29 अक्टूबर राशिफल: करवाचौथ पर चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का महासंयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगा सौभाग्य और पैसा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव अपनी उच्च राशि वृषभ में हैं और रात 10:06 बजे मिथुन में प्रवेश करेंगे। सुबह 11:11 बजे तक रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तुला में नीच के सूर्यदेव के साथ वक्री बुधदेव और वक्री शुक्रदेव हैं। कर्क में मंगलदेव और गुरुदेव साथ बैठे हैं, जहां गुरुदेव राशि के आखिरी अंश पर हैं। शनिदेव मीन में वक्री हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं।

करवा चौथ का यह गुरुवार रिश्तों के नाम रहेगा। वृषभ राशि के लिए दिन सबसे खुशनुमा है, कर्क को नए संपर्कों से फायदा होगा और कन्या को रिश्ते की बात आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मकर के रिश्ते में रोमांस का रंग चढ़ेगा, मेष को कोई सरप्राइज मिल सकता है, वृश्चिक को पार्टनर का साथ और मीन को अपनी हिम्मत का इनाम मिलेगा। कुंभ के घर रौनक रहेगी। दूसरी ओर तुला को सुबह के तनाव से और धनु को उधारी व फालतू खर्च से बचना होगा।

मिथुन की सुबह बाजार की भागदौड़ में और सिंह की दफ्तर के काम में निकलेगी, इसलिए दोनों अपने साथी के लिए समय बचाकर रखें। व्रत रखने वाले लोग सेहत को सबसे ऊपर रखें। मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: आज घर में त्योहार की चहल पहल रहेगी और मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होती दिखेगी। ऐसा सरप्राइज मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, जैसे दफ्तर से बोनस की खबर या साथी की ओर से पसंद का तोहफा।

नेगेटिव: त्योहार के जोश में खर्च हाथ से निकल सकता है। मिठाई, कपड़े और गिफ्ट की खरीद से पहले एक सूची बना लें, वरना महीने के आखिर में कार्ड का बिल चुभेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बिताया आज का समय लंबे वक्त तक याद रहेगा। घर में कोई मांगलिक काम या पूजा होगी जिसमें पूरा परिवार जुटेगा। सास या मां के हाथ की सरगी का स्वाद मन खुश कर देगा।

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के संकेत हैं, पर उसका बड़ा हिस्सा घर के शुभ कामों पर लगेगा। करवा चौथ सेल के नाम पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। व्रत है और दोपहर में चक्कर या कमजोरी लगे तो कुछ देर लेट जाएं, जबरदस्ती काम न खींचें। शुगर के मरीज व्रत रखने से पहले डॉक्टर से बात करें। करियर और कारोबार: मेहनत की तारीफ होगी, बॉस सबके सामने आपका नाम ले सकते हैं। दुकानदारों के लिए बिक्री अच्छी रहेगी, खासकर कपड़े, श्रृंगार और मिठाई का काम करने वालों के लिए। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और बेसन के लड्डू चढ़ाएं, फिर शिव पार्वती का ध्यान करके दांपत्य सुख की कामना करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है। मन की बेचैनी शांत होगी और चेहरे पर अलग ही चमक दिखेगी। कामकाज में लाभ के साथ इज्जत भी मिलेगी। नेगेटिव: घर पर मेहमानों और पड़ोसियों का आना जाना इतना रहेगा कि अपने जरूरी काम पिछड़ सकते हैं। सुबह ही तय कर लें कि कौन से दो काम आज हर हाल में निपटाने हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी का प्यार और साथ दोनों भरपूर मिलेंगे। मन में चल रही उलझन दूर होगी और भरोसा पक्का होगा। शाम की पूजा के बाद परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग होगा। आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में सुधार दिखेगा और व्यापार में ऑर्डर बढ़ सकते हैं। मुनाफे का कुछ हिस्सा अलग खाते में डालकर बचत की आदत बढ़ाएं। स्वास्थ्य: मन खुश रहने से शरीर में भी फुर्ती रहेगी। फिर भी व्रत में अपनी क्षमता से ज्यादा भागदौड़ न करें और शाम को अर्घ्य के बाद एकदम से भारी खाना न खाएं। करियर और कारोबार: दफ्तर में नए लोगों से जान पहचान होगी, जिनमें से कोई आगे चलकर काम का साबित होगा। साथ काम करने वाले मदद करेंगे। गोदाम या स्टॉक का काम है तो माल की गिनती पहले से कर लें।

उपाय: शिव पार्वती की पूजा करें और रात को अर्घ्य के जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: सुबह की भागदौड़ के बाद शाम आपके लिए खास होगी। जिस बात का लंबे समय से इंतजार था, वह पूरी होती दिख सकती है। व्यस्तता के बीच भी कमाई का कोई रास्ता खुलेगा।

नेगेटिव: छोटी छोटी खरीदारी की जिम्मेदारी आप पर आएगी और बाजार के चक्कर थका देंगे। पूजा का सामान, फल और मिठाई एक ही बार में लें, बार बार बाहर जाना छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिन में साथी को समय न दे पाने की कमी शाम पूरी कर देगी। बातचीत में मिठास रखें और खरीदारी के बिल को लेकर बहस न करें। घर में त्योहार की तैयारी से रौनक रहेगी। आर्थिक स्थिति: आज कोई यात्रा या खरीद पर खर्च ज्यादा रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय किसी के कहने पर ओटीपी न बताएं, त्योहारों पर ठगी के कॉल से बचें। स्वास्थ्य: लगातार काम से थकान और सिरदर्द हो सकता है। बीच में दस मिनट आंखें बंद करके बैठें। व्रत नहीं है तो पानी पीते रहें। करियर और कारोबार: एक साथ कई काम संभालने पड़ेंगे। व्यापारियों को भागदौड़ के बीच मुनाफे के मौके मिलेंगे। जरूरी फाइलें और इ-मेल शाम से पहले भेज दें। उपाय: माता पार्वती की पूजा करें और अर्घ्य के समय सफेद फूल अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन कई मायनों में यादगार बन सकता है। लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा और आपकी बोलचाल का अंदाज सबको भाएगा। शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक काम में शामिल होंगे। नेगेटिव: दिन भर लोगों से मिलते मिलते अपने लिए समय नहीं बचेगा। हर फोन कॉल उसी वक्त उठाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को शाम को कॉल बैक करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में भावनाएं गहरी होंगी और जीवनसाथी से नजदीकी बढ़ेगी। प्रेमी जोड़ों को साथ में यादगार पल मिलेंगे। शाम को घूमने या मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय होगा। आर्थिक स्थिति: हालात सामान्य रहेंगे। घूमने फिरने और पूजा के आयोजन पर खर्च होगा, पर बाजार की तेजी से व्यापार में पैसा भी आएगा। कैब या होटल बुक करते समय रिफंड की शर्तें पढ़ लें। स्वास्थ्य: सामाजिक मेलजोल और ज्यादा काम थका सकते हैं। दोपहर में कुछ पल आराम कर लें। जिनको एसिडिटी रहती है, वे खाली पेट चाय से बचें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: नए संपर्क बनेंगे जो आने वाले दिनों में फायदा देंगे। सहकर्मियों के साथ मिलकर कोई अटका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। किसी नए क्लाइंट से मिल रहे हैं तो उसका नंबर उसी वक्त फोन में सेव करें। उपाय: चांदी या तांबे के लोटे में जल और थोड़ी मिश्री डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और 11 बार ॐ सों सोमाय नमः का जाप करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 7 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन अनुकूल रहेगा और शाम होते-होते प्रेम का साथ मिलेगा। ग्राहकों और कारोबारी संपर्कों से जुड़े काम में रफ्तार दिखेगी। अपनों पर किया खर्च खुशी देगा। नेगेटिव: समय की कमी सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी। साथी के लिए समय नहीं निकाला तो नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दफ्तर से निकलने का समय पहले से तय करें और घर पर बताकर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिन भर की दौड़ के बाद साथी का स्नेह थकान उतार देगा। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनें। घर में भी काम बढ़ेगा, पर अपनों के साथ हंसी मजाक में समय कट जाएगा। आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्च दोनों साथ चलेंगे। बाजार की भीड़ में पर्स और फोन संभालकर रखें, जेबकतरों से सावधान रहें। स्वास्थ्य: काम के बोझ से थकान रहेगी। व्रत है तो कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज न करें। ट्रैफिक में फंसने पर झुंझलाने से बेहतर है गाड़ी में हल्का संगीत चला लें। करियर और कारोबार: कोई अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेदारी आपके सिर आ सकती है। प्राथमिकता तय करके चलें। शाम तक दबाव कम होने से राहत मिलेगी। उपाय: सुबह माता पार्वती की पूजा करें और घर के बड़ों के पैर छूकर दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 4 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: रिश्ते को नया नाम देने का दिन बन सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और धार्मिक कामों में मन लगेगा। कामकाज में भी लाभ के संकेत हैं। नेगेटिव: हर चीज को परफेक्ट करने की जिद आपको थका देगी। पूजा की थाली सजाने से लेकर रिपोर्ट बनाने तक, थोड़ी बहुत कमी को चलने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जो लोग अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं, वे आज घर में बात छेड़ सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलने से मन की बात कहना आसान रहेगा। पर दोनों परिवारों की राय सुने बिना कोई तारीख तय न करें।

आर्थिक स्थिति: आपकी बनाई योजनाएं फायदा देंगी। किसी नए काम में पैसा लगाने से पहले उसका पूरा हिसाब कागज पर उतार लें। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। जरूरत से ज्यादा सोचने से नींद पर असर पड़ सकता है, रात को सोने से पहले फोन दूर रखें। करियर और कारोबार: नौकरी में अपना हुनर साबित करने का मौका मिलेगा और मीटिंग में आपके सुझाव सुने जाएंगे। कारोबार में मुनाफे के आसार हैं। नए काम की शुरुआत के लिए दिन ठीक है। उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: सुबह भारी लगेगी लेकिन दिन ढलते ढलते राहत मिल जाएगी। रिश्ते में चल रहा पुराना विवाद सुलझ सकता है और प्यार की चमक लौट आएगी। नेगेटिव: सुबह किसी काम के अटकने या फैसले में देरी से चिढ़ हो सकती है। गुस्से में कोई मैसेज टाइप करके तुरंत भेजना छोड़ें, एक घंटा रुककर दोबारा पढ़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी बातों पर साथी से बहस हो सकती है, पर शाम तक बातचीत का रास्ता खुलेगा। उनकी पसंद की कोई चीज लाकर देंगे तो रिश्ते में नई उमंग आएगी। घर में दूसरों की बात भी सुनें।

आर्थिक स्थिति: उधारी और बकाया भुगतान के मामलों में हिसाब क्लियर रखें। साझेदारी में किसी कागज पर साइन करने से पहले हर पन्ना पढ़ें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान रहेगी। मन की बात दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद से कह दें। व्रत खोलने के बाद तला भुना कम लें। करियर और कारोबार: एक साथ कई काम उठाने के बजाय सबसे जरूरी काम पहले निपटाएं। दिन बढ़ने के साथ कुछ हालात सुधरेंगे। उपाय: माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक रखें और करवा माता को गुलाब के फूल चढ़ाएं। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: मन में प्रेम को लेकर अच्छे ख्याल रहेंगे। जो लोग किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए आज मौका अच्छा है। साझेदारी फायदा देगी। नेगेटिव: ख्यालों में खोए रहने से रोजमर्रा के काम में चूक हो सकती है। गैस का चूल्हा, गीजर और दरवाजे का ताला बाहर निकलने से पहले एक बार जांच लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी को खुश करने के लिए कोई सरप्राइज या तोहफा प्लान करें। छोटी सी कोशिश भी उनका दिल जीत लेगी। जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारी में साथ खड़ा रहेगा और बड़ों का साथ मिलेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: किसी काम के सिलसिले में पैसा आने का रास्ता खुलेगा। गिफ्ट ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो डिलीवरी की तारीख पक्की कर लें, नहीं तो आखिरी वक्त पर दुकान भागना पड़ेगा। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। व्रत रखने वाले सुबह सरगी जरूर लें, इससे दिन भर ताकत बनी रहेगी। करियर और कारोबार: दफ्तर में साथी किसी उलझे काम को सुलझाने में मदद करेंगे। व्यापार में नई योजना पर बात आगे बढ़ेगी। पार्टनर के साथ तालमेल का पूरा लाभ मिलेगा। उपाय: रात को चंद्रदेव को गुड़ का भोग लगाएं और पूजा में केसरिया रंग का वस्त्र या रूमाल शामिल करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: त्योहार की शुभता रिश्तों की खटास दूर करेगी। दफ्तर में चल रही खींचतान बातचीत से सुलझ सकती है। परिवार के बड़े घर के कामों में साथ देंगे। नेगेटिव: अधूरे काम पूरे करने में ज्यादा मेहनत लगेगी और विरोधी मौका देखकर बात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। बिना हिसाब किसी को उधार देना आज बिल्कुल छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से चल रही नोकझोंक खत्म करने का मौका है। खुलकर बात करें, पर पुराने मुद्दे न उखाड़ें। घर में काम बढ़ेगा, फिर भी त्योहार की रौनक सब संभाल लेगी। आर्थिक स्थिति: मेहमानों के आने से खर्च बढ़ेगा। खरीदारी से पहले बजट तय करें और ईएमआई पर कोई नया सामान लेने का फैसला आज टाल दें। स्वास्थ्य: पुरानी बातों को बार बार सोचने से मन भारी रहेगा। व्रत में खुद को ज्यादा न थकाएं और दोपहर में थोड़ा आराम करें। करियर और कारोबार: अटके मामलों को सुलझाने का दिन है। साझेदारी के लेन देन में हर रकम की रसीद लें। बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी की राय सुनें। उपाय: सुबह किसी छोटी कन्या को मिठाई खिलाएं और सामर्थ्य के अनुसार कॉपी, पेन जैसी उपयोगी चीज भेंट करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: प्रेम के मामले में दिन भरपूर रहेगा। काम की जगह पर आपकी रणनीति की तारीफ होगी और कमाई के लिहाज से भी दिन अच्छा है। नेगेटिव: मनपसंद चीजों पर हाथ खोलकर खर्च करने का मन रहेगा। कपड़े या गैजेट कार्ट में डाल दें, पर पेमेंट से पहले एक रात रुक जाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ मस्ती और रोमांस भरा समय मिलेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं। घर में तैयारियों को लेकर सबका उत्साह दिखेगा। आर्थिक स्थिति: आमदनी अच्छी रहेगी, पर शॉपिंग का खर्च भी बढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर नजर रखें ताकि अगले महीने भारी ब्याज न भरना पड़े। स्वास्थ्य: दिन भर सक्रिय रहेंगे, पर थकान भी होगी। रात को जल्दी बिस्तर पकड़ें ताकि अगली सुबह ताजगी रहे। करियर और कारोबार: योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। किसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर भरोसा जीतेंगे। व्यापारियों को कारोबार फैलाने के रास्ते मिलेंगे। उपाय: माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाकर परिवार के सुख की प्रार्थना करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 5 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: घर में रौनक रहेगी और साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी महिला के जरिए लाभ होगा। छोटी यात्रा अपनों के साथ अच्छा वक्त देगी। नेगेटिव: दफ्तर में काम ज्यादा रहेगा और समय सीमा में निपटाने का दबाव बनेगा। मेहमानों की आवभगत के बीच अपने काम की डेडलाइन न भूलें, मोबाइल पर अलार्म सेट कर दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ अकेले में बिताने के लिए समय मिलेगा। उनकी पसंद को समझने की कोशिश करें। घर पर लोगों का आना जाना और पूजा की तैयारी चलती रहेगी। आर्थिक स्थिति: दिन ठीक ठाक से बेहतर रहेगा, पर मेहमानों और सफर पर खर्च होगा। आमदनी और खर्च की एक छोटी सी डायरी आज से शुरू करें। स्वास्थ्य: लोगों की आवाजाही से थकान हो सकती है। सफर पर जा रहे हैं तो पानी की बोतल, चार्जर और जरूरी दवा बैग में रखें। ड्राइविंग करते वक्त हड़बड़ी न करें। करियर और कारोबार: व्यापार में महिला ग्राहकों या सहयोगियों से लाभ के मौके बनेंगे। कॉस्मेटिक, कपड़े या ज्वेलरी का काम करने वालों की बिक्री अच्छी रहेगी। उपाय: माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जैसी सुहाग सामग्री अर्पित करें और बाद में किसी सुहागिन को भेंट कर दें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: आज हिम्मत और बातचीत के दम पर आप रिश्ते को बेहतर बना लेंगे। काम में मेहनत से सम्मान मिलेगा और नए दोस्त बनेंगे। पैसों की किसी दिक्कत में किसी का साथ राहत देगा।

नेगेटिव: जोश में आकर जल्दबाजी करने से चोट या वाहन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बाइक पर हेलमेट लगाएं और रफ्तार काबू में रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात कहने में आप आगे रहेंगे। अगर किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में तनाव है तो आरोप लगाने के बजाय साथी से सीधी बात करें। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं।