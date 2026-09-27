27 सितंबर राशिफल: पितृपक्ष की प्रतिपदा पर सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि में शुक्र-बुध की जोड़ी से आज तुला, मकर और मिथुन राशि वालों की बातों और कामकाज में असर दिखेगा, रुके सौदे आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव के हस्त नक्षत्र में आने से कन्या राशि का आत्मविश्वास और सिंह राशि की आर्थिक स्थिति सुधरती दिखेगी। कुंभ और वृषभ राशि वालों को कमाई के मामले में राहत मिलेगी। वहीं चंद्र-शनि के विष योग के कारण मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को भावनाओं पर काबू रखना होगा। मेष और धनु राशि वाले खर्च और भरोसे के मामलों में सावधान रहें। गंडमूल की वजह से सुबह 11 बजे के बाद कोई नई शुरुआत टालना सभी के लिए ठीक रहेगा।

पॉजिटिव पक्ष: ऑफिस में जो लोग पीठ पीछे बातें बनाते थे, आज आपके काम के आगे वे भी चुप दिखेंगे। शाम को जीवनसाथी के साथ बाहर खाने या घूमने का प्लान बन सकता है।

नेगेटिव पक्ष: खर्च आज हाथ से फिसल सकता है, खासकर दवाइयों या किसी रिश्तेदार की जरूरत पर। मां या घर के किसी बड़े से छोटी बात पर तुनकने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर आपकी बात सुनेगा, बस हर बहस जीतने की जिद छोड़ दें। घर के किसी सदस्य का बैंक या अस्पताल वाला काम आपके जिम्मे आ सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसा आएगा भी और जाएगा भी, इसलिए ऑनलाइन सेल में कार्ट भरने से पहले एक बार रुकें। उधार दिया पैसा मांगने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।

स्वास्थ्य: देर रात तक फोन चलाने से नींद अधूरी रहेगी और चेहरे पर दाने या रूखापन दिख सकता है। तली चीजें कम करें और पानी ज्यादा पिएं।

करियर और कारोबार: नया काम पकड़ने से बेहतर है कि पिछले हफ्ते की अधूरी फाइलें और पेंडिंग ईमेल पहले निपटा दें। साझेदारी वाले कारोबार में खुलकर बात करने से अटका मसला सुलझेगा।

उपाय: सुबह तांबे के लोटे में जल और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: दोस्तों और जान-पहचान वालों के जरिए आज काम के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी फंक्शन या सोसाइटी की मीटिंग में मिला व्यक्ति आगे चलकर काम आएगा।

नेगेटिव पक्ष: प्रेम संबंध में मन उलझा रहेगा और साथी का मूड समझना मुश्किल लगेगा। बच्चों की पढ़ाई या जिद को लेकर भी हल्की खीज हो सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी रूठा लगे तो मैसेज पर लंबी सफाई देने के बजाय आमने-सामने बात करें। छोटे भाई-बहन किसी काम में आपका साथ देंगे और घर का माहौल हल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी सामान्य से बेहतर रहेगी, किसी पुराने दोस्त के जरिए कमाई का मौका बन सकता है। काम बढ़ाने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इसे खर्च नहीं, निवेश समझें।

स्वास्थ्य: दोस्तों की महफिल में नशे या भारी खाने से दूरी रखें, वरना सिरदर्द और बेचैनी रहेगी। गले में खराश लगे तो गुनगुना पानी पिएं।

करियर और कारोबार: सहकर्मी आपके काम में हाथ बंटाएंगे, जिससे पेंडिंग टारगेट पूरा होने की उम्मीद बढ़ेगी। किसी नए व्यक्ति के साथ हुई पहली बातचीत आगे बड़ी डील में बदल सकती है।

उपाय: पितृपक्ष के पहले दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: मन आज कुछ नया आजमाने का करेगा और आपके आइडिया लोगों को पसंद आएंगे। दोस्तों के साथ लंबे समय से अटका घूमने का प्लान आखिरकार पूरा हो सकता है।

नेगेटिव पक्ष: कम मेहनत में ज्यादा फायदे का लालच आज भारी पड़ सकता है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप की टिप देखकर शेयर में पैसा न लगाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल में हलचल पैदा करेगी, पर पहली ही मुलाकात में सब कुछ न खोलें। घर वाले चाहेंगे कि आप उनके साथ बैठें, शाम का कुछ वक्त उनके नाम रखें।

आर्थिक स्थिति: शॉपिंग, बाहर खाने और शौक पूरे करने में जेब हल्की होगी। परिवार के सामने पैसों की बात करते वक्त लहजा नरम रखें।

स्वास्थ्य: लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन और गर्दन में अकड़न हो सकती है। हर घंटे पांच मिनट का ब्रेक लें और घर के बुजुर्गों की सेहत पर भी नजर रखें।

करियर और कारोबार: बॉस आज काम की रफ्तार पर सवाल कर सकते हैं, इसलिए डेडलाइन वाले काम पहले निपटाएं। नए ग्राहक से संपर्क बनेगा, बस सौदे की शर्तें लिखित में रखें।

उपाय: घर से निकलने से पहले 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: पिस्ता हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: आज हिम्मत और समझदारी दोनों आपके साथ चलेंगी, जिससे उलझे हालात भी संभल जाएंगे। भाई-बहन या पड़ोसी किसी जरूरी काम में आगे बढ़कर मदद करेंगे।

नेगेटिव पक्ष: मन में बिना वजह की उदासी और फिर अचानक गुस्सा, दोनों बारी-बारी से आ सकते हैं। पिता या किसी बड़े की सलाह चुभ सकती है, तुरंत जवाब देने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की किसी मामूली टिप्पणी को दिल पर लेने के बजाय पूछ लें कि उनका मतलब क्या था। पितृपक्ष के चलते घर में दादा-दादी की बातें होंगी और पुरानी तस्वीरें देखकर मन भर आएगा।

आर्थिक स्थिति: कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा लगाने का विचार बनेगा, पर आज सिर्फ प्लानिंग करें। घर या गाड़ी के किसी सामान पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव का असर सीधे पेट पर पड़ेगा, गैस, एसिडिटी या नींद टूटने की शिकायत रह सकती है। रात का खाना हल्का रखें और सोने से पहले फोन दूर रखें।

करियर और कारोबार: अधिकारियों के सामने बात रखनी हो तो तथ्यों के साथ जाएं, भावनाओं के साथ नहीं। मेहनत का पूरा फल आज न दिखे तो निराश न हों, रास्ता बन रहा है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

शुभ रंग: मोती सफेद | शुभ अंक: 2 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)



पॉजिटिव पक्ष: अटका हुआ पैसा, जैसे कोई रिफंड या बकाया सैलरी, आज वापस आने की उम्मीद है। दोपहर बाद आपकी बातों में वजन बढ़ेगा और लोग आपकी राय पूछेंगे।

नेगेटिव पक्ष: एक ही बात दिमाग में बार-बार घूमती रहेगी, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। गुस्से में कही बात का असर लंबा चल सकता है, खासकर जीवनसाथी के साथ।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से दूरी सी लगे तो पहल आप करें और अहम को बीच में न आने दें। भाई-बहनों से फोन पर बात होगी और कोई पुरानी घरेलू योजना फिर चर्चा में आएगी।

आर्थिक स्थिति: फाइनेंस से जुड़ा रुका मामला आगे खिसकेगा, जिससे राहत मिलेगी। फिर भी अस्पताल, बीमा या लंबी यात्रा पर अचानक खर्च के लिए कुछ पैसा अलग रखें।

स्वास्थ्य: खानपान हल्का रखें और शाम को बीस मिनट टहल लें। आंखों में जलन या दांत की तकलीफ हो तो उसे टालें नहीं।

करियर और कारोबार: आपकी काबिलियत आज लोगों के सामने आएगी, कोई सीनियर आपका सुझाव अपना सकता है। कारोबारियों के लिए छोटी यात्रा या फोन पर हुई बातचीत फायदेमंद रहेगी।

उपाय: सुबह स्नान के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: दोपहर बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। किसी क्लाइंट या जानकार से रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है।

नेगेटिव पक्ष: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के रवैये को लेकर मन में सवाल उठेंगे। सुबह 11 बजे के बाद कोई नई शुरुआत करनी हो तो पहले पूरी जानकारी जुटा लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ पुरानी बातें न उखाड़ें, आज बस सुनने का दिन है। घर में कोई सदस्य किसी फैसले पर आपकी सलाह लेगा और आपकी बात मानी जाएगी।

आर्थिक स्थिति: बड़े भाई-बहन या दोस्तों के जरिए फायदे की खबर मिल सकती है। वाणी में मिठास रहेगी, जिसका फायदा पैसों के लेन-देन में भी दिखेगा।

स्वास्थ्य: मूड बार-बार बदलने से थकान ज्यादा लगेगी, हालांकि शरीर में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। दिन में थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लेने से फर्क पड़ेगा।

करियर और कारोबार: टीम मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी तैयारी अधिकारियों को प्रभावित करेगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा का योग भी बन रहा है।

उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें और पितरों का स्मरण करें।

शुभ रंग: जैतूनी हरा | शुभ अंक: 7

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: आपकी बातों में आज गजब का असर रहेगा, नाराज ग्राहक या रूठा दोस्त भी मान जाएगा। किसी महिला सहकर्मी या करीबी साथी की मदद से अटका काम पूरा होगा।

नेगेटिव पक्ष: दफ्तर में किसी बड़े अधिकारी से मतभेद हो सकता है, खासकर तब जब आप अपनी बात पर अड़ जाएं। रात में खर्चों का हिसाब मन को बेचैन कर सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ कोई पुराना मनमुटाव आज बातचीत से खत्म हो सकता है। घर से जुड़ा कोई फैसला दोनों मिलकर लेंगे, जिससे भरोसा बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग हैं, पर शेयर या सट्टे में सारा पैसा एक साथ न लगाएं। काम से जुड़ी यात्रा पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: पेट और त्वचा से जुड़ी छोटी शिकायतें रह सकती हैं, बाहर का खाना आज टालें। मौसमी फल और घर का सादा भोजन शरीर को राहत देगा।

करियर और कारोबार: ग्राहकों से जुड़े काम में आपका अंदाज सौदे पक्के कराएगा। करियर में कोई बड़ा कदम उठाने का मन हो तो आज सिर्फ बात आगे बढ़ाएं, अंतिम फैसला एक-दो दिन बाद लें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल और इत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 11

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: कमाई का कोई नया जरिया आज नजर आ सकता है, दोस्तों या बड़े भाई-बहन से मदद मिलेगी। घर के किसी बुजुर्ग की सलाह पुरानी उलझन सुलझा देगी।

नेगेटिव पक्ष: सुबह 11 बजे के बाद जल्दबाजी में कोई वादा या निवेश न करें। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना आज भारी पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ कुछ नया करने का मन होगा, जैसे किसी नई जगह घूमने जाना। बच्चों की पढ़ाई या फीस को लेकर चिंता रहेगी, उनसे खुलकर बात करें।

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्च दोनों साथ चलेंगे, आराम की चीजों या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर पैसा जाएगा। महीने के आखिरी दिनों को देखते हुए बजट अभी से बना लें।

स्वास्थ्य: लगातार भागदौड़ से कमर, पिंडलियों या मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। भारी सामान उठाते वक्त सावधानी रखें और रात को पूरी नींद लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी। कारोबार में महीनों से रुका ऑर्डर दोबारा चल पड़ेगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल और चावल दान करें।

शुभ रंग: तांबई | शुभ अंक: 4

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: कामकाज में आज आपकी सक्रियता देखने लायक रहेगी और लंबे समय की मेहनत का नतीजा दिखने लगेगा। दोस्तों के जरिए कोई फायदे की खबर भी मिल सकती है।

नेगेटिव पक्ष: किसी की मीठी बातों में आकर पैसों का फैसला न करें, धोखे की आशंका बनी हुई है। बिना पढ़े किसी कागज पर साइन करने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की किसी बात को ज्यादा सोचकर बड़ा मुद्दा न बनाएं। मां की सेहत या घर की मरम्मत को लेकर भागदौड़ रह सकती है, धैर्य से संभालें।

आर्थिक स्थिति: रुका पैसा मिलने की उम्मीद है, पर उधार मांगने वालों को आज साफ मना करना ही ठीक रहेगा। बीमा या टैक्स से जुड़े कागज एक बार जांच लें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान ज्यादा रहेगी और छाती में भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है। कोई पुरानी तकलीफ है तो दवा समय पर लें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी और सीनियर आपसे ज्यादा उम्मीदें रखेंगे। किसी सौदे पर बात लंबी खिंच सकती है, हड़बड़ी न दिखाएं।

उपाय: स्नान के बाद माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें।

शुभ रंग: हल्दी पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव पक्ष: जो काम ऑफिस में दूसरे लोग टाल रहे थे, वह आपके हाथ आएगा और यहीं से आपकी अहमियत बढ़ेगी। सुबह 11 बजे से पहले शुरू किया गया काम अच्छे नतीजे देगा।