सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 27 दिसंबर 2025: पॉजिटिविटी से भरा होगा तुला वालों का दिन, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:15 AM (IST)

आज के दिन कुछ राशि के जातकों की क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं कुछ जातकों को पाजिटिविटी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। चलिए एस्ट्रो ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 27 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज का दिन थोड़ी धीमी गति से चलने का संकेत देता है। मीन राशि में चंद्रदेव कल्पना, भावनात्मक समझ और आध्यात्मिक सोच को बढ़ाते हैं। यह दिन ठहरकर सोचने, भावनाओं को समझने और मन को हल्का करने के लिए अच्छा है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव उम्मीद बनाए रखते हैं और भावनाओं में ठहराव नहीं आने देते।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आज आप भावनाओं की गहराई को महसूस करेंगे। मीन राशि में चंद्रदेव भरोसे, साझा चीजों और अंदरूनी बदलाव पर ध्यान दिलाते हैं। आप सामान्य से ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। आपकी राशि में केतु देव आपको अंदर की ताकत से जुड़ने का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: सच्ची भावनाएं अंदरूनी शक्ति बढ़ाती हैं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

Kanya-New

आज रिश्तों में भावनात्मक समझ जरूरी रहेगी। मीन राशि में चंद्रदेव आपको दूसरों की भावनाएं समझने का मौका देते हैं। तर्क के साथ दया भी जरूरी है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव खुली सोच को बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव बातचीत को गहराई देते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: ध्यान से सुनें, समझ अपने आप आएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

आज सेहत और रोजमर्रा की दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। मीन राशि में चंद्र देव शरीर और मन दोनों को आराम देने का संकेत देते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्र देव पाजिटिविटी बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव आदतों पर ध्यान दिलाते हैं।

  • शुभ रंग: लैवेंडर
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: खुद की देखभाल से संतुलन लौटता है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

आज क्रिएटिविटी और प्यार का भाव बढ़ेगा। मीन राशि में चंद्र देव कल्पना और दिल से जुड़ाव बढ़ाते हैं। आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे। आपकी राशि में बुध देव इन्टुशन बढ़ाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव जोश देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: दिल की बात खुलकर कहें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    