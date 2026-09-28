28 सितंबर राशिफल: पितृ पक्ष द्वितीया पर पंचक खत्म, गजकेसरी योग से मेष समेत 3 राशियों को होगा बंपर धन लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव कन्या राशि की हस्त नक्षत्र में अकेले हैं, उन पर शनिदेव की सातवीं दृष्टि है। गुरुदेव कर्क राशि की आश्लेषा नक्षत्र में उच्च के हैं, वहीं मंगलदेव पुष्य नक्षत्र में नीच अवस्था में हैं, पर चंद्रदेव के केंद्र में आने से उन्हें नीच भंग का सहारा मिलेगा।

हफ्ते का पहला दिन और पंचक का खत्म होना, दोनों मिलकर कई राशियों के रुके काम आगे बढ़ाएंगे। गजकेसरी योग से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को घर और काम दोनों जगह मजबूती मिलेगी। मिथुन राशि को दोस्तों से लाभ और सिंह राशि को भाग्य का साथ मिलेगा, कुंभ का साहस बढ़ेगा।

बुधदेव और स्वराशि के शुक्रदेव तुला राशि में साथ हैं। शनिदेव मीन राशि की रेवती नक्षत्र में वक्री हैं। राहुदेव कुंभ और केतुदेव सिंह राशि में हैं। चंद्र-गुरु से गजकेसरी योग बनेगा।

वहीं कन्या राशि को अचानक बदलावों से, वृषभ को खर्च और नींद से, और वृश्चिक को काम के दबाव से सावधान रहना होगा। मंगलदेव की कमजोर स्थिति से कर्क, सिंह और तुला को गुस्से पर काबू रखना होगा। शनिदेव की वक्री चाल मीन, धनु और वृषभ से धैर्य मांगेगी।

घर की मरम्मत या फर्नीचर पर खर्च सामने आ सकता है। कोई पुराना दोस्त पैसों पर काम की सलाह देगा, उसे हल्के में न लें। स्वास्थ्य: देर रात मोबाइल चलाने से सिर भारी और आंखों में जलन हो सकती है। पानी भरपूर पिएं और जल्दी सोएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ शाम की चाय रिश्ते में गर्माहट लाएगी। बच्चों की किसी जिद पर डांटने से पहले उनकी बात सुनें।

नेगेटिव: हर बात का तुरंत जवाब देने की आदत भारी पड़ सकती है। ऑफिस ग्रुप में कुछ भी भेजने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लें।

पॉजिटिव: सुबह दस बजे के बाद मन का बोझ हल्का होने लगेगा। पिछले हफ्ते से टलते आ रहे काम आज हाथ में लेने की हिम्मत आएगी।

स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ के बावजूद शरीर साथ देगा। रात को देर तक जागने से बचें, वरना अगली सुबह सिर भारी रह सकता है।

करियर और कारोबार: पार्टनरशिप के काम में किसी पुराने क्लाइंट से बात बन सकती है। सहकर्मियों की मदद मिलेगी, बस किसी की शिकायत बॉस तक न ले जाएं।

उपाय: आज शाम हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: छोटे भाई-बहन किसी काम में आगे बढ़कर हाथ बंटाएंगे। किसी पॉलिसी या सेविंग से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

नेगेटिव: दोपहर बाद मन अकेलापन महसूस कर सकता है और बेवजह की सोच नींद बिगाड़ेगी। सेल के नोटिफिकेशन देखकर फालतू खरीदारी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनी बात मनवाने की जिद सामने वाले को चुभ सकती है। घर का माहौल ठंडा लगे तो रात का खाना सबके साथ खाएं।

स्वास्थ्य: मीठा और तला खाने का मन करेगा, जिससे सुस्ती बढ़ेगी। सोने से पहले दस मिनट टहलें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में कुछ लोग पीठ पीछे बातें बना सकते हैं। अपना काम ईमेल पर लिखित में रखें।

उपाय: रात को सिरहाने एक कटोरी पानी रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें।

शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी जान-पहचान वाले की एक कॉल आपका अटका काम निकलवा सकती है। लंबे समय से दबी कोई इच्छा पूरी होने का रास्ता दिखेगा।

नेगेटिव: घर के बड़ों से बात करते समय आवाज में तल्खी आ सकती है। खाने की मेज पर जायदाद या पैसों की बात न छेड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी के साथ मूवी या कैफे का प्लान दिन बना देगा। मां की सेहत या घर के किसी इंतजाम पर ध्यान देना पड़ेगा।

आर्थिक स्थिति: फ्रीलांस काम या कमीशन वाली डील से कमाई बढ़ सकती है। परिवार के लिए कोई बचत योजना शुरू करने का यह ठीक समय है।

स्वास्थ्य: गले में खराश या मसूड़ों में दर्द हो सकता है। आज ज्यादा मिर्च मसाले से दूरी रखें।

करियर और कारोबार: बॉस किसी पुराने अधूरे काम का हिसाब मांग सकते हैं, बहाने की जगह समय मांगें। सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए दिन खास है।

उपाय: किसी गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

शुभ रंग: तोतई हरा | शुभ अंक: 5 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: ऑफिस की मीटिंग में आपका सुझाव माना जा सकता है। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और आपकी समझदारी की तारीफ होगी।

नेगेटिव: ट्रैफिक जाम जैसी छोटी बात भी मूड बिगाड़ सकती है। कड़वी बात कहने से पहले दो पल रुक जाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर सजाने या पर्दे बदलने का प्लान बन सकता है। किसी अपने की कही बात दिल पर लगे तो उसे गांठ न बनने दें।

आर्थिक स्थिति: नया वाहन या घर का बड़ा सामान खरीदने की बात आगे बढ़ सकती है। ससुराल से जुड़े किसी लेनदेन में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: हड़बड़ी और गुस्सा सिरदर्द बढ़ा सकता है। चाय कॉफी कम रखें और दोपहर में थोड़ा आराम करें।

करियर और कारोबार: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी को लेकर कोई संकेत मिल सकता है। सरकारी दफ्तर का काम हो तो खुद जाकर फॉलो अप करें।

उपाय: सोमवार का व्रत रखें या एक समय फलाहार करें, शाम को शिव मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके काम में रंग लाएगा। पितृपक्ष में पितरों को याद करने से मन को सुकून मिलेगा।

नेगेटिव: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर की बात को गलत समझने की आशंका है। सफर या इलाज पर अचानक खर्च हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से बहस की जगह बातचीत चुनें, छोटी सी गलतफहमी पूरा दिन खराब कर सकती है। भाई-बहनों से फोन पर लंबी बात पुरानी यादें ताजा करेगी।

आर्थिक स्थिति: परिवार की जरूरतों पर पैसा लगेगा, पर कमाई पर असर नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस या टैक्स के पुराने कागज आज जांच लें।

स्वास्थ्य: नींद अधूरी रहने से दिन में थकान लगेगी। तलवों में जलन हो तो रात को गुनगुने पानी में पैर रखें।

करियर और कारोबार: लेखन, कंटेंट या सोशल मीडिया वालों का काम खूब पसंद किया जाएगा। विदेशी क्लाइंट से कोई नया ऑफर आ सकता है।

उपाय: दोपहर में जल में काले तिल डालकर पितरों के नाम से तर्पण करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: बड़े भाई-बहन और पुराने दोस्त आज आपकी ताकत बनेंगे। बातचीत की मिठास से मुश्किल काम भी निकल जाएंगे।

नेगेटिव: मन में अनजाना डर या बेचैनी रह सकती है। शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी जोखिम वाले निवेश से आज दूर रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से जुड़े किसी फैसले में देरी होगी, दबाव न बनाएं। परिवार के साथ मिलकर कुछ खास पकाने का प्लान दिन खुशनुमा बनाएगा।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों के नेटवर्क से कमाई का मौका आ सकता है। बैंक का कोई पेंडिंग काम आज ही निपटा लें।

स्वास्थ्य: एसिडिटी या पेट की गड़बड़ी परेशान कर सकती है। बाहर का खाना छोड़ें और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में विरोधी कमजोर पड़ेंगे और आपका काम बोलेगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले हर शर्त दोबारा पढ़ें।

उपाय: नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर स्नान करें।

शुभ रंग: जैतूनी | शुभ अंक: 11 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपका अंदाज और बातचीत आज लोगों को प्रभावित करेगी। इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग के लिए दिन बढ़िया है।

नेगेटिव: बच्चों की संगत को लेकर चिंता रहेगी। ट्रैफिक चालान या बेवजह के जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी आज आपका समय चाहेंगे, ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटें। प्रेम संबंध में किसी दोस्त की दखलअंदाजी खटक सकती है।

आर्थिक स्थिति: कोई पुराना उधार फिर याद दिलाया जा सकता है। जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम में न फंसें।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान और नींद की कमी रहेगी। पुरानी बीमारी की दवा और चेकअप न टालें।

करियर और कारोबार: तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पर किसी सीनियर से टकराव हो सकता है। बात तर्क से रखें, आवाज ऊंची करने से नुकसान होगा।

उपाय: माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: प्रतियोगी परीक्षा या कोर्ट केस में राहत मिल सकती है। किसी अधिकारी की मदद से सरकारी काम बनेगा।

नेगेटिव: काम का ढेर इतना रहेगा कि लंच भी जल्दबाजी में होगा। घर में बेचैनी रहेगी, मां से बहस न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मैसेज का जवाब देर से आए तो शक न करें, सामने वाला भी व्यस्त हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।

आर्थिक स्थिति: बड़े भाई या किसी सीनियर की मदद से आर्थिक काम बनेगा। शॉपिंग ऐप पर कार्ट भरकर एक दिन रुकें, खर्च अपने आप घटेगा।

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठे रहने से कमर दर्द हो सकता है। हर घंटे उठकर थोड़ा टहलें।

करियर और कारोबार: नौकरी बदलने का ख्याल आएगा, पर आज बड़ा फैसला न लें। पिता से जुड़े किसी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ सकती है।

उपाय: किसी अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीज को फल दान करें।

शुभ रंग: कत्थई | शुभ अंक: 8

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा और मुश्किल टॉपिक भी समझ आएंगे। रचनात्मक काम करने वालों को नया आइडिया मिलेगा।

नेगेटिव: घर की मरम्मत या वाहन की खराबी परेशान कर सकती है। किसी अनजान से निजी बातें साझा न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी के साथ बाहर खाने या घूमने का प्लान बन सकता है। मां को डॉक्टर के पास ले जाना हो तो टालें नहीं।

आर्थिक स्थिति: सोशल सर्कल से कमाई के मौके मिलेंगे। किसी पुराने निवेश या इंश्योरेंस से अचानक पैसा आ सकता है।

स्वास्थ्य: अचानक कमजोरी या पैरों में खिंचाव महसूस हो सकता है। जिम में ज्यादा वजन उठाने से बचें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में आपकी बात का वजन बढ़ेगा और टीम साथ देगी। सरकारी विभाग का कोई काम आसानी से निपट सकता है।

उपाय: ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: घर में सुख सुविधा बढ़ेगी और मां का पूरा साथ मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में आपका नाम आगे रहेगा।

नेगेटिव: जीवनसाथी से तकरार हो सकती है, बहस को रात तक न खींचें। परिवार में खर्च को लेकर मतभेद उभर सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: शादी की बात चल रही है तो किसी बड़े की मध्यस्थता से बात बनेगी। शादीशुदा लोग पार्टनर की सलाह को नजरअंदाज न करें।

आर्थिक स्थिति: बचत से कुछ पैसा निकालना पड़ सकता है, पर वह जरूरी काम में लगेगा। पैसों के मामले में आंख मूंदकर भरोसा न करें।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी खांसी या सीने में जकड़न हो सकती है। ठंडा पानी और आइसक्रीम से दूर रहें।

करियर और कारोबार: डिजाइन, मीडिया या ग्राहक सेवा वालों के लिए दिन खास है। पिता की सलाह से करियर का कोई उलझा मसला सुलझेगा।

उपाय: घर के मंदिर में मां के हाथ से दीपक जलवाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें।

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: जो बात कहने से डर रहे थे, आज खुलकर कह पाएंगे। आसपास की छोटी यात्रा फायदा देगी।

नेगेटिव: मन एक जगह नहीं टिकेगा और एक साथ कई काम पकड़ने का मन करेगा। टैक्स या बैंक के कागजों में छोटी चूक भी भारी पड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ थोड़ा ठंडापन महसूस हो सकता है, उनके लिए खास समय निकालें। भाई-बहनों के साथ किसी पारिवारिक काम की तैयारी होगी।

आर्थिक स्थिति: स्थिति: कोई पुराना उधार चुकाने का मौका मिलेगा। परिवार के लिए जमा पैसे को छेड़ने से पहले सोच लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा। दांत या गले की पुरानी परेशानी फिर उभर सकती है।

करियर और कारोबार: किसी टेंडर या प्रतियोगिता में जीत मिल सकती है। विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं तो आज किसी कंसल्टेंट से बात करें।

उपाय: छोटे भाई-बहन या पड़ोस के किसी बच्चे को किताब या पेन उपहार में दें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 12

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: बच्चों के रिजल्ट या किसी प्रतियोगिता से अच्छी खबर मिल सकती है। दोपहर तक मन पैसों और परिवार पर साफ सोचने लगेगा।

नेगेटिव: शरीर में आलस और भारीपन से काम की रफ्तार धीमी रहेगी। जीवनसाथी के साथ अहं का टकराव हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में गहराई आएगी, पर पार्टनर पर अपनी पसंद न थोपें। परिवार के साथ हंसी मजाक दिन की थकान उतार देगा।

आर्थिक स्थिति: बातचीत के दम पर कोई डील या उधार की रकम वापस मिल सकती है। ससुराल पक्ष से कोई उपहार या मदद भी मिल सकती है।

स्वास्थ्य: नींद में खलल और सुबह उठने में आलस रहेगा। रात को हल्का खाना खाएं और गुनगुना दूध लें।

करियर और कारोबार: शिक्षा, बैंकिंग या सलाह वाले पेशे के लोगों के लिए दिन अच्छा है। दूर बैठे क्लाइंट का काम देर शाम तक खिंच सकता है।

उपाय: सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें।

शुभ रंग: लैवेंडर | शुभ अंक: 7

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com