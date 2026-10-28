28 अक्टूबर 2026 राशिफल: आज मेष को बड़ों से धन लाभ तो कन्या को नौकरी का ऑफर, पढ़ें सभी राशियों का हाल
बुधवार 28 अक्टूबर 2026 का राशिफल: सर्वार्थ सिद्धि योग और उच्च के चंद्रदेव से मेष को धन लाभ, वृषभ को ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सर्वार्थ सिद्धि योग और उच्च के चंद्रदेव वाला यह बुधवार ज्यादातर राशियों के रुके काम चलाने वाला है। वृषभ की अपनी राशि में चंद्रदेव हैं, इसलिए मस्ती, मुनाफा और अचानक फायदा, तीनों मिलेंगे। सिंह के लिए बड़ी डील, कन्या के लिए नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव और मेष को घर के बड़ों से धन लाभ। मकर की दफ्तर में तारीफ होगी, कुंभ को अधिकारियों का साथ मिलेगा और कर्क की समाज में साख बढ़ेगी। उधर तुला को सामान और सेहत का ध्यान रखना है, वृश्चिक के खर्च बढ़ेंगे, धनु को विरोधियों से और मीन को गलतफहमियों से बचना होगा। मिथुन फिजूलखर्ची पर लगाम रखें।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
पॉजिटिव: घर के बड़ों से आर्थिक मदद या कोई फायदा मिल सकता है और कारोबार में मुनाफा होगा। बोलचाल के हुनर से लोगों को मनाकर काम निकाल लेंगे।
नेगेटिव: दोस्तों के साथ स्टार्टअप या नए काम का जोश चढ़ेगा, पर कौन कितना लगाएगा, यह कागज पर लिखे बिना एक रुपया न लगाएं। आज मन भावुक रहेगा, भावनाओं में बहकर वादे न करें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में रोमांस रहेगा। जीवनसाथी से बात करके किसी मामले में अच्छी सलाह मिलेगी। मेहमानों की आवाजाही से रसोई का काम बढ़ेगा और दोस्तों से लंबी बातें होंगी।
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे मौके हैं और कमाई के रास्ते खुले रहेंगे। मिली रकम घर में बताकर किसी जरूरी काम में लगाएं।
स्वास्थ्य: बाहर का खाना गले या पेट की तकलीफ दे सकता है, आज घर का बना खाना ही खाएं।
करियर और कारोबार: काम में रफ्तार बढ़ेगी। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा फायदा देगी।
उपाय: माता पार्वती का पूजन करें।
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
पॉजिटिव: रुकी हुई गाड़ी आज चल पड़ेगी। किसी सहयोगी की मदद से काम आगे बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और अपने काम से अच्छा मुनाफा कमाएंगे।
नेगेटिव: अपनी छाप छोड़ने की इच्छा इतनी ज्यादा न हो कि दूसरों को दिखावा लगे। यार दोस्तों के साथ मस्ती में जेब ज्यादा ढीली हो सकती है, खर्च की एक सीमा तय रखें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपकी बातों का असर रहेगा और कोई आपके सामने अपना दिल खोल सकता है। जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। घर में पुरानी बातें याद की जाएंगी और रसोई से अच्छे पकवानों की खुशबू आएगी।
आर्थिक स्थिति: अपनी जरूरतों पर खर्च होगा। जो भी कमाई हो, उसका एक हिस्सा उसी दिन बचत में डाल दें।
स्वास्थ्य: फिटनेस को लेकर कुछ नया करने का मन बनेगा, जैसे सुबह की दौड़ या योग क्लास। खाने में पौष्टिक चीजें बढ़ाएं।
करियर और कारोबार: करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। काम समय पर पूरा करने का उत्साह रहेगा।
उपाय: देवालय में गाय के घी का दीया रखें।
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
पॉजिटिव: किसी लंबी यात्रा पर अचानक निकलना पड़ सकता है और बाहर के संपर्कों से फायदा मिलेगा। कारोबारियों की मुलाकात अच्छे साझेदारों से होगी और मेहनत से पहचान मिलेगी।
नेगेटिव: आज हाथ खोलकर पैसा उड़ाने का मन करेगा, पर इससे बाद में परेशानी होगी। नए प्लान में रकम डालनी हो तो पहले उसका बजट बना लें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में गलतफहमी या बात कम होने से दूरी आ सकती है। साथी की बात समझें और खुलकर अपनी बात कहें। बच्चे आज जिद पर अड़े रह सकते हैं, डांटने के बजाय प्यार से समझाएं।
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। सफर की बुकिंग में रिफंड वाली टिकट लें, ताकि प्लान बदले तो नुकसान न हो।
स्वास्थ्य: काम के दबाव और थकान से सिरदर्द हो सकता है। स्क्रीन से बीच-बीच में आंखें हटाएं और पानी पीते रहें।
करियर और कारोबार: एकाग्र होकर काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपने काम समय पर पूरे करने पर ध्यान दें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
पॉजिटिव: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए लोगों से पहचान बनेगी। अटके काम पूरे होने के आसार हैं और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
नेगेटिव: कोई महंगी चीज, जैसे कार या एसी, खरीदने का विचार आएगा, पर जल्दबाजी में डील न करें। फालतू की बातों और लोगों से दूरी रखें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी को समय दें और जरूरत में उनके साथ खड़े रहें। किसी पारिवारिक काम से घरवालों के साथ शहर से बाहर निकलना हो सकता है। घर की सजावट या कमरों में बदलाव का मन भी बनेगा।
आर्थिक स्थिति: अचानक कुछ खर्च आएंगे, पर धन लाभ के मौके भी मिलेंगे। बड़ी खरीदारी से पहले दो दुकानों के रेट और गारंटी मिलाकर देखें।
स्वास्थ्य: गर्दन और कंधे जकड़ सकते हैं। परिवार में किसी की तबीयत को लेकर मन बेचैन रहेगा।
करियर और कारोबार: काम में कुछ बदलाव दिखेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को नए मौकों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, दोस्तों के साथ अचानक घूमने का प्लान भी बन सकता है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
पॉजिटिव: व्यापार में कोई मोटा ऑर्डर पक्का हो सकता है। लेखन, भाषण या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने वाले कामों में पहचान मिलेगी और अधिकारियों के सामने योग्यता साबित करेंगे।
नेगेटिव: सफलता के नशे में दूसरों की बात बीच में काटने की आदत से बचें। किसी परेशानी से उबरने के लिए दोस्तों का साथ लें, सब कुछ अकेले ढोने की जिद न करें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: बातचीत के अंदाज से साथी का दिल जीत लेंगे। किसी खास से मिलना हो तो दोपहर के बाद का वक्त बेहतर रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद हौसला बढ़ाएगा।
आर्थिक स्थिति: बड़ी बचत या पैसों को सही जगह लगाने की योजना बनाएं। किसी सरकारी बचत योजना या एफडी के बारे में जानकारी लें।
स्वास्थ्य: कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। नाश्ता न छोड़ें और खाने में दूध, फल और सूखे मेवे शामिल करें।
करियर और कारोबार: सरकारी क्षेत्र के काम या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योजना बन सकती है। दोस्तों की मदद से जरूरी काम आसानी से होगा।
उपाय: घर के बाहर चावल और हल्दी रखें और दहलीज पर पानी का एक पात्र भी रख दें।
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 12
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
पॉजिटिव: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। सरकारी नीति से जुड़ा कोई ऑर्डर या सौदा कारोबार को फायदा देगा और पैसों से जुड़ी अच्छी खबर आएगी।
नेगेटिव: दिन में काम का उतार-चढ़ाव रहेगा। मस्ती के मूड में दफ्तर में लापरवाही न करें, कोई छोटी चूक बड़ी बन सकती है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति-पत्नी में तालमेल अच्छा रहेगा और घर के जरूरी काम मिलकर पूरे करेंगे। व्यस्तता के बीच भी साथी के लिए समय निकालें। परिवार के साथ सुकून भरा समय बीतेगा।
आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसले लेने का दिन है। कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसके सभी पहलू, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, नोटिस पीरियड और लोकेशन, अच्छे से समझकर ही हां करें।
स्वास्थ्य: कोई पुरानी तकलीफ थी तो आज उसमें आराम मिलेगा। फिटनेस से जुड़ी आदतें जारी रखें।
करियर और कारोबार: किसी अनुभवी की सलाह से कामकाज की उलझन सुलझेगी। धैर्य के साथ अपने जरूरी काम पूरे करें।
उपाय: मंदिर के बाहर लोगों को मीठा पानी पिलाएं।
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 7
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
पॉजिटिव: शेयर बाजार से या किसी दूसरे जरिए से अचानक रकम हाथ आ सकती है। बिजली के उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वालों को खास फायदा होगा।
नेगेटिव: मन में कुछ चिंता रहेगी। दुकान या गोदाम का माल गुम हो सकता है या खराब हो सकता है, स्टॉक और ताले की जांच कर लें। नौकरी में तबादले की खबर से थोड़ा तनाव रहेगा।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी और घरवालों से बात करते वक्त संयम रखें। कोई विवाद हो तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। किसी तीसरे के कहने पर दोस्तों में गलतफहमी हो सकती है, रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।
आर्थिक स्थिति: अचानक मिला पैसा तुरंत खर्च न करें। तबादले की स्थिति में शिफ्टिंग के खर्च का अंदाजा पहले लगा लें।
स्वास्थ्य: पेट के निचले हिस्से या जांघों में तकलीफ या संक्रमण हो सकता है। साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।
करियर और कारोबार: व्यापार में उथल-पुथल के बावजूद काम में सुधार होगा और नई योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे।
उपाय: शुक्रदेव का स्मरण करें और रात को चंद्रदेव का पूजन करें।
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
पॉजिटिव: बाहरी संपर्कों से कारोबार को फायदा मिलेगा। नौकरी तलाश रहे लोगों, खासकर विदेश में अवसर ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कुंवारों के घर रिश्ते की बात चल सकती है।
नेगेटिव: अपनी जिद या बेकार की बातों में पैसा खर्च होगा। कोई चालू योजना अचानक रुक जाए तो परेशान होने के बजाय उसका दूसरा रास्ता खोजें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी को लेकर दिमाग में कई बातें घूमती रहेंगी। प्रेम में बेवजह बहस से दूर रहें। शाम को परिवार संग बाहर घूमने निकलेंगे, जिससे मन हल्का होगा।
आर्थिक स्थिति: कारोबार में पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। नौकरी में नकद लेनदेन करते समय गिनती दोबारा करें। घर की किसी जरूरत पर बचत का पैसा निकालना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य: नाभि के नीचे दर्द की शिकायत हो सकती है। शरीर पर ज्यादा जोर न डालें और काम के बीच आराम करें।
करियर और कारोबार: कामकाज की अड़चनों को धैर्य से दूर करें। छोटी-सी चूक समय और मन, दोनों की बर्बादी कर सकती है।
उपाय: गाय को भोजन कराएं और गुड़ का दान करें।
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 5
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: मेहनत और हुनर, दोनों को साबित करने का अवसर रहेगा। आर्थिक हालत सुधरने की उम्मीद है और माताजी की ओर से कुछ लाभ होगा।
नेगेटिव: दफ्तर में अड़चनें आएंगी और विरोधी सक्रिय रहेंगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें और जो भी कहें, सोच-समझकर कहें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में मिठास बढ़ाने का मौका है। पुराना मनमुटाव बात करके खत्म करें। शादीशुदा लोग घर के कामों में हाथ बंटाएं। दूसरों की बातों पर बेवजह चिंता न करें।
आर्थिक स्थिति: किसी नई स्कीम में निवेश से पहले उसके फायदे और जोखिम, दोनों समझें। सिर्फ रिटर्न के आंकड़े देखकर फैसला न लें।
स्वास्थ्य: काम के दबाव से थकान या तनाव रहेगा। हल्की कसरत और संतुलित भोजन से बेहतर महसूस करेंगे।
करियर और कारोबार: सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें। कारोबारी पुराने काम निपटाएं और ग्राहकों की शिकायतें सुलझाएं।
उपाय: मंदिर में हल्दी और काले तिल का दान करें।
शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
पॉजिटिव: बॉस आपके काम से खुश दिखेंगे और सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को खास शाबाशी मिलेगी। किसी अपने की सलाह से मन की उलझन दूर होगी।
नेगेटिव: गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क पर चलते वक्त भी ध्यान रखें, चोट लगने की आशंका है। नौकरी बदलने का मन बने तो मौजूदा काम में ढील न दें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से बात करके कई उलझनें सुलझेंगी और उनकी सलाह काम आएगी। बच्चों की कोई बात दिन बना देगी। दिन ढलने पर यारों के साथ कहीं निकलेंगे और दिल की बातें होंगी।
आर्थिक स्थिति: अपनी योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं, फायदा होगा। सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक है, बस वाहन और सड़क पर सावधान रहें। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं।
करियर और कारोबार: कारोबार बढ़ाने या नया काम शुरू करने की योजना पर काम करेंगे। नई नौकरी के लिए आवेदन करना भी अच्छा कदम रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 8
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: लंबे समय से अटके किसी काम में बड़े अधिकारियों की मदद मिलेगी। घर में अपनों के साथ प्यार और हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।
नेगेटिव: अपनी हर बात दूसरों से साझा करने के बजाय सिर्फ अपनों से कहें। बाहर से कोई नया मौका आए तो उसे परखे बिना हां न करें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपने जज्बात जाहिर करने का अच्छा दिन है। किसी नए व्यक्ति से बातचीत आपकी सोच को नई दिशा देगी। करीबी लोग किसी अधूरे काम में मदद करेंगे।
आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों, पूजा-पाठ या किसी जरूरी घरेलू काम पर खर्च होगा। खर्च और कमाई में संतुलन रखें।
स्वास्थ्य: घर के बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान रहेगा। उनकी दवा और जांच के साथ अपनी नींद और खाने का भी ख्याल रखें।
करियर और कारोबार: मेहनत के साथ सही रणनीति अपनाएं। अपनी योजनाओं पर दोबारा नजर डालें और अधूरे काम पूरे करें।
उपाय: सुबह नहाकर शांत मन से गायत्री मंत्र की एक माला जपें।
शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 11
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
पॉजिटिव: काम में किसी की मदद से राहत मिलेगी और महीनों से रुके कामों में हलचल दिखेगी। नौकरी में अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलेगा।
नेगेटिव: किसी तीसरे की बातों में आकर अपने पार्टनर के बारे में राय न बनाएं। हर बात पर फौरन बोलने के बजाय पहले माहौल भांप लें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: शादीशुदा रिश्तों में धैर्य की जरूरत रहेगी। माता-पिता का भरोसा बनाए रखें। घर के रखरखाव या मरम्मत की किसी जिम्मेदारी में वक्त लगेगा।
आर्थिक स्थिति: धन के मामलों में चौकस रहें। कोई काम पूरा मानने से पहले उसकी जांच कर लें, खासकर बिल और रसीदों की।
स्वास्थ्य: शरीर में दर्द या हाथ-पैरों में थकान रहेगी। साफ-सफाई का ध्यान रखें और रात को गुनगुने पानी से नहाएं।
करियर और कारोबार: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज काम आएगी। अपनी बात तर्क के साथ रखेंगे तो अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।
उपाय: मां दुर्गा को पान अर्पित करें।
शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 10