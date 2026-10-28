28 अक्टूबर 2026 राशिफल: आज मेष को बड़ों से धन लाभ तो कन्या को नौकरी का ऑफर, पढ़ें सभी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सर्वार्थ सिद्धि योग और उच्च के चंद्रदेव वाला यह बुधवार ज्यादातर राशियों के रुके काम चलाने वाला है। वृषभ की अपनी राशि में चंद्रदेव हैं, इसलिए मस्ती, मुनाफा और अचानक फायदा, तीनों मिलेंगे। सिंह के लिए बड़ी डील, कन्या के लिए नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव और मेष को घर के बड़ों से धन लाभ। मकर की दफ्तर में तारीफ होगी, कुंभ को अधिकारियों का साथ मिलेगा और कर्क की समाज में साख बढ़ेगी। उधर तुला को सामान और सेहत का ध्यान रखना है, वृश्चिक के खर्च बढ़ेंगे, धनु को विरोधियों से और मीन को गलतफहमियों से बचना होगा। मिथुन फिजूलखर्ची पर लगाम रखें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: घर के बड़ों से आर्थिक मदद या कोई फायदा मिल सकता है और कारोबार में मुनाफा होगा। बोलचाल के हुनर से लोगों को मनाकर काम निकाल लेंगे। नेगेटिव: दोस्तों के साथ स्टार्टअप या नए काम का जोश चढ़ेगा, पर कौन कितना लगाएगा, यह कागज पर लिखे बिना एक रुपया न लगाएं। आज मन भावुक रहेगा, भावनाओं में बहकर वादे न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में रोमांस रहेगा। जीवनसाथी से बात करके किसी मामले में अच्छी सलाह मिलेगी। मेहमानों की आवाजाही से रसोई का काम बढ़ेगा और दोस्तों से लंबी बातें होंगी। आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे मौके हैं और कमाई के रास्ते खुले रहेंगे। मिली रकम घर में बताकर किसी जरूरी काम में लगाएं। स्वास्थ्य: बाहर का खाना गले या पेट की तकलीफ दे सकता है, आज घर का बना खाना ही खाएं। करियर और कारोबार: काम में रफ्तार बढ़ेगी। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा फायदा देगी। उपाय: माता पार्वती का पूजन करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: रुकी हुई गाड़ी आज चल पड़ेगी। किसी सहयोगी की मदद से काम आगे बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और अपने काम से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। नेगेटिव: अपनी छाप छोड़ने की इच्छा इतनी ज्यादा न हो कि दूसरों को दिखावा लगे। यार दोस्तों के साथ मस्ती में जेब ज्यादा ढीली हो सकती है, खर्च की एक सीमा तय रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपकी बातों का असर रहेगा और कोई आपके सामने अपना दिल खोल सकता है। जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। घर में पुरानी बातें याद की जाएंगी और रसोई से अच्छे पकवानों की खुशबू आएगी।

आर्थिक स्थिति: अपनी जरूरतों पर खर्च होगा। जो भी कमाई हो, उसका एक हिस्सा उसी दिन बचत में डाल दें। स्वास्थ्य: फिटनेस को लेकर कुछ नया करने का मन बनेगा, जैसे सुबह की दौड़ या योग क्लास। खाने में पौष्टिक चीजें बढ़ाएं। करियर और कारोबार: करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। काम समय पर पूरा करने का उत्साह रहेगा। उपाय: देवालय में गाय के घी का दीया रखें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी लंबी यात्रा पर अचानक निकलना पड़ सकता है और बाहर के संपर्कों से फायदा मिलेगा। कारोबारियों की मुलाकात अच्छे साझेदारों से होगी और मेहनत से पहचान मिलेगी। नेगेटिव: आज हाथ खोलकर पैसा उड़ाने का मन करेगा, पर इससे बाद में परेशानी होगी। नए प्लान में रकम डालनी हो तो पहले उसका बजट बना लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में गलतफहमी या बात कम होने से दूरी आ सकती है। साथी की बात समझें और खुलकर अपनी बात कहें। बच्चे आज जिद पर अड़े रह सकते हैं, डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। सफर की बुकिंग में रिफंड वाली टिकट लें, ताकि प्लान बदले तो नुकसान न हो। स्वास्थ्य: काम के दबाव और थकान से सिरदर्द हो सकता है। स्क्रीन से बीच-बीच में आंखें हटाएं और पानी पीते रहें। करियर और कारोबार: एकाग्र होकर काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपने काम समय पर पूरे करने पर ध्यान दें। उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए लोगों से पहचान बनेगी। अटके काम पूरे होने के आसार हैं और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नेगेटिव: कोई महंगी चीज, जैसे कार या एसी, खरीदने का विचार आएगा, पर जल्दबाजी में डील न करें। फालतू की बातों और लोगों से दूरी रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी को समय दें और जरूरत में उनके साथ खड़े रहें। किसी पारिवारिक काम से घरवालों के साथ शहर से बाहर निकलना हो सकता है। घर की सजावट या कमरों में बदलाव का मन भी बनेगा।

आर्थिक स्थिति: अचानक कुछ खर्च आएंगे, पर धन लाभ के मौके भी मिलेंगे। बड़ी खरीदारी से पहले दो दुकानों के रेट और गारंटी मिलाकर देखें। स्वास्थ्य: गर्दन और कंधे जकड़ सकते हैं। परिवार में किसी की तबीयत को लेकर मन बेचैन रहेगा। करियर और कारोबार: काम में कुछ बदलाव दिखेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को नए मौकों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, दोस्तों के साथ अचानक घूमने का प्लान भी बन सकता है। उपाय: पक्षियों को दाना डालें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: व्यापार में कोई मोटा ऑर्डर पक्का हो सकता है। लेखन, भाषण या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने वाले कामों में पहचान मिलेगी और अधिकारियों के सामने योग्यता साबित करेंगे। नेगेटिव: सफलता के नशे में दूसरों की बात बीच में काटने की आदत से बचें। किसी परेशानी से उबरने के लिए दोस्तों का साथ लें, सब कुछ अकेले ढोने की जिद न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बातचीत के अंदाज से साथी का दिल जीत लेंगे। किसी खास से मिलना हो तो दोपहर के बाद का वक्त बेहतर रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद हौसला बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति: बड़ी बचत या पैसों को सही जगह लगाने की योजना बनाएं। किसी सरकारी बचत योजना या एफडी के बारे में जानकारी लें। स्वास्थ्य: कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। नाश्ता न छोड़ें और खाने में दूध, फल और सूखे मेवे शामिल करें। करियर और कारोबार: सरकारी क्षेत्र के काम या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योजना बन सकती है। दोस्तों की मदद से जरूरी काम आसानी से होगा। उपाय: घर के बाहर चावल और हल्दी रखें और दहलीज पर पानी का एक पात्र भी रख दें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 12 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। सरकारी नीति से जुड़ा कोई ऑर्डर या सौदा कारोबार को फायदा देगा और पैसों से जुड़ी अच्छी खबर आएगी। नेगेटिव: दिन में काम का उतार-चढ़ाव रहेगा। मस्ती के मूड में दफ्तर में लापरवाही न करें, कोई छोटी चूक बड़ी बन सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति-पत्नी में तालमेल अच्छा रहेगा और घर के जरूरी काम मिलकर पूरे करेंगे। व्यस्तता के बीच भी साथी के लिए समय निकालें। परिवार के साथ सुकून भरा समय बीतेगा। आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसले लेने का दिन है। कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसके सभी पहलू, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, नोटिस पीरियड और लोकेशन, अच्छे से समझकर ही हां करें। स्वास्थ्य: कोई पुरानी तकलीफ थी तो आज उसमें आराम मिलेगा। फिटनेस से जुड़ी आदतें जारी रखें। करियर और कारोबार: किसी अनुभवी की सलाह से कामकाज की उलझन सुलझेगी। धैर्य के साथ अपने जरूरी काम पूरे करें। उपाय: मंदिर के बाहर लोगों को मीठा पानी पिलाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 7 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: शेयर बाजार से या किसी दूसरे जरिए से अचानक रकम हाथ आ सकती है। बिजली के उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वालों को खास फायदा होगा। नेगेटिव: मन में कुछ चिंता रहेगी। दुकान या गोदाम का माल गुम हो सकता है या खराब हो सकता है, स्टॉक और ताले की जांच कर लें। नौकरी में तबादले की खबर से थोड़ा तनाव रहेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी और घरवालों से बात करते वक्त संयम रखें। कोई विवाद हो तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। किसी तीसरे के कहने पर दोस्तों में गलतफहमी हो सकती है, रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें। आर्थिक स्थिति: अचानक मिला पैसा तुरंत खर्च न करें। तबादले की स्थिति में शिफ्टिंग के खर्च का अंदाजा पहले लगा लें। स्वास्थ्य: पेट के निचले हिस्से या जांघों में तकलीफ या संक्रमण हो सकता है। साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। करियर और कारोबार: व्यापार में उथल-पुथल के बावजूद काम में सुधार होगा और नई योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे। उपाय: शुक्रदेव का स्मरण करें और रात को चंद्रदेव का पूजन करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: बाहरी संपर्कों से कारोबार को फायदा मिलेगा। नौकरी तलाश रहे लोगों, खासकर विदेश में अवसर ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कुंवारों के घर रिश्ते की बात चल सकती है।