहेगा। जरूरी कामों की एक छोटी सूची बनाएं और एक काम खत्म करके ही दूसरा शुरू करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ रिश्ते को लेकर नई बातें साझा करेंगे। घर के खर्चों पर जीवनसाथी से बात होगी, अपनी कहने के साथ घरवालों की भी सुनें। छात्रों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, फोन को पढ़ाई के समय दूसरे कमरे में रखें।

आर्थिक स्थिति: घरेलू सामान और अपनी खरीद पर पैसा जाएगा। ऑनलाइन सेल में "सिर्फ आज" वाले टाइमर देखकर हड़बड़ी में खरीदारी न करें। स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से दिमागी थकान होगी। मन बेचैन लगे तो शाम को बिना फोन के पंद्रह मिनट टहलें। करियर और कारोबार: कामकाज में कुछ बदलाव आ सकते हैं, उनके लिए तैयार रहें। लेखन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के काम में तेजी रहेगी। बाजार सुबह सुस्त रहेगा, पर शाम तक ग्राहकी लौट आएगी। उपाय: पंचमी तिथि पर शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आज आपको अकेले में बैठकर सोचने का समय मिलेगा, जो आगे की योजना बनाने में काम आएगा। पर्दे के पीछे रहकर किया गया काम बाद में फायदा देगा। नेगेटिव पक्ष: फालतू की चीजों पर पैसा बह सकता है। रात को फोन पर शॉपिंग ऐप खोलकर बैठना छोड़ें, कार्ट में पड़ा सामान सुबह दोबारा देखें। पुरानी बातें मन को परेशान करेंगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन में भावनाएं गहरी होंगी, पर उन्हें कहने में आप हिचकेंगे। साथी से दूरी लग रही है तो खुद पहल करके बात करें। घर पर मेहमान आ सकते हैं, फिर भी आपको अपने लिए थोड़ा निजी समय चाहिए होगा।

आर्थिक स्थिति: सफर, ऑनलाइन खरीद और घरेलू सामान पर पैसा ज्यादा जाएगा। ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करते समय कैंसिलेशन चार्ज जरूर पढ़ें। स्वास्थ्य: पुरानी चिंताओं का असर नींद पर पड़ सकता है। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध लें और कमरे की लाइट जल्दी बंद करें। करियर और कारोबार: कुछ काम अकेले संभालने होंगे। किसी प्रोजेक्ट की तैयारी या पुरानी फाइलें पूरी करने में दिन लगेगा। अपनी योजना हर किसी को बताना छोड़ें। उपाय: शाम को चंद्र बीज मंत्र "ॐ सों सोमाय नमः" की एक माला फेरें और किसी जरूरतमंद को चावल दान करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 9 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आमदनी बढ़ने के आसार हैं और दोस्तों का साथ फायदे का सौदा साबित होगा। समाज में लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और किसी की बातों से उपयोगी सूचना हाथ लगेगी।

नेगेटिव पक्ष: दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी के चक्कर में बजट बिगड़ सकता है। ग्रुप ट्रिप का खर्च पहले ही बांट लें, ताकि बाद में पैसों को लेकर खटास न आए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में दोस्ती और समझ बढ़ेगी। कोई मन को भाता है तो कॉमन दोस्तों के जरिए बात आगे बढ़ सकती है। बच्चे माता पिता को कोई खुशखबरी सुनाएंगे। आर्थिक स्थिति: आय के नए दरवाजे खुलेंगे। बाजार की उठापटक का आपके धंधे पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, फिर भी बचत में हाथ डालने से बचें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। बाहर खाने का प्रोग्राम हो तो तली चीजें कम लें और रात को देर तक जागना छोड़ें। करियर और कारोबार: नौकरी में कुछ अलग योजना पेश करेंगे तो तरक्की का रास्ता खुलेगा। टीम प्रोजेक्ट से फायदा होगा और किसी सहकर्मी का सुझाव काम बना देगा। उपाय: सुबह तांबे के पात्र से जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 3 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: करियर में चमकने का दिन है। अधूरे काम पूरे होंगे और आपकी काम करने की शैली पर बड़ों की नजर पड़ेगी। समाज में मान बढ़ेगा। नेगेटिव पक्ष: काम के दबाव में साथी को समय कम दे पाएंगे। दफ्तर की टेंशन घर लेकर आना छोड़ें, वरना रात के खाने पर बहस हो सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी को अपने व्यस्त दिन के बारे में पहले से बता दें। बच्चों की धमाचौकड़ी से घर गूंजता रहेगा। शाम को किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन हल्का कर देगी। आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने के लिए खर्चों की छंटनी करें। जिन ऐप सब्सक्रिप्शन का आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें आज ही बंद करें। स्वास्थ्य: लगातार बैठकर काम करने से कमर और पैर अकड़ सकते हैं। हर घंटे थोड़ा उठकर टहलें और कुर्सी की ऊंचाई ठीक रखें। करियर और कारोबार: किसी जरूरी काम की कमान आपके हाथ आ सकती है या काम की समीक्षा होगी। प्रेजेंटेशन और जरूरी कागज पहले से तैयार रखें। व्यापारी ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान दें। उपाय: माता पार्वती को लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी मिला जल छिड़कें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किस्मत आज आपके साथ है। लंबे समय से चला आ रहा तनाव हल्का होगा और अटके काम बनते दिखेंगे। कुछ नया सीखने का मन करेगा। नेगेटिव पक्ष: अच्छे मौके सामने होंगे, पर टालमटोल की आदत उन्हें हाथ से निकाल सकती है। जो फॉर्म या आवेदन भरना है, उसे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना आज ही भरें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ विचार मिलेंगे और रिश्ता मजबूत होगा। जीवनसाथी के साथ घूमने या भविष्य की प्लानिंग पर बात होगी। बड़ों के पास बैठकर उनकी सलाह सुनें, मन को सहारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति: पढ़ाई, सफर या किसी जरूरी योजना पर पैसा लगेगा। दीवाली या छठ पर घर जाना है तो ट्रेन की टिकट अभी से बुक करें, बाद में तत्काल के भरोसे न रहें। स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा और पिछले दिनों की बेचैनी कम होगी। सुबह थोड़ी धूप में बैठने की आदत डालें। करियर और कारोबार: शिक्षा, ट्रैवल और कंसल्टिंग के पेशे वालों को आज बढ़त मिलेगी। व्यापारियों को दूसरे शहरों से ऑर्डर या नए बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। छात्र रोज का एक तय टारगेट बनाकर पढ़ें। उपाय: शुक्रवार को मां दुर्गा को पान के पत्ते पर दो लौंग रखकर अर्पित करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 10 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किसी पुराने मामले को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा, जिससे उलझन सुलझ सकती है। निजी बातों को अपने तक रखना आज आपके हक में रहेगा। नेगेटिव पक्ष: अचानक कोई खर्च या बदलाव सामने आ सकता है, जैसे गाड़ी की मरम्मत या घर में कोई टूट फूट। आपात फंड के लिए थोड़ी रकम अलग रखें और हड़बड़ी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की छोटी बात भी आज ज्यादा चुभ सकती है। पुरानी शिकायतें दोबारा उठाने के बजाय हल ढूंढें। भाई बहनों से बहस न करें, उनके काम में मदद करें। बातचीत में शक को जगह न दें।

आर्थिक स्थिति: मरम्मत, इलाज या घर की जरूरत पर अचानक पैसा लग सकता है। किसी अनजान नंबर से आए केवाईसी अपडेट वाले मैसेज पर भरोसा न करें। स्वास्थ्य: तनाव और काम का दबाव परेशान करेगा। बिस्तर पर जाने से पहले दस मिनट गहरी सांस लें और चाय कॉफी शाम के बाद न लें। करियर और कारोबार: पुराने कामों की समीक्षा करें और अधूरे मामले व्यवस्थित करें। गोपनीय कागजों और पासवर्ड को संभालकर रखें। साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट के हर नियम को पढ़कर ही आगे बढ़ें। उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और श्रद्धा से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: रिश्तों और साझेदारी में चल रही शिकायतें दूर होंगी। नए लोगों से जुड़कर काम आगे बढ़ेगा और जीवनसाथी की सलाह किसी बड़े फैसले में काम आएगी। नेगेटिव पक्ष: जोश में आकर किसी समझौते पर जल्दी हामी भरने से बचें। एग्रीमेंट की छोटी लिखावट वाली शर्तें, खासकर पेनल्टी और नोटिस वाली, ध्यान से पढ़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और पुरानी दूरी घटेगी। प्रेम संबंध में दूरी चल रही है तो आज पहल करें। घर पर मेहमानों की आवाजाही रहेगी और किसी काम में दोस्त हाथ बंटाएंगे। आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने के नए विचार काम आएंगे। साझेदार के साथ पैसों का लेन देन बैंक के जरिए ही करें, नकद का हिसाब बाद में उलझन देता है। स्वास्थ्य: सेहत में राहत रहेगी। दूसरों के काम निपटाते हुए अपना खाना और पानी न भूलें। करियर और कारोबार: कारोबारियों के लिए नए करार का समय है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को अच्छे मौके दिखेंगे। मिलकर कोई नया धंधा खड़ा करने की बात बन सकती है। उपाय: भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद परिवार को चने की दाल और आटा दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 5 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: चुनौतियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का फायदा मिलेगा। नेगेटिव पक्ष: काम और घर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। दफ्तर में कोई आपकी गलती ढूंढने की ताक में रहेगा, इसलिए हर जरूरी बात मेल पर लिखित में रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: छोटी बातों पर घर में असहमति हो सकती है। तैश में कड़वे शब्द बोलना छोड़ें। बच्चों की जिद पर डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाएं और जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं। आर्थिक स्थिति: महीने के आखिर में कर्ज की किस्त, बिल और रोज के खर्च एक साथ आएंगे। एक कागज पर सब लिखें और सबसे पहले ईएमआई भरें, ताकि सिबिल स्कोर पर असर न पड़े। स्वास्थ्य: काम के दबाव में खाना छोड़ने की आदत नुकसान देगी। पेट की गड़बड़ी हो सकती है, टिफिन घर से ले जाएं और खाने का समय न टालें। करियर और कारोबार: लंबित काम पूरे करने में दिन लगेगा। किसी प्रोजेक्ट में सुधार करना पड़ सकता है या डेडलाइन का दबाव रहेगा। अपने काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। उपाय: सुबह शनि कवच का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: मन की कोई बात पूरी होगी और आपकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी। अपनी पसंद के कामों और शौक के लिए समय मिलेगा। नेगेटिव पक्ष: जोश में शेयर बाजार या किसी टेलीग्राम ग्रुप की "पक्की टिप" पर पैसा लगाने का मन करेगा। जोखिम वाले सौदों से आज दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों के लिए अच्छा समय है और साथी के साथ लंबी बातचीत होगी। सिंगल लोगों की किसी दोस्त के जरिए नए व्यक्ति से बात शुरू हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला लेने का मौका मिलेगा।