विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025: आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे वृश्चिक राशि वाले

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:15 AM (IST)

आज के राशिफल में यह माना जा रहा है कि आज कुछ जातक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह शांत होकर सोचें। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 29 November 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति दिन में तेजी, सच्चाई, और भावनात्मक गहराई जोड़ती है। वहीं वक्री बृहस्पति और शनि आपकी आध्यात्मिक समझ, खुद को परखने की क्षमता और भीतर के विकास को बढ़ाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में स्थित चंद्रदेव आपके पार्टनरशिप क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। यह समय रिश्तों में बातचीत, समझ और स्पष्टता लाने के लिए अच्छा है। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, इससे रिश्ते और बेहतर होंगे।

दोपहर में जब चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो भावनात्मक नजदीकी बढ़ती है और रिश्तों में गहराई आती है। वृश्चिक राशि के ग्रह आपकी भावनात्मक जड़ों को मजबूत करते हैं और अंदरूनी शक्ति बढ़ाते हैं। तुला में बुधदेव पुराने जरूरी बातों को दोबारा समझने और ध्यान से सुनने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गोल्डन
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: तर्क और भावनाओं दोनों के बीच संतुलन रखें, रिश्ते और भी सुगम होंगे।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

Kanya-New

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी दिनचर्या को तेज, साफ और व्यवस्थित बनाते हैं। कार्य पूरे करने के लिए यह बेहतरीन समय है। दोपहर में मीन राशि के चंद्रदेव रिश्तों में भावनात्मक कोमलता, समझ और करुणा बढ़ाते हैं। वृश्चिक का प्रभाव आपकी बातचीत और इन्टुशन को मजबूत करता है। तुला में बुधदेव वित्तीय संतुलन और सोच-समझ कर निर्णय लेने में मदद करते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: सुबह काम पर फोकस करें, दोपहर बाद दिल को खुला रखें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मकता, खुशी और सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। कला, शौक या रोमांटिक इशारे सब में सफलता मिलती है। दोपहर में जब चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, तो फोकस स्वास्थ्य, दिनचर्या और जरूरी कामों पर शिफ्ट होता है। मीन राशि का प्रभाव आपकी भावनात्मक समझ को बढ़ाता है। आपकी अपनी राशि तुला में बुधदेव सोच को स्पष्ट करते हैं, लेकिन पुराने फैसलों पर पुनर्विचार करने की सलाह भी देते हैं।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: सुबह दिल खोलकर शेयर करें, बाद में शांत होकर सोचें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दिलाते हैं। आप घर को व्यवस्थित करने या परिवार में स्पष्टता लाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। दोपहर में मीन राशि के चंद्रदेव रचनात्मकता, रोमांस और भावनात्मक एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं।

सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्र देव आपकी राशि वृश्चिक में होने से आप मजबूत आकर्षण, गहराई और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। तुला में बुधदेव भीतर झांकने और मानसिक स्पष्टता सुधारने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: अपनी भावनाओं की आवाज सुनें, दिल आज सच बताता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    