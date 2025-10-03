विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 3 अक्टूबर 2025: कुंभ वालों का बनेगा ट्रिप का प्लान, माने एस्ट्रोलॉजर की सलाह

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:30 AM (IST)

आज का राशिफल बताता है कि किस प्रकार हर राशि इस ऊर्जा के मिश्रण को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकती है। साथ ही आज कुछ राशि के जातकों को कुछ नया सीखने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 3 October 2025) का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 3 October 2025

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 03 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सुबह चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो एकाग्रता, धैर्य और संरचना को प्रोत्साहित करेगा, जबकि शाम में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे टीम वर्क, साझा लक्ष्य और प्रगतिशील सोच को बल मिलेगा। बुध का तुला राशि में प्रवेश आपके संवाद में आकर्षण और समझदारी का एक सुंदर आयाम जोड़ देगा, जिससे बातचीत, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण के लिए यह दिन शुभ रहेगा।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सुबह चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे वित्तीय मामलों और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान मिलेगा। शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नेटवर्किंग, मित्रता और नए विचारों का आदान-प्रदान होगा। तुला राशि में बुध सहयोग को मजबूत करेंगे। आज का दिन पेशेवर और व्यक्तिगत विकास का संकेत देता है।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: नए विचारों के लिए खुले रहें; यह सफलता ला सकते हैं।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सुबह चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व बढ़ेगा। शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्त और भौतिक योजनाओं पर ध्यान मिलेगा। तुला राशि में बुध करियर चर्चाओं को संतुलित बनाएंगे, जिससे आप वरिष्ठों और सहयोगियों से सम्मानपूर्वक संवाद कर पाएंगे। आज का राशिफल संतुलित संवाद से दीर्घकालिक मान्यता पाने का संकेत देता है।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करें और लचीलापन अपनाएं।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सुबह चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे विश्राम और आंतरिक संतुलन पर जोर मिलेगा। शाम को चंद्रमा आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आप नई परियोजनाओं को लेने के लिए ऊर्जावान महसूस करेंगे। तुला राशि में बुध बातचीत, यात्रा और सीखने के माध्यम से दृष्टिकोण को विस्तारित करने में मार्गदर्शन देंगे। आज का राशिफल अंतर्मुखी सोच से बाहर निकलकर क्रियाशीलता अपनाने का दिन है।

  • शुभ रंग: फिरोजा
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: बदलाव को अपनाएं, यह प्रगति के रास्ते खोलेगा।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सुबह चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे सामाजिक जुड़ाव और टीम वर्क को बल मिलेगा। शाम में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मनिरीक्षण और विश्राम की आवश्यकता महसूस होगी। तुला राशि में बुध साझा संसाधनों और नाजुक वित्तीय चर्चाओं को संतुलित तरीके से संभालने में मदद करेंगे। आज का राशिफल सामूहिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत चिंतन में संतुलन बनाने का संदेश देता है।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: बाहरी मान्यता से पहले आंतरिक शांति को महत्व दें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।