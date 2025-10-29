धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि को टीमवर्क में मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का शुभ रंग और समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा अनुशासित कार्रवाई पर केंद्रित है। निर्णय सोच-समझकर लें और महत्वाकांक्षा के साथ सहानुभूति का संतुलन बनाए रखें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दिन की शुरुआत उत्साह से होगी, लेकिन मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करते ही जिम्मेदारियों की आवश्यकता याद दिलाएंगे। आज का राशिफल साहसिकता और स्थिरता का संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। वृश्चिक राशि में मंगल आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करेंगे, और बुध संचार को बढ़ाएंगे। परियोजनाओं को ठोस करें, रणनीति बनाएं और व्यवहारिक मामलों को निपटाएँ। भावनात्मक धैर्य निजी संबंधों में सामंजस्य बनाए रखेगा।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 12

दिन का सुझाव: उत्साह और अनुशासन दोनों का मिश्रण रखें; प्रगति के लिए दोनों जरूरी हैं। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी राशि में चंद्रमा आने से ध्यान, स्पष्टता और व्यावहारिक ऊर्जा बढ़ेगी। आज का राशिफल करियर, वित्त और व्यक्तिगत लक्ष्यों में उत्पादक दिन दिखा रहा है। वृश्चिक राशि में मंगल महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, जबकि बुध योजना बनाने की क्षमता तेज करेंगे। कन्या राशि में शुक्र सहयोगपूर्ण बातचीत का समर्थन करेंगे, और शनि प्रतिगामी होकर पिछले निर्णयों की समीक्षा की याद दिलाएंगे।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

दिन का सुझाव: फोकस के साथ नेतृत्व करें; संरचना और दृढ़ता परिणाम लाती है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मकर राशि में चंद्रमा पेशेवर और सामाजिक कमिटमेंट्स का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कराएंगे। आज का राशिफल व्यावहारिक समाधान अपनाने और ध्यान भटकने से बचने की सलाह देता है। आपकी राशि में राहु दृश्यता और नयी सोच बढ़ा रहे हैं, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल निर्णायक कार्रवाई के लिए ऊर्जा देंगे। टीमवर्क और विवेक लाभ लाएंगे। शाम को ध्यान आपको स्पष्टता देगा।