मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 26 सितंबर 2025: परिवार के साथ समय बिताएंगे वृषभ वाले, रिश्तों में होगा सुधार

दैनिक राशिफल के अनुसार आज के दिन कुछ राशि के जातकों को करियर में सफलता हाथ लग सकती है। वहीं कुछ जातकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 26 September 2025) का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 सितंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में चन्द्रमा की उपस्थिति भावनात्मक गहराई और आत्ममंथन लेकर आती है। कन्या राशि में बुध देव और सूर्य देव प्रैक्टिकल सोच और एनालिटिकल क्षमता को प्रबल बना रहे हैं। तुला राशि में मंगल देव कूटनीति और साझेदारी में सक्रियता का संदेश दे रहे हैं। सिंह राशि में शुक्र देव रिश्तों में गर्मजोशी और आकर्षण भर रहे हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आपका आज का राशिफल बताता है कि रिश्तों में धैर्य जरूरी है। चन्द्रमा वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भावनात्मक डीपनेस रह सकती है और कार्यस्थल पर डिप्लोमेसी अपनानी होगी। जल्दबाजी से बचें और सहयोग से विवाद सुलझाएं। आज आपका आत्मविश्वास और आकर्षण संतुलन बनाकर बातचीत और समझौतों में मदद करेगा।

शुभ रंग: गहरा लाल (क्रिमसन)

शुभ अंक: 9

आज का मंत्र: धैर्य और कूटनीति से काम लें, मुलाकातें सहज होंगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज आर्थिक योजना और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा। आपका आज का राशिफल सलाह देता है कि रणनीति पर ध्यान दें और जोखिम से बचें। चन्द्रमा वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी में चुनौतियां हो सकती हैं। घर और परिवार में मीठी बातचीत से सुधार होगा। सिंह राशि में शुक्र देव निजी रिश्तों में सामंजस्य लाएंगे और मंगल देव कामकाज में उत्साह बढ़ाएंगे।

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ अंक: 4

आज का मंत्र: पैसों में रणनीति को प्राथमिकता दें, जल्दबाजी न करें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आपकी राशि में चन्द्रमा बृहस्पति देव शिक्षा और नेटवर्किंग की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। आपका आज का राशिफल बताता है कि संवाद और बौद्धिक कार्य से पहचान और सफलता मिलेगी। चन्द्रमा वृश्चिक राशि से षष्ठ भाव में रहकर मेहनत के बाद इनाम दिला सकते हैं। रिश्तों में छिपी भावनाओं को समझना जरूरी है। साझेदारी से जुड़े काम शांति और साफ सोच से फायदेमंद रहेंगे।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज का मंत्र: बुद्धि और संवाद का उपयोग करके व्यावहारिक लाभ उठाएं। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) चन्द्रमा वृश्चिक राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। अनुमानित लाभ हो सकता है। परिवार और भावनात्मक संतुलन अहम रहेगा। आपका आज का राशिफल कहता है कि संवेदनशील मुद्दों को सावधानी से संभालें। करियर में धैर्य और गहराई से काम लें। घर में टकराव से बचें; समझदारी और सहानुभूति से मेलजोल बढ़ेगा।