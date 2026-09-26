26 अगस्त राशिफल : मीन राशि में शनि-चंद्र की युति, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें अपना भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और शनिदेव का मीन राशि में एक साथ होना आज कई राशियों से अतिरिक्त मेहनत करवाएगा। वृषभ राशि वालों को लाभ के साथ समाज में सम्मान मिलेगा, मिथुन राशि के कारोबार में रफ्तार दिखेगी और मकर राशि वाले अपनी मेहनत से विरोधियों पर भारी पड़ेंगे।

वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में गर्माहट रहेगी, कुंभ राशि को अपनों से मिलकर सुकून मिलेगा और मीन राशि वालों का खुद पर भरोसा बढ़ेगा। वहीं सिंह राशि वालों को सेहत और नई शुरुआत को लेकर, तुला राशि वालों को कानूनी मामलों और वाहन चलाते समय, और मेष राशि वालों को खर्च को लेकर सावधान रहना होगा।

कर्क राशि को भावुकता पर, कन्या राशि को साझेदारी में और धनु राशि को घरेलू मामलों में धैर्य रखना होगा। भद्रा और पंचक के चलते सुबह के समय कोई नया काम शुरू न करें। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (26 September 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज आप अपने दम पर वो काम निकाल लेंगे जिसके लिए अब तक दूसरों के भरोसे बैठे थे।

नकारात्मक पक्ष: जिन लोगों से मदद की उम्मीद थी, वे आज टालमटोल कर सकते हैं, इसे दिल पर न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: काम में उलझे रहने से घरवालों को शिकायत हो सकती है कि आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। शाम को दस मिनट भी साथ बैठकर चाय पी लेंगे तो माहौल हल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: खर्चे आज अचानक सिर उठा सकते हैं, जैसे किसी सफर की टिकट या घर में कोई अचानक आई मरम्मत। ऑनलाइन शॉपिंग का कार्ट आज खाली ही रहने दें तो बेहतर है।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ के बाद सिर भारी लगना या थकान महसूस होना संभव है। जो लोग पहले से कोई दवा ले रहे हैं, वे आज समय पर खाना और दवा न भूलें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, पर बाहर के क्लाइंट या दूसरे शहर की किसी पार्टी से फायदा मिलने के संकेत हैं। काम के सिलसिले में अचानक कोई छोटी यात्रा भी बन सकती है।

उपाय: पितरों को याद करते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज आपकी मेहनत पैसों के साथ इज्जत भी दिलाएगी और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी सोसाइटी, संस्था या ग्रुप के काम में आपकी अलग पहचान बनेगी।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों के अधूरे छोड़े काम आपके सिर आ सकते हैं, जैसे किसी साथी के छुट्टी पर जाने से उसकी फाइल आपकी टेबल पर आ जाए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुराने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान अचानक बन सकता है। साथी के साथ अकेले में बिताया थोड़ा वक्त रिश्ते में नजदीकी लाएगा और कोई पुरानी मीठी याद भी ताजा होगी।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए रास्ते खुलने के आसार हैं और कोई रुका हुआ पेमेंट भी आ सकता है। दोस्तों के साथ बाहर जाएं तो बिल बांटने में संकोच न करें।

स्वास्थ्य: हाथ-पैरों में दर्द या बाल झड़ने जैसी दिक्कत परेशान कर सकती है। बदलते मौसम में सिर धोने के बाद बाल अच्छे से सुखाएं और भारी सामान उठाते समय सावधानी रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: जो प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका था, उसे पूरा करने का दबाव रहेगा। आपकी फुर्ती देखकर सीनियर कोई नई जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं।

उपाय: रात में चंद्रदेव की पूजा करें और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कारोबार में आज अच्छी हलचल दिखेगी, दुकान या ऑफिस में ग्राहकों का आना बढ़ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: बॉस या किसी सरकारी अधिकारी से बहस आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकती है, इसलिए आवाज धीमी रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां या घर के किसी बड़े के लिए डॉक्टर, बैंक या बाजार के चक्कर लग सकते हैं। पार्टनर को लग सकता है कि आप हर वक्त फोन पर ही रहते हैं, इसलिए उनकी बात पूरी सुनें।

आर्थिक स्थिति: कारोबार से पैसा आने के संकेत हैं, बस उधार पर माल देने से पहले एक बार सोच लें। घर के किसी जरूरी काम पर भी खर्च होगा।

स्वास्थ्य: एसिडिटी, पेट फूलना या कब्ज जैसी परेशानी हो सकती है। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत आज छोड़ दें और पुरानी दवाएं समय पर लें।

करियर और कारोबार: मेहनत के दम पर कई अटके काम आगे खिसकेंगे। ऑफिस में जो लोग सच में आपका भला चाहते हैं, उनसे रिश्ता मजबूत रखें, आगे वही काम आएंगे।

उपाय: चांदी के बर्तन में जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: काम में आज तेजी रहेगी और एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने की आपकी क्षमता सबको दिखेगी।

नकारात्मक पक्ष: किस्मत आज पूरा साथ नहीं देगी, जो काम पक्का लग रहा था उसमें देरी हो सकती है, जैसे किसी दफ्तर में फाइल अटक जाए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के बड़े किसी बात पर अपनी राय थोप सकते हैं। अभी बहस करने की बजाय उनकी बात मान लें और सही मौके पर अपनी बात रखें, पुराने प्रेम की यादों से मौजूदा रिश्ते को न तौलें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, न ज्यादा फायदा होगा न नुकसान। धार्मिक काम या बड़ों की जरूरतों पर थोड़ा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: सीने में जकड़न, पेट की गड़बड़ी या पानी की कमी से थकान हो सकती है। दिनभर पानी की बोतल साथ रखें और नियमित दवाएं न छोड़ें।

करियर और कारोबार: जो काम हाथ में आए, पहले उसे पूरा करें और नए काम के पीछे न भागें। कारोबारी अपनी रफ्तार बनाए रखें, ढील दी तो कोई ऑर्डर हाथ से निकल सकता है।

उपाय: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्घ्य दें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: दोपहर के बाद हालात अचानक पलटेंगे और सुबह के रुके काम चल पड़ेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए शॉर्टकट का काम करेगी।

नकारात्मक पक्ष: सुबह के समय काम में अड़चनें आएंगी, जैसे जरूरी कागज न मिलना या सिस्टम का बार-बार हैंग होना।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के किसी बुजुर्ग की बात आज सही साबित होगी। पुराने तौर-तरीकों का सम्मान करेंगे तो घर में शांति रहेगी और शाम को साथी से मन की कोई इच्छा साझा कर सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: मकान, दुकान या जमीन से जुड़े मामलों में खर्च बढ़ सकता है, जैसे रजिस्ट्री फीस या मरम्मत का काम। बीमा या टैक्स से जुड़े कागज एक बार जरूर जांच लें।

स्वास्थ्य: चोट या मोच का खतरा बना हुआ है, इसलिए सीढ़ियां उतरते समय या जिम में वजन उठाते समय ध्यान रखें। पुरानी बीमारी वाले दवा में लापरवाही न करें।

करियर और कारोबार: पुराने और आजमाए हुए तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नए एक्सपेरिमेंट अगले हफ्ते के लिए छोड़ दें। सीनियर्स की बात ध्यान से सुनें और बहस में न पड़ें।

उपाय: पितरों का ध्यान करते हुए दूध, चावल या सफेद कपड़े का दान करें और सूर्यदेव को जल देते समय तर्पण करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करेंगे तो मन को मजबूती मिलेगी। दोस्तों के साथ बिताया वक्त तनाव को काफी हद तक कम कर देगा।

नकारात्मक पक्ष: बड़े फैसले आज टालना ही ठीक है, जैसे नई गाड़ी की बुकिंग या कोई बड़ा निवेश।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से छोटी सी बात, जैसे खाने में देर या फोन न उठाना, बड़ी बहस बन सकती है। बात को तूल न दें और सहज होकर अपनी बात कहें, पितरों के स्मरण से घर का माहौल शांत रहेगा।

आर्थिक स्थिति: दिखावे के चक्कर में कोई महंगी चीज खरीदने का मन करेगा, इससे बचें। पैसा संभालकर रखेंगे तो महीने के आखिर में राहत रहेगी।

स्वास्थ्य: कमर दर्द, नसों में खिंचाव या जोड़ों की तकलीफ उभर सकती है। लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो हर घंटे उठकर थोड़ा टहल लें।

करियर और कारोबार: पार्टनरशिप वाले कारोबार में किसी बात पर मतभेद से काम रुक सकता है। ठंडे दिमाग से बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, भले ही योजनाएं थोड़ी आगे खिसक जाएं।

उपाय: गेहूं, गुड़ और घी का दान करें और पितरों के नाम एक दीपक जलाएं।

शुभ रंग: मेहंदी | शुभ अंक: 7

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मुश्किल हालात में भी संयम रखेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

नकारात्मक पक्ष: ऑफिस में कोई आपको जानबूझकर उकसा सकता है, ऐसे में तुरंत जवाब देने की बजाय चुप रहना फायदेमंद होगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, नाराजगी को रात तक न खींचें। किसी की कही बात दिल में चुभ सकती है, खुद को समझाएं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं।

आर्थिक स्थिति: उधार दिया पैसा वापस मांगने में आज परेशानी हो सकती है। कारोबारी बिल, जीएसटी या एग्रीमेंट के कागज दो बार पढ़कर ही साइन करें।

स्वास्थ्य: खाने और सोने की आदतें बिगड़ सकती हैं, जंक फूड से दूरी रखें। गाड़ी चलाते समय खास सावधानी रखें, गलती दूसरे की हो तब भी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है।

करियर और कारोबार: छोटा सा काम भी आज पूरा दिन ले सकता है, इसलिए समय से पहले शुरुआत करें। छात्रों को परीक्षा की तैयारी में ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी नतीजे पक्ष में आएंगे।

उपाय: पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 15

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी और कोई नई दोस्ती आगे चलकर काम आएगी। मन खुश रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है, जैसे मीटिंग में बिना तैयारी के आइडिया रख देना।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और साथी के साथ डिनर या मूवी का प्लान बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई या सेहत को लेकर माता-पिता की फिक्र बढ़ेगी, उनसे खुलकर बात करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में मेहनत के बाद ही नतीजा मिलेगा, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। शौक पूरे करने में खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लैपटॉप पर लगातार काम करते हैं तो बीच-बीच में आंखों को आराम दें और सोने-जागने का समय तय रखें।

करियर और कारोबार: काम की जगह बदलने या किसी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है। नई टीम में शामिल हों तो पहले माहौल समझें, फिर अपनी राय रखें।

उपाय: काले तिल, जौ और कुश से पितरों का तर्पण करें।

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 18

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर में पूजा-पाठ या किसी धार्मिक आयोजन से माहौल अच्छा रहेगा। मेहमानों के आने से घर में रौनक बनी रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: किसी घरेलू मसले की चिंता, जैसे घर की मरम्मत या किसी सदस्य की सेहत, मन पर भारी रह सकती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने में तालमेल आसानी से नहीं बैठेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर की भागदौड़ के बीच जीवनसाथी के साथ खरीदारी पर जाना मन हल्का करेगा। परिवार के साथ बैठकर बातें करने का अच्छा मौका भी मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: महीने का आखिरी हफ्ता है, ऐसे में यात्रा और खरीदारी का खर्च बचत पर दबाव डाल सकता है। मेहमाननवाजी का बजट पहले से तय कर लें।

स्वास्थ्य: काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें। ब्लड प्रेशर या माइग्रेन के मरीज धूप में ज्यादा देर न रहें और खाना समय पर खाएं।

करियर और कारोबार: नई नौकरी या नए काम की तलाश में कुछ जगहों पर जाना पड़ सकता है। कारोबार को नए इलाके तक फैलाने की कोशिश होगी, पर नतीजे आने में थोड़ा समय लगेगा।

उपाय: दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों को याद करें और मंदिर में काले तिल दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: विरोधियों के सामने आपकी मेहनत भारी पड़ेगी, जो लोग पीठ पीछे बातें करते थे वे आज चुप दिखेंगे।

नकारात्मक पक्ष: भाई-बहन से कोई पुरानी बात, जैसे जमीन के बंटवारे का मसला या पुराने ताने, बहस की वजह बन सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से बात करते समय शब्दों का चुनाव सोचकर करें, वरना नाराजगी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटी यात्रा या बाहर जाने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: बचत के लिहाज से दिन अच्छा है, कोई छोटी एफडी या आरडी शुरू करने का विचार बन सकता है। फालतू खर्च पर आप खुद ही लगाम लगा पाएंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा में रूखापन, हड्डियों या जोड़ों में दर्द उभर सकता है। बीपी के मरीज सिर भारी लगने या चक्कर जैसे संकेतों को हल्के में न लें।

करियर और कारोबार: कई काम दो-तीन बार कोशिश करने पर ही पूरे होंगे, इसलिए हिम्मत न हारें। काम के सिलसिले में लोगों से मिलना-जुलना और भागदौड़ बनी रहेगी।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें।

शुभ रंग: गहरा नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। रिश्तेदारों या पुराने अपनों से मुलाकात मन खुश कर देगी।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों के दबाव में आप अपनी ही राय दबा सकते हैं, जो बाद में खलेगा। गुस्से में कड़वी बात मुंह से निकल गई तो बना हुआ काम बिगड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मेहमानों का आना-जाना रहेगा और पड़ोसियों से भी मेल-जोल बढ़ेगा। साथी से शांत लहजे में बात करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा।

आर्थिक स्थिति: बैंक या बचत से पैसा निकालकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ सकती हैं। घर की मरम्मत, पेंट या किसी नए निर्माण पर भी खर्च होगा।

स्वास्थ्य: देर तक खड़े रहने या भारी काम करने से पैरों और कमर में दर्द हो सकता है। शाम को गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठें, आराम मिलेगा।

करियर और कारोबार: नौकरी में हिम्मत दिखाकर अपनी बात रखनी होगी, चुप रहे तो आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बात साफ रखें, पर शब्दों में कठोरता न आने दें।

उपाय: पितरों का नाम लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दूध का दान करें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: खुद पर भरोसा बढ़ेगा और फैसले लेने में पहले से ज्यादा साफ सोच रहेगी। दोस्तों की मदद से कई काम समय पर पूरे होंगे।

नकारात्मक पक्ष: मन सोच और इच्छा के बीच झूलता रहेगा। किसी से दिल की बात कहें तो ध्यान रखें कि वह आगे न फैल जाए, जैसे कोई निजी बात ऑफिस ग्रुप तक पहुंच जाए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, अपनी बात कहने के साथ उनकी भी सुनें। परिवार के किसी सदस्य से मन की बात करके हल्कापन महसूस होगा, छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

आर्थिक स्थिति: लोगों की राय पर ज्यादा निर्भर रहेंगे तो पैसों से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं। यात्रा से जुड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: कफ, सर्दी या गैस की दिक्कत परेशान कर सकती है। पुरानी बीमारी वाले अपनी दिनचर्या और खानपान पर खास ध्यान दें।

करियर और कारोबार: काम में कुछ लोगों की मदद मिलेगी, पर ज्यादा मेहनत आपको खुद ही करनी होगी। यात्रा पर निकलने से पहले टिकट, चार्जर और जरूरी कागज एक बार चेक कर लें।

उपाय: पितरों के निमित्त तर्पण करें और पितृ शांति के लिए पूजा करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12