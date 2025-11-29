धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025: करियर से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें मकर राशि वाले जातक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक गहराई का अनोखा मिश्रण लेकर आता है। सुबह कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपको नए विचार, लॉजिकल फैसले और स्मार्ट रणनीति अपनाने में मदद करता है। दोपहर में चंद्रमा के मीन राशि में आते ही दिन का माहौल नरम, भावुक, हीलिंग–फ्रेंडली और इंटूटिव हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में स्थित चंद्रदेव बातचीत और एक्सप्रेशन को मजबूत करते हैं। आप अपने विचार साफ तरीके से रख पाएंगे। किसी पुराने प्लान को दोबारा शुरू करने या किसी व्यक्ति से दोबारा जुड़ने का मौका भी मिल सकता है।

दोपहर में मीन राशि के चंद्रदेव आपका मूड नरम बनाते हैं और ध्यान घर-परिवार व भावनात्मक आराम की ओर जाता है। वृश्चिक राशि के ग्रहों का गहरा प्रभाव आपको पुराने पैटर्न छोड़ने और भीतर हल्कापन महसूस करने में मदद करता है। तुला में बुधदेव सामाजिक संतुलन और समझदारी भरी बातचीत को बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: सुबह खुलकर बात करें, दोपहर बाद खुद पर ध्यान दें और भीतर संतुलन बनाएं। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी आर्थिक सोच को तेज करते हैं, खर्च, बचत और भविष्य की प्लानिंग के लिए यह अच्छा समय है। दोपहर में जब चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, तो बातचीत में स्पष्टता बढ़ती है, जिससे भावनात्मक मुद्दों पर भी आसानी से बात हो सकती है। वृश्चिक का प्रभाव दोस्तों, समूहों और नेटवर्क में गहरी समझ लाता है। तुला में बुधदेव करियर से जुड़े फैसलों में सावधानी, समीक्षा और बेहतर संतुलन की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: पहले तर्क से चलें, बाद में इन्टुशन की सुनें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आपके डेली राशिफल के अनुसार, दिन की शुरुआत आपके ही राशि में स्थित चंद्रदेव से होती है, जो आपको ऊर्जा, स्पष्ट सोच और भावनात्मक मजबूती देते हैं। अपने लक्ष्य पूरे करने या कोई पहल करने के लिए यह शानदार समय है। दोपहर में मीन राशि के चंद्रदेव ध्यान को धन, सुरक्षा और भीतर की स्थिरता की ओर ले जाते हैं। वृश्चिक का प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ता को मजबूत करता है। तुला में बुधदेव लंबी अवधि की योजनाओं में संतुलित और सोच-समझकर की गई बातचीत को बढ़ावा देते हैं।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

दिन की सलाह: शुरुआत में पहल करें, वित्तीय और भावनात्मक स्पष्टता बाद में आएगी। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपके छिपे हुए मन को एक्टिव करते हैं, जिससे खुद के बारे में सोचने और भावनात्मक हीलिंग की प्रक्रिया तेज होती है। दोपहर में जब चंद्रदेव आपकी अपनी मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो भावनात्मक स्पष्टता, इन्टुशन और आत्मविश्वास बढ़ता है। वृश्चिक के ग्रह आपकी आध्यात्मिक समझ और निजी परिवर्तन को गहरा बनाते हैं। तुला में बुधदेव साझा धन या पुराने भावनात्मक समझौतों को दोबारा देखने की जरूरत दिखा सकते हैं।