मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025: वृषभ राशि वाले करेंगे फ्यूचर प्लानिंग, पढ़ें आज का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:00 AM (IST)

कुछ जातकों के लिए आज का दिन भविष्य की प्लानिंग के लिए यह बेहतरीन माना जा रहा है। वहीं कुछ जातकों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 29 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 नवंबर 2025 के अनुसार, दिन की शुरुआत चंद्रमा के कुंभ राशि में होने से होती है, जिससे तेज सोच, स्पष्टता और आगे की प्लानिंग मजबूत होती है। दोपहर में चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश करते ही भावनात्मक गहराई, इन्टुशन और संवेदनशीलता बढ़ती है। तुला राशि में स्थित बुध संतुलित बातचीत और समझदारी बढ़ाते हैं, पर साथ ही पुराने संवाद या अधूरी बातों को फिर से देखने की जरूरत भी दिखाता है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी सामाजिक ऊर्जा बढ़ाते हैं और आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। आज टीमवर्क, प्लानिंग और किसी सामूहिक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा मजबूत होगी।

दोपहर होते-होते जब चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो भीतर झांकने की क्षमता बढ़ती है और मन अधिक संवेदनशील व शांत होता है। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्र देव का वृश्चिक में होना आपकी हीलिंग, भावनात्मक बदलाव और गहराई को बढ़ाता है। तुला राशि में स्थित बुधदेव पार्टनर या करीबी लोगों से बात करते समय सावधानी और संतुलन की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: बोलने और चुप रहने, दोनों में संतुलन रखें; दोनों ही आज आपकी राह दिखाएंगे।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपके करियर क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। महत्वाकांक्षा, रणनीति और भविष्य की प्लानिंग के लिए यह बेहतरीन समय है। दोपहर में जब चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, तो ऊर्जा थोड़ी मुलायम होती है और दोस्तों, लोगों या समुदाय से जुड़ना आसान लगता है। वृश्चिक राशि में ग्रहों का प्रभाव रिश्तों में गहराई और भावनाओं में समझ बढ़ाता है। तुला राशि में बुधदेव आपकी दिनचर्या और संतुलन पर फोकस दिलाते हैं।

  • शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन (गहरा हरा)
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: बदलाव को अपनाएं, लचीलापन आज आपके लिए नए मौके खोलेगा।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ में चंद्रदेव आपके विचारों को विस्तार देते हैं और जिज्ञासा, सीखने व खोज की भावना बढ़ाते हैं। यात्रा, पढ़ाई या प्लानिंग से जुड़े काम आसानी से बनेंगे। दोपहर में जब चंद्रदेव मीन राशि में पहुंचते हैं, तो ध्यान करियर और जिम्मेदारियों की ओर शिफ्ट होता है। वृश्चिक का प्रभाव दैनिक कार्यों में फोकस और अनुशासन बढ़ाता है। तुला में बुधदेव पुराने क्रिएटिव आइडियाज या रोमांटिक विचारों से फिर से जोड़ते हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: दिन की शुरुआत प्रेरणा से करें और अंत अपने इन्टुशन पर भरोसा करके।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपके डेली राशिफल के अनुसार, सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको वित्त, साझा संसाधनों या गहरे भावनात्मक मुद्दों को लॉजिकल नजरिए से समझने में मदद करते हैं। कोई उलझा हुआ मामला अब साफ दिख सकता है। दोपहर में मीन राशि में चंद्रदेव मन को शांति देते हैं और आध्यात्मिक समझ बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि के ग्रह रोमांस, क्रिएटिविटी और भावनाओं की गहराई को और मजबूत करते हैं। तुला राशि में बुधदेव घर और परिवार में बातचीत को सरल व सहज बनाते हैं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: दिन के अंत में अपनी इन्टुशन को दिशा तय करने दें, यही आपकी असली ताकत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    