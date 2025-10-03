विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 3 अक्टूबर 2025: सिंह वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा आज का दिन

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ राशि के जातकों को टीम वर्क से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 3 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 03 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सिंह राशि में शुक्र रचनात्मकता और आकर्षण को जागृत करेंगे, जबकि मिथुन राशि में  गुरु ज्ञान और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। मीन राशि में शनि की वक्री चाल हमें दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करने और उन्हें परिष्कृत करने की प्रेरणा देगी। आज का राशिफल अनुशासन, सामाजिक ऊर्जा और सहयोगी संवाद का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सुबह  चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा। शाम को  चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और सहयोग में ऊर्जा आएगी। तुला राशि में  बुध संवाद को सहज और प्रभावशाली बनाएंगे। आपके राशि में  शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण को और बढ़ाएगा। आज का दिन आपके आकर्षण और कूटनीति से नए अवसर लाने का है।

  •  शुभ रंग: सोना
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: अपने आकर्षण का उपयोग समझदारी से करें ताकि रिश्ते सच्चे और मजबूती वाले बनें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

सुबह  चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे रचनात्मकता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। शाम में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्वास्थ्य और जीवनशैली में सुधार पर ध्यान मिलेगा। तुला राशि में  बुध आपके वित्तीय मामलों और संसाधनों के संवाद को संतुलित बनाएंगे। आज का दिन विस्तार से कार्य करने और टीम वर्क अपनाने के लिए शुभ है।

  •  शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: छोटी बातों पर ध्यान दें; इससे बड़े नतीजे मिल सकते हैं।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सुबह  चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे परिवार और भावनात्मक जिम्मेदारियों पर ध्यान मिलेगा। शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रचनात्मकता बढ़ेगी और आनंद व शौक के लिए समय मिलेगा। तुला राशि में  बुध आपके संवाद को संतुलित और आकर्षक बनाएंगे। आज का दिन अपने विचार व्यक्त करने, रिश्तों में नेतृत्व लेने और अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अनुकूल है।

  •  शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: संतुलित बोलें; लोग आपके नेतृत्व का पालन करेंगे।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सुबह  चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे महत्वपूर्ण बातचीत और छोटी यात्राओं का मार्ग खुलेगा। शाम में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे घर और परिवार पर ध्यान मिलेगा। तुला राशि में  बुध आपकी बातचीत को निजी और सौहार्दपूर्ण बनाएंगे। आज का राशिफल आंतरिक संतुलन बनाए रखते हुए जिम्मेदारियों को निभाने का संकेत देता है।

  •  शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: किसी भी प्रतिबद्धता से पहले भावनात्मक स्पष्टता प्राप्त करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    