29 सितंबर राशिफल: आज पितृ पक्ष की तृतीया पर ग्रहों का अनोखा संयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज सूर्यदेव कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पर विराजमान हैं और ठीक सामने मीन राशि में वक्री शनिदेव रेवती नक्षत्र पर बैठे हैं, यानी दोनों की सीधी दृष्टि एक दूसरे पर है।

गुरुदेव कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र पर उच्च अवस्था में हैं। इसी राशि में पुष्य नक्षत्र पर मंगलदेव नीच के हैं, पर उच्च गुरु का साथ मिलने से उनका नीच भंग हो रहा है। शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में स्वाती नक्षत्र पर हैं और बुधदेव चित्रा नक्षत्र पर उनके साथ चल रहे हैं। राहुदेव कुंभ और केतुदेव सिंह राशि में हैं।

चंद्रमा के मेष राशि में रहने से आज मेष राशि वालों में गजब का जोश रहेगा, वहीं कर्क और धनु राशि वालों को काम और पहचान का अच्छा साथ मिलेगा। कर्क राशि में उच्च के गुरु की वजह से कर्क, कन्या और मीन राशि वालों को अपनों की सही सलाह मिलेगी और रुका हुआ पैसा भी लौट सकता है।

तुला में शुक्र-बुध की जोड़ी तुला, मिथुन और मकर राशि वालों की बातचीत और छवि को निखारेगी। सूर्य और वक्री शनि आमने सामने हैं, ऐसे में कन्या, मीन और कुंभ राशि वालों को सरकारी काम, कागजात और बड़ों से बहस में संभलकर चलना होगा। वृषभ और वृश्चिक राशि वाले खर्चों पर लगाम रखें। सिंह राशि वालों को भाग्य तो साथ देगा, पर सेहत या सफर से जुड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है।

वहीं कन्या राशि को अचानक बदलावों से, वृषभ को खर्च और नींद से, और वृश्चिक को काम के दबाव से सावधान रहना होगा। मंगलदेव की कमजोर स्थिति से कर्क, सिंह और तुला को गुस्से पर काबू रखना होगा। शनिदेव की वक्री चाल मीन, धनु और वृषभ से धैर्य मांगेगी।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुबह से ही फुर्ती रहेगी, कई दिन से टलता काम दोपहर से पहले निपट जाएगा। ऑफिस में आपके खिलाफ चल रही चाल उल्टी पड़ सकती है।

नेगेटिव: घर की पुताई, मरम्मत या नया सोफा लेने जैसी बात पर परिवार में राय बंट सकती है। जोश में आकर तुरंत हां न कहें, पहले बजट देख लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बातचीत में मिठास रहेगी, शाम को साथ में बाहर खाना खाने का प्लान भी बन सकता है। मां की किसी छोटी जरूरत को आज टालें नहीं, उन्हें अच्छा लगेगा।

आर्थिक स्थिति: चुपचाप कटता कोई सब्सक्रिप्शन या किसी को दिया उधार अचानक याद आ सकता है। महीने का आखिरी हफ्ता है, बैंक स्टेटमेंट देख लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी, बस सिर भारी रहने या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर टिके रहने से बचें।

करियर और कारोबार: नौकरी में आज काम करके दिखाने का मौका है, बॉस आपकी फुर्ती को नोटिस करेंगे। साझेदारी में नया कॉन्ट्रैक्ट शर्तें दो बार पढ़कर ही साइन करें।

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: भाई-बहन या पुराने दोस्त से फोन पर लंबी बात मन हल्का करेगी। कोई रुका हुआ छोटा काम आज आपकी हिम्मत से आगे बढ़ेगा।

नेगेटिव: रात को देर तक जागने और बेवजह की सोच से अगला दिन भारी लग सकता है। ऑनलाइन सेल देखकर कार्ट भरने से पहले सोच लें कि चीज सच में जरूरी है या नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चों की पढ़ाई या स्कूल से जुड़ी किसी बात में आपकी मौजूदगी जरूरी होगी। प्रेम संबंध में साथी को आज आपसे थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए, फोन बीच में न देखें।

आर्थिक स्थिति: पुराने काम का पैसा धीरे धीरे आएगा, पर खर्च उससे तेज भागेगा। अस्पताल, दवा या यात्रा के लिए थोड़ी रकम अलग रख लें।

स्वास्थ्य: गले में खराश या हल्की सर्दी परेशान कर सकती है, मौसम बदल रहा है। ठंडा पानी और आइसक्रीम से आज दूरी बनाएं।

करियर और कारोबार: दफ्तर में काम का बोझ बढ़ेगा, पर आपकी सधी कार्यशैली सबको पसंद आएगी। छोटी दूरी की बिजनेस ट्रिप फायदेमंद रह सकती है।

उपाय: सोने से पहले 11 बार "ॐ सोमाय नमः" का जाप करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: दोस्तों के सर्कल से कोई अच्छी खबर या काम का रेफरेंस मिल सकता है। कोई दबी हुई इच्छा पूरी होने का रास्ता दिखेगा।

नेगेटिव: परिवार में बात करते वक्त आवाज तल्ख हो सकती है, खासकर पैसों के हिसाब किताब पर। अटके अप्रूवल पर झुंझलाएं नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: लव लाइफ में आज रंग रहेगा, कोई छोटा सा सरप्राइज साथी का दिन बना सकता है। घर में मां या बड़ों के साथ बैठकर चाय पीने का वक्त निकालें।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए रास्ते दिखेंगे, खासकर फ्रीलांस या साइड काम से। घर की किसी मांग पर बड़ा खर्च करने से पहले दो दिन रुकें।

स्वास्थ्य: खानपान में तीखा और तला हुआ ज्यादा होने से एसिडिटी हो सकती है। दांत या मसूड़ों में पहले से कोई दिक्कत है तो उसे आज हल्के में न लें।

करियर और कारोबार: प्रमोशन की बात आज न बढ़े तो निराश न हों, देर है पर रास्ता बंद नहीं। मीडिया, डिजाइन या कंटेंट से जुड़े लोगों के आइडिया पसंद किए जाएंगे।

उपाय: आज गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

शुभ रंग: तोतई हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपकी बात में वजन रहेगा और लोग खुद आकर आपसे राय मांगेंगे। मुश्किल बातचीत भी आप आराम से संभाल लेंगे।

नेगेटिव: जोश जरूरत से ज्यादा रहा तो किसी की छोटी गलती पर भी गुस्सा फूट सकता है। पिता या किसी बुजुर्ग से जुड़ा काम उम्मीद से धीमा चलेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में कोई नया गैजेट या सजावट का सामान आने की खुशी रहेगी। साथी के साथ बात करते हुए अपनी बात थोपें नहीं, सुनने से रिश्ता और गहरा होगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर भरोसा बना रहेगा, किसी पुराने निवेश से अच्छी खबर आ सकती है। गाड़ी या घर का कोई खर्च आएगा, पर खलेगा नहीं।

स्वास्थ्य: शरीर में ताकत महसूस होगी, बस पेट और छाती में जलन का ध्यान रखें। रात का खाना हल्का रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: किसी जरूरी जिम्मेदारी के लिए आज आपका नाम लिया जा सकता है। कारोबार में लोकल क्लाइंट्स से अच्छा ऑर्डर मिलने के योग हैं।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: मोती सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: भाग्य साथ देगा, मुश्किल लग रहा काम एक फोन कॉल से बन सकता है। धर्म कर्म या पितरों के नाम से कुछ करने का मन बनेगा।

नेगेटिव: अस्पताल, दूर की यात्रा या किसी रिश्तेदार की मदद में अचानक पैसा निकल सकता है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: छोटे भाई-बहन या कजिन से मीठी बातचीत होगी, कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। जीवनसाथी के मूड में उतार चढ़ाव रहेगा, बहस को वहीं रोक दें।

आर्थिक स्थिति: कमाई ठीक रहेगी, पर बीमा प्रीमियम या टैक्स का खर्च अचानक याद आ सकता है। उधार देने से आज बचें, पैसा लौटने में देर होगी।

स्वास्थ्य: नींद पूरी नहीं होने से आंखों के नीचे थकान दिखेगी। जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, वे आज डोज न छोड़ें।

करियर और कारोबार: एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेजेंटेशन में आपकी बोलने की कला लोगों को प्रभावित करेगी।

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: दोस्तों और बड़े भाई-बहन की पहचान से कोई अटका काम बन जाएगा। मन में जो चाहत थी, उसकी तरफ पहला कदम उठ सकता है।

नेगेटिव: कोई पुरानी बात या दस्तावेज फिर से खुल सकता है, जैसे बीमा क्लेम या बैंक का कोई नोटिस। ससुराल पक्ष की किसी बात को दिल पर न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी पुराने वादे को लेकर शिकायत रह सकती है, उसे आज निपटा दें। परिवार में आपकी मीठी बोली माहौल को संभाल लेगी।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों या नेटवर्क से कमाई का मौका बनेगा। घर में खाने पीने और मेहमाननवाजी पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: पेट में गैस, कमर या पुरानी चोट का दर्द उभर सकता है। भारी सामान उठाने से पहले एक बार सोच लें।

करियर और कारोबार: सरकारी दफ्तर का काम अधूरा रह सकता है, कागज पूरे रखें। नेटवर्किंग वाले काम और क्लाइंट मीटिंग में फायदा दिखेगा।

उपाय: पितरों के नाम से जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें।

शुभ रंग: पिस्ता हरा | शुभ अंक: 7

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपकी पर्सनालिटी आज खिलकर सामने आएगी, लोग आपकी बातों और अंदाज से प्रभावित होंगे। अपने ऊपर थोड़ा खर्च करने का मन बनेगा।

नेगेटिव: बाहर का खर्च और देर रात तक की भागदौड़ थका सकती है। बच्चों या प्रेम संबंध को लेकर कोई अंदेशा मन में बेवजह घूमता रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ तालमेल आज बहुत अच्छा रहेगा, कोई साझा फैसला आसानी से हो जाएगा। कुंवारे लोगों को किसी पारिवारिक समारोह में कोई पसंद आ सकता है।

आर्थिक स्थिति: कमाई स्थिर है, पर ट्रिप बुकिंग या बड़े ऑनलाइन ऑर्डर पर पैसा जाएगा। कर्ज या ईएमआई वाले मामलों में आज धीरे धीरे राहत दिखेगी।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस पैरों में थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है। रात को मोबाइल साइड में रखकर सोएं।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आज आपकी लीडरशिप की परीक्षा होगी और आप इसमें पास होंगे। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, बस जल्दबाजी न दिखाएं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल और इत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का गुलाबी | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज दफ्तर में आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे और आपकी मेहनत खुद बोलेगी। बड़े भाई या दोस्त की खबर हौसला बढ़ाएगी।

नेगेटिव: किराए, मरम्मत या पड़ोसी से जुड़ा झंझट घर में बेचैनी ला सकता है। बच्चे की पढ़ाई या रिजल्ट को लेकर मन में चिंता रह सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में दिल की बात आज खुलकर कहने से पहले माहौल देख लें। पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति की सलाह आज काम की साबित होगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: खर्च आज कमाई से आगे भाग सकता है, खासकर शौक, सजावट या बाहर घूमने पर। कोई भी पेमेंट करने से पहले अकाउंट नंबर एक बार फिर मिला लें।

स्वास्थ्य: रोजाना की दिनचर्या बिगड़ी तो पाचन पर असर पड़ेगा। सुबह की सैर या हल्का योग आज बहुत फायदा देगा।

करियर और कारोबार: प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी करने वालों को मेहनत का फल मिलता दिखेगा। लंबी दूरी की डील बन सकती है, कागजी काम ध्यान से करें।

उपाय: मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें।

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 8

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: दफ्तर में आज आपकी राय सबसे ऊपर रखी जाएगी। पुराने दोस्तों के किसी ग्रुप से अच्छा मौका या न्योता मिल सकता है।

नेगेटिव: प्रॉपर्टी का काम धीमा रहेगा, डीलर की जल्दबाजी में न आएं। अचानक आई किसी खबर से थोड़ी घबराहट हो सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में आज रोमांस रहेगा, साथी के साथ कोई मजेदार पल बिताएंगे। बच्चे स्कूल में इनाम या अच्छे नंबर लाकर आपका मान बढ़ा सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: कमाई के एक से ज्यादा रास्ते खुलते दिखेंगे और कोई पुराना पेमेंट भी आ सकता है। ससुराल या किसी साझे पैसे के मामले में हिसाब साफ रखें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी पर जांघ, कमर या लिवर से जुड़ी दिक्कत वाले लोग खानपान में सावधानी रखें। मीठा थोड़ा कम करें।

करियर और कारोबार: बॉस या सरकारी अधिकारी से मुलाकात फायदेमंद रहेगी, कोई अटका अप्रूवल मिल सकता है। कारोबार में नए ग्राहक खुद चलकर आएंगे।

उपाय: केले के पेड़ की जड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्दी पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: मीटिंग में कही आपकी बात लोगों को याद रहेगी। भाग्य आज आपके कदमों के साथ चलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काम आएगा।

नेगेटिव: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। बोलते वक्त शब्दों पर ध्यान दें, वरना मजाक भी चुभ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मां के साथ बैठकर किसी पुराने प्लान पर बात हो सकती है। साथी के गुस्से पर पलटकर जवाब न दें।

आर्थिक स्थिति: परिवार में खानपान और घर के सामान पर खर्च बढ़ेगा। किसी नई स्कीम या चिट फंड जैसे प्रस्ताव पर आज हस्ताक्षर न करें।

स्वास्थ्य: घंटों एक पोजिशन में बैठने से कंधे और गर्दन अकड़ सकते हैं। बीच बीच में स्ट्रेचिंग करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में किसी बड़े अधिकारी से तारीफ मिलने के योग हैं। पार्टनरशिप में अकेले फैसला विवाद बढ़ा सकता है।

उपाय: शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: फोन, ईमेल और मैसेज वाले काम तेजी से निपटेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और कोई धार्मिक यात्रा या तीर्थ जाने का प्लान बन सकता है।

नेगेटिव: इनकम टैक्स या इंश्योरेंस के कागज में छोटी गलती बड़ा झंझट बनेगी। परिवार में पैसों की बात पर आवाज न उठाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई-बहन के साथ मिलकर घर का कोई काम निपटाएंगे, रिश्ते में गर्माहट रहेगी। जीवनसाथी को आज आपसे थोड़ा ध्यान और तारीफ चाहिए।

आर्थिक स्थिति: रिश्तेदार की मदद या पुराने खर्च से बचत पर दबाव रहेगा। आज नया क्रेडिट कार्ड या लोन लेने का फैसला टाल दें।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहें, खासकर ड्राइविंग करते वक्त। पुरानी जांच की रिपोर्ट अनदेखी न करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में प्रतियोगिता कड़ी रहेगी, पर आपकी तैयारी आपको आगे रखेगी। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोग आज अपनी बात से डील पक्की कर सकते हैं।

उपाय: किसी बुजुर्ग या मजदूर को भरपेट भोजन कराएं।

शुभ रंग: स्लेटी | शुभ अंक: 11

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी खुशखबरी घर का माहौल अच्छा कर देगी। आपकी रचनात्मक सोच की तारीफ होगी।

नेगेटिव: जीवनसाथी या पार्टनर से किसी बात पर ईगो टकरा सकता है। पुराने कागजात, वसीयत या ससुराल से जुड़ा कोई मसला आज परेशान कर सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने की बात हो सकती है। घर वालों से बोलते वक्त लहजे में नरमी रखें।

आर्थिक स्थिति: टीचिंग, कंसल्टिंग या सेल्स वालों की कमाई बढ़ेगी। शेयर में पैसा लगाने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या नींद से जुड़ी दिक्कत रह सकती है। रात को गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठने से आराम मिलेगा।

करियर और कारोबार: नौकरी में मन लगेगा और किसी नई ट्रेनिंग या कोर्स का मौका मिल सकता है। साझेदार की शर्तों में छिपी बातें बाद में दिक्कत दे सकती हैं।

उपाय: आज माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com