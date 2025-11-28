मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025: मेष वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, इन्हें रखना होगा धैर्य
आज के दिन कुछ जातकों के रिश्तों में मजबूती आ सकती है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 28 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहुदेव के साथ युति बना रहे हैं। यह स्थिति कुछ नया सोचने, साहस से निर्णय लेने और अलग सोच अपनाने का संकेत देता है। बुधदेव तुला राशि में वक्री चल रहे हैं। वे बातचीत को धीमा कर रहे हैं और आपको फैसलों को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आपका दैनिक राशिफल बताता है कि कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी सामाजिक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। वे आपको ऐसे लोगों से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं जिनकी सोच आपसे मिलती है। आज सामूहिक सोच और टीमवर्क के लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव भावनात्मक उपचार और ईमानदारी को जरूरी बना रहे हैं। तुला राशि में वक्री बुधदेव संवाद को धीमा कर रहे हैं। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।
- शुभ रंग: क्रिमसन
- शुभ अंक: 9
- आज का सुझाव: उद्देश्यपूर्ण बोलें। स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करती है।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
कुंभ राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान करियर, छवि और लंबे लक्ष्यों पर ला रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपके साझेदारी क्षेत्र में गहरी भावनाएं और छिपे सत्य दिखा रहे हैं। तुला के वक्री बुधदेव आपके दैनिक काम में छोटी देरी ला सकते हैं। संतुलन अपनाएं।
- शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन
- शुभ अंक: 4
- आज का सुझाव: फ्लेक्सिबल बने रहें। आज अनुकूलन ही सफलता देगा।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
कुंभ राशि में चंद्रदेव आपका ज्ञान क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। यह सीखने, सिखाने और पुराने प्लान देखने का अच्छा दिन है। तुला के वक्री बुधदेव पुराने रचनात्मक या प्रेम–सम्बंधित विषय वापस ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव आपकी आदतों और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।
- शुभ रंग: येलो
- शुभ अंक: 5
- आज का सुझाव: नई जगहों से सीखें। आपका मन ज्ञान के लिए खुला है।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको साझा वित्त, निवेश और निजी विषयों को निष्पक्षता से देखने में मदद कर रहे हैं। आप भावनात्मक मुद्दों को स्पष्ट नजरिये से देख सकते हैं। आपकी राशि में वक्री बृहस्पतिदेव अंदर की बुद्धि और भावनात्मक विकास को बढ़ा रहे हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेम, क्रिएटिविटी और जुनून को बढ़ा रहे हैं। तुला में वक्री बुधदेव घर से जुड़े निर्णयों को सावधानी से देखने का संकेत दे रहे हैं।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
- आज का सुझाव: भावना और तर्क का संतुलन रखें। आपके फैसले मजबूत बनेंगे।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
