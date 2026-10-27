27 अक्टूबर राशिफल: शाम ढलते ही बदलेंगे सितारे, पढ़ें मेष से मीन तक किसके खुलेंगे तरक्की के रास्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलवार 27 अक्टूबर को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह 7:03 बजे खत्म होगी, फिर द्वितीया शुरू हो जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का यह पहला पूरा दिन है, इसलिए दीपदान और श्रीहरि की पूजा का खास महत्व रहेगा। रात 9:06 बजे चंद्रदेव मेष छोड़कर अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे।

भरणी नक्षत्र दोपहर 3:39 बजे तक है, उसके बाद कृत्तिका लगेगा। सिद्धि योग सुबह 10:52 बजे तक है, फिर व्यतीपात योग शुरू होगा, जिसमें नए और शुभ कामों की शुरुआत टालना ठीक माना जाता है। मेष के चंद्रदेव और कर्क के मंगलदेव का परिवर्तन योग रात तक बना रहेगा। कर्क से मंगलदेव की चौथी दृष्टि तुला में बैठे सूर्यदेव पर है, जहां वक्री बुधदेव और अस्त वक्री शुक्रदेव भी हैं।

कार्तिक मास के शुरुआती दिन वाला यह मंगलवार कर्क और मकर के लिए खास है। कर्क को काम में शोहरत और अटका पैसा मिल सकता है, जबकि मकर की उलझी गुत्थियां सुलझेंगी। मिथुन की कमाई बढ़ेगी, सिंह को दोस्तों और सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, कन्या के लिए नौकरी में नई साझेदारी बनेगी और वृश्चिक के कारोबार में मुनाफा होगा।

धनु की किसी से खास मुलाकात होगी और मीन अपनी बातों से लोगों को मना लेंगे। वहीं मेष को मूड स्विंग और सेहत, वृषभ को बाहरी लोगों के दखल, तुला को काम के बोझ और कुंभ को फालतू के झंझटों से बचना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार में साझेदार का साथ मिलेगा और कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। नौकरी वालों को किसी अनुभवी की ऐसी सलाह मिलेगी जो आगे बहुत काम आएगी। नेगेटिव: आज मूड बार बार बदलेगा, जिससे छोटी बात पर झुंझलाहट हो सकती है। किसी की कही बात या कोई छोटा संकेत अनदेखा न करें, बाद में वही बड़ी परेशानी बन सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में सुकून रहेगा और नजदीकी बढ़ेगी। साथी के साथ बाहर डिनर या घूमने का प्लान बना सकते हैं। घर का कोई जरूरी काम पूरा होने से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति: सुख सुविधा की चीजों, जैसे नया फोन या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर खर्च हो सकता है। खरीदने से पहले दो तीन जगह कीमत की तुलना करें। स्वास्थ्य: दिल के मरीज दवा, खानपान और डॉक्टर की सलाह का खास ध्यान रखें। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूले तो रुककर आराम करें। करियर और कारोबार: काम और कारोबार की रफ्तार सामान्य रहेगी। मेहनत ज्यादा होगी, पर मन को शांत रखकर काम करें। उपाय: मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार बढ़ाने की कोई योजना बनेगी और नौकरी में ठीक ठाक नतीजे मिलेंगे। किसी भरोसेमंद से लंबी बात करके मन हल्का होगा। नेगेटिव: बाहर के लोगों के रवैये या दखल से काम में अड़चन आ सकती है। घर की निजी बातें बाहर किसी को न बताएं, वरना मामला उलझेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में दूरी या अकेलापन महसूस होगा। जीवनसाथी की कोई बात चुभ सकती है, समझदारी से काम लें। घर में मतभेद हो तो बड़ों की बात मानें और शांति से सुलझाएं। आर्थिक स्थिति: आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए आज बचत की योजना बनाएं। हर महीने एक तय तारीख पर कुछ रकम अलग खाते में डालने की आदत शुरू करें। स्वास्थ्य: मामूली लगने वाली किसी तकलीफ को अनदेखा न करें, जरूरत लगे तो डॉक्टर से जांच कराएं। करियर और कारोबार: नौकरी में तालमेल बनाकर चलें। किसी कंपनी या दुकान के मालिक हैं तो कर्मचारियों की तुलना दूसरों से न करें, इससे नाराजगी बढ़ेगी। उपाय: "ॐ नमो नारायणाय" का जाप करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 9 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: कमाई बढ़ाने के लिए की गई कोशिशें रंग लाएंगी। दफ्तर में किसी महिला सहकर्मी या महिला अधिकारी के सहयोग से काम आसानी से निपटेगा और नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे।

नेगेटिव: अनजाने में कही कोई बात साथी को नाराज कर सकती है, मजाक में भी तंज न कसें। गैस और पेट फूलने की शिकायत परेशान कर सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बातचीत में संयम रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। आपका मस्ती भरा अंदाज रिश्ते में रोमांच लाएगा। घर में किसी आयोजन या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: महीने की शुरुआत आर्थिक राहत लेकर आएगी। किसी नए क्लाइंट के साथ काम शुरू कर रहे हैं तो भुगतान की शर्तें पहले तय करें। स्वास्थ्य: अपनी बात और काम, दोनों को लोगों के सामने अच्छे ढंग से रख पाएंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। करियर और कारोबार: काम की व्यस्तता रहेगी, पर समझदारी से दबाव संभाल लेंगे। कारोबारियों को कुछ फायदा मिलेगा। उपाय: पूजा घर में घी का दीया जलाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 12 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी में आपकी समझदारी और पुराना अनुभव काम आएगा, अधिकारी प्रभावित होंगे और प्रोत्साहन मिल सकता है। फंसी रकम वापस मिल सकती है या कोई खोई चीज मिल सकती है। नेगेटिव: घर की जरूरतों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा, लंबे समय से टल रहा कोई काम आज और न टालें। सब कुछ अपने भरोसे करने के बजाय मदद लेने में संकोच न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी के प्रति आकर्षण महसूस होगा। ऐसी जगह से हाथ बढ़ सकता है जहां से उम्मीद नहीं थी। पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहेंगे और उनसे कोई अच्छी खबर मिलेगी। आर्थिक स्थिति: नौकरी के साथ पार्ट टाइम या फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो अच्छा मौका मिल सकता है, बस कंपनी की पॉलिसी पहले पढ़ लें। स्वास्थ्य: पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो आज सुधार महसूस होगा। दवा का कोर्स बीच में न छोड़ें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: कारोबार में कमाई बढ़ेगी और काम से नाम भी होगा। मुश्किल मामलों को भी अनुभव से संभाल लेंगे। उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: दोस्तों, सहकर्मियों और बाहर के लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे कई काम आसानी से निपटेंगे। व्यापार में पैसा बनाने के कई रास्ते खुलेंगे। नेगेटिव: दफ्तर में प्रभाव बढ़ने के साथ एक्स्ट्रा काम भी सिर पर आएंगे। हर नए काम के लिए हां कहने से पहले अपने समय का हिसाब देख लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से चल रहा मनमुटाव बातचीत से कम होगा। किसी मित्र या मेहमान के आने से घर खुशनुमा रहेगा। लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से बात होकर पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक स्थिति: आर्थिक दिन अच्छा है और अपनी पसंद की चीजों पर भी खर्च करेंगे। आसपास के मौकों को पहचानें और सही समय पर उनका फायदा उठाएं। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, पर बदलते मौसम में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। सुबह की हल्की धूप में थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। करियर और कारोबार: साथ काम करने वालों से नई चीजें सीखेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में भी मन लगेगा। उपाय: श्रीहरि का पूजन करें और सूर्यदेव को नमस्कार करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 6 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी में किसी के साथ अच्छी साझेदारी बनेगी और नया काम मिलने के साथ अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। पहले किया गया निवेश फायदा देगा। नेगेटिव: घर पर मेहमान आने से रसोई और घर का काम अचानक बढ़ेगा, खुद को पहले से तैयार रखें। बीपी या पेट की कोई पुरानी परेशानी है तो गुस्से से दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर घूमने या डेट पर जाने का प्लान बनेगा। पिता, दादा दादी और घर के बड़ों का स्नेह मिलेगा। आर्थिक स्थिति: मेहनत के साथ किस्मत भी साथ देगी। किसी खास चीज को लेकर हिम्मत से फैसला लेंगे तो फायदा होगा, बस पहले उसके नियम कायदे पढ़ लें। स्वास्थ्य: काम की भीड़ में भी दोपहर में थोड़ा सुस्ता लें। नमक और तला भुना कम खाएं। करियर और कारोबार: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बेहतर मौका मिल सकता है। संपर्क बढ़ेंगे और कारोबारियों को लाभ के मौके मिलेंगे। उपाय: विष्णु सहस्रनाम पढ़ें या सुनें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: जीवनसाथी का सहयोग राहत देगा और किसी की सलाह से घर के काम आसानी से निपटेंगे। आर्थिक स्थिति सुधारने की आपकी कोशिशें जारी रहेंगी। नेगेटिव: काम अचानक बढ़ जाएगा और पुराने अधूरे काम भी देखने पड़ेंगे। सेल्स से जुड़े लोगों को महीने का लक्ष्य पूरा करने की टेंशन रहेगी। किसी की बुराई या पीठ पीछे की बातों में हिस्सा न लें, बात आप पर ही लौट सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: गिले शिकवे रिश्ते में न आने दें। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकालें। घर में डांट डपट से बचें, प्यार से बात करेंगे तो घर का माहौल मीठा रहेगा। आर्थिक स्थिति: कोई भी आर्थिक फैसला लेते समय अपनी जरूरत और चुकाने की क्षमता देखें। नई ईएमआई जोड़ने से पहले मौजूदा किस्तों का कुल हिसाब लगा लें। स्वास्थ्य: कमर या पीठ में दर्द हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने वाले बीच बीच में उठकर टहलें। करियर और कारोबार: लगातार भागदौड़ में समय का सही प्रबंधन जरूरी होगा। अपने काम पर एकाग्र रहें। उपाय: कार्तिक मास की पूजा शुरू करें और तुलसी को जल अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 5 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: धंधे में बढ़िया आमदनी होगी और काफी समय से अटका पैसा वापस मिलने के आसार हैं। कोई खोई हुई चीज मिल जाए तो खुशी होगी। नेगेटिव: नौकरी बदलने का ख्याल आएगा, पर बिना दूसरी पक्की नौकरी के इस्तीफा न दें। शाम को खानपान में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी के साथ वक्त बिताएंगे और अपने मन की चीजें करेंगे। घर में किसी के विवाह की बात चल रही है तो किसी परिचित की मदद से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। मेहमानों से घर में रौनक रहेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: कोई आर्थिक फैसला लेते समय आज की जरूरत के साथ आगे की बचत का भी ध्यान रखें। निवेश से पहले विकल्पों की तुलना करें। स्वास्थ्य: दिन भर सेहत ठीक रहेगी, बस रात का खाना हल्का और समय पर लें। करियर और कारोबार: व्यवसाय बढ़ाने की किसी नई योजना पर विचार करेंगे। घरवालों के साथ मिलकर लिए फैसले हालात संभालने में मदद करेंगे। उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें और शाम को घर के बाहर दीपक जलाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 11 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी खास शख्स से मिलकर दिल खुश हो जाएगा और कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके जरूरी काम में मदद करेगी। शिक्षा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए दिन खास अनुकूल है।

नेगेटिव: घर की किसी महिला सदस्य या बुजुर्ग की तबीयत को लेकर फिक्र रहेगी, उनकी दवा और जांच का ध्यान रखें। पार्टी या मनोरंजन पर खर्च बजट से आगे न जाने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ खरीदारी के लिए बाहर जाएंगे और अच्छा समय बिताएंगे। पिता और घर के बड़ों का सहयोग उपयोगी रहेगा। किसी पुराने दोस्त से दिल खोलकर बात होगी। आर्थिक स्थिति: पैसा आएगा तो कुछ खर्च भी होगा। शाम की पार्टी का बिल बांटने की बात पहले ही साफ कर लें। स्वास्थ्य: आपकी अपनी सेहत ठीक रहेगी, बस अपनों की फिक्र में अपनी नींद खराब न करें। करियर और कारोबार: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, टीम के साथ मिलकर उसे अच्छे से निभाएंगे। नए दोस्त भी बनेंगे। उपाय: भगवान को केसर या हल्दी का तिलक लगाकर घर में सुख शांति की कामना करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 2 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज में बिगड़ी हुई बातें आज सुधरने लगेंगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ पद बढ़ने की स्थिति बन सकती है और आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। नेगेटिव: भारी सामान अकेले उठाने की गलती न करें, मोच या दर्द हो सकता है। दोस्तों के साथ घूमने के प्लान में दफ्तर का जरूरी काम पीछे न रह जाए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते की बात लेकर कोई घर आ सकता है। परिवार के साथ घूमने या यात्रा की योजना बनेगी। भाई बहनों का साथ मन को राहत देगा। आर्थिक स्थिति: व्यापार में फायदे के संकेत हैं। मिले मुनाफे का कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के लिए अलग कर दें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक है। जिम में या घर पर भारी चीज उठाते वक्त कमर सीधी रखें। करियर और कारोबार: अपनी सूझबूझ से कामकाज की कोई परेशानी सुलझा लेंगे। दफ्तर में लोगों से रिश्ते बेहतर होंगे, जिसका फायदा काम में मिलेगा। पढ़ाई में घर के किसी बड़े का मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय: मां लक्ष्मी को चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 10 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: अपने विचार खुलकर रखेंगे और पूरे जोश के साथ काम करेंगे। भाई बहनों या दोस्तों के साथ से कई काम आसान होंगे और किसी जरूरी काम के लिए नया तरीका अपनाएंगे। नेगेटिव: दूसरों के झगड़े या कामों में बिना वजह टांग न अड़ाएं, झंझट आपके गले पड़ सकता है। दफ्तर की हर बहस में कूदने से बचें, जोश के साथ होश भी रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, पर अपनी भावनाएं हर किसी के सामने न रखें। किसी जरूरी काम में परिवार की मदद से उत्साह बढ़ेगा। घर में बोलचाल में गुस्सा न आने दें। आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा। राशन और बिजली बिल जैसे जरूरी खर्च पहले निपटा दें, फिर बाकी चीजें देखें। स्वास्थ्य: काम ज्यादा होने से थकान रहेगी। लगातार बैठे रहने से कंधे और गर्दन में दर्द बढ़ सकता है। करियर और कारोबार: नौकरी में योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। हेल्थकेयर से जुड़े लोगों के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा। उपाय: भगवान विष्णु को सफेद मिठाई अर्पित करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: अपनी बातों और काम के हुनर से लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति या अपने की मदद से काम वक्त पर निपटेंगे और अधिकारियों के सामने अच्छी छवि बनेगी।