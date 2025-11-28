मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025: मेष वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, इन्हें रखना होगा धैर्य

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहुदेव के साथ युति बना रहे हैं। यह स्थिति कुछ नया सोचने, साहस से निर्णय लेने और अलग सोच अपनाने का संकेत देता है। बुधदेव तुला राशि में वक्री चल रहे हैं। वे बातचीत को धीमा कर रहे हैं और आपको फैसलों को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आपका दैनिक राशिफल बताता है कि कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी सामाजिक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। वे आपको ऐसे लोगों से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं जिनकी सोच आपसे मिलती है। आज सामूहिक सोच और टीमवर्क के लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव भावनात्मक उपचार और ईमानदारी को जरूरी बना रहे हैं। तुला राशि में वक्री बुधदेव संवाद को धीमा कर रहे हैं। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

शुभ रंग: क्रिमसन

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: उद्देश्यपूर्ण बोलें। स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करती है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान करियर, छवि और लंबे लक्ष्यों पर ला रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपके साझेदारी क्षेत्र में गहरी भावनाएं और छिपे सत्य दिखा रहे हैं। तुला के वक्री बुधदेव आपके दैनिक काम में छोटी देरी ला सकते हैं। संतुलन अपनाएं।

शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज का सुझाव: फ्लेक्सिबल बने रहें। आज अनुकूलन ही सफलता देगा। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपका ज्ञान क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। यह सीखने, सिखाने और पुराने प्लान देखने का अच्छा दिन है। तुला के वक्री बुधदेव पुराने रचनात्मक या प्रेम–सम्बंधित विषय वापस ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव आपकी आदतों और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।