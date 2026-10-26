26 अक्टूबर राशिफल: पूर्णिमा के बाद बदलेगा समय, चंद्र गोचर से 3 राशियों को होगा लाभ; पढ़ें किसे रहना होगा सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सोमवार 26 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:42 बजे तक रहेगी। इसलिए आश्विन पूर्णिमा का स्नान दान आज सुबह किया जाएगा और कार्तिक स्नान की शुरुआत भी मानी जाएगी। फिर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होगी। चंद्रदेव पूरे दिन मेष राशि में हैं।

अश्विनी नक्षत्र शाम 5:41 बजे तक है, इसलिए तब तक गंडमूल रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग दोपहर 2:16 बजे तक है, उसके बाद सिद्धि योग। मेष के चंद्रदेव और कर्क में बैठे मंगलदेव एक दूसरे की राशि में हैं, जिससे परिवर्तन योग बन रहा है। सामने तुला से नीच के सूर्यदेव, वक्री बुधदेव और अस्त वक्री शुक्रदेव की सीधी दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है। गुरुदेव कर्क के अंतिम अंशों में हैं और शनिदेव मीन में वक्री हैं।

नए हफ्ते की शुरुआत वाला यह सोमवार सिंह के लिए दोनों हाथों में लड्डू जैसा है, कमाई भी और घूमना फिरना भी। कर्क को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी या पद की खबर मिल सकती है, मिथुन के पैसों से जुड़े काम सुलझेंगे और मेष पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे।

धनु के प्रेम जीवन में मस्ती रहेगी, मकर को परिवार का साथ और धन लाभ होगा, कुंभ की आमदनी में नए स्त्रोत जुड़ेंगे और मीन को साझेदारी से फायदा होगा। दूसरी ओर कन्या को मन पर काबू रखना है, वृश्चिक को कानूनी उलझनों और बुखार से, वृषभ को खर्चों से और तुला को कम्पटीशन से संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: आत्मविश्वास और जोश से भरे रहेंगे, जिसका असर आपके काम पर साफ दिखेगा। समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो महीनों से रुका काम रफ्तार पकड़ेगा। नेगेटिव: दफ्तर में कोई आपके काम में अड़चन डाल सकता है। गुस्से में उलझने के बजाय अपने काम का रिकॉर्ड क्लियर रखें और समझदारी से जवाब दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी कोई जरूरी बात कहेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर समझें। आप घर के किसी सदस्य की जरूरत पूरी करेंगे। आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। एक्सपीरियंस का फायदा कमाई के रूप में दिखेगा, पर बड़े खर्च से पहले बजट देख लें। स्वास्थ्य: घंटों कुर्सी पर बैठे रहने से कमर या गर्दन अकड़ सकती है। हर घंटे पांच मिनट उठकर कंधे घुमाएं। करियर और कारोबार: कारोबार का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा और लोगों की नजर आपकी मेहनत पर होगी। दोस्तों के साथ भी समय अच्छा बीतेगा। उपाय: मंदिर में माथा टेकें और भगवान को लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 10 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: विदेश जाने की योजना है तो उससे जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है। छात्रों को बाहर पढ़ने से जुड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और ऑनलाइन मीटिंग से कोई काम की बात हाथ लगेगी।

नेगेटिव: खर्च आज बढ़ेंगे, खासकर सफर या खरीदारी पर। सड़क पर और घर में भी सावधान रहें, अचानक चोट लगने या छोटे हादसे का डर है। ड्राइविंग के समय फोन से दूरी रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी खास से उम्मीद के मुताबिक साथ न मिले तो मन उदास होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जीवनसाथी से रिश्ते सामान्य रहेंगे। दूसरे शहर में बसे किसी रिश्तेदार से फोन पर देर तक बात होगी।

आर्थिक स्थिति: वीजा फीस, टिकट या ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसा जा सकता है। हर भुगतान से पहले बजट देखें और विदेशी मुद्रा के रेट की तुलना करें। स्वास्थ्य: हड़बड़ी में गिरने का खतरा रहेगा। सीढ़ियां उतरते और सड़क पार करते समय ध्यान रखें। करियर और कारोबार: नौकरी में आपका काम करने का तरीका अलग नजर आएगा। किसी दूसरे शहर के अधिकारी या सहकर्मी से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, छोटी बातों पर भी ध्यान दें। उपाय: सुबह किसी मंदिर में भगवान को खीर का भोग लगाएं। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: खर्चों से राहत मिलेगी और कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नौकरी में सैलरी हाइक से जुड़ी अच्छी सूचना मिलेगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव: दफ्तर देर से पहुंचे तो सवाल उठ सकते हैं, सुबह घर से थोड़ा पहले निकलें। स्टॉक मार्केट में दांव लगाने की इच्छा हो तो जल्दबाजी न करें, पहले किसी जानकार से सलाह लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनी ओर से थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी होगी, पर मन की बात कहने में झिझक नहीं रहेगी। घर के किसी सदस्य के व्यवहार से खुशी मिलेगी। दूर रहने वाले रिश्तेदार के आने की खबर आ सकती है।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए रास्ते तलाशने में ध्यान रहेगा। बच्चों के लिए खरीदारी होगी, बजट के भीतर रहकर करें। स्वास्थ्य: बाहर के चटपटे खाने का आकर्षण सेहत बिगाड़ सकता है। समोसे और कोल्ड ड्रिंक की जगह फल या छाछ लें। करियर और कारोबार: काम की व्यस्तता रहेगी, पर समझदारी से दबाव संभाल लेंगे। कारोबारियों को कुछ फायदा मिलेगा। उपाय: भगवान श्रीहरि के नामों का जाप करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ने की सूचना आ सकती है। जिस काम के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे, वह आज पूरा होने की ओर बढ़ेगा और बॉस का साथ मिलेगा।

नेगेटिव: कामों की भीड़ में परिवार और साथी पीछे छूट सकते हैं। पार्टनर को समय न दे पाए तो नाराजगी झेलनी पड़ेगी, कम से कम एक फोन कॉल जरूर करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति पत्नी किसी धार्मिक काम में साथ शामिल हो सकते हैं। घर के मामलों में दिन ठीक है और दोस्त भी कामों में हाथ बंटाएंगे। आर्थिक स्थिति: जेब में पैसा बना रहेगा। किसी नए व्यक्ति के साथ कारोबार बढ़ाने की बात हो तो उसकी साख और पिछला रिकॉर्ड देख लें। स्वास्थ्य: जांघों और पैरों में खिंचाव या भारीपन रहेगा। रात को पैरों पर हल्के गरम तेल की मालिश करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: दिन भागदौड़ भरा रहेगा और काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। लोगों के साथ मिलकर काम करने से आगे कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। उपाय: सुबह विष्णु मंदिर में लाल ध्वजा अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 3 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: आज सचमुच दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति रहेगी। काम में एक्स्ट्रा कमाई होगी और घूमने या धार्मिक यात्रा का मौका भी मिलेगा। दूसरे शहर के ग्राहकों से कारोबार बढ़ेगा। नेगेटिव: एक साथ कई काम पकड़ेंगे तो कुछ जरूरी काम छूट सकते हैं, इसलिए सुबह ही कामों की प्राथमिकता तय कर लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। व्यस्त होने के बावजूद बच्चों और अपनों को समय जरूर दें। दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक स्थिति: आमदनी के लिहाज से दिन ठीक है। किसी नए ग्राहक से एडवांस मिले तो रसीद जरूर दें और हिसाब साफ रखें। स्वास्थ्य: दिनचर्या ठीक रहेगी। शाम को टहलें या थोड़ी देर ध्यान लगाएं। करियर और कारोबार: किसी सहकर्मी की मदद से अटका काम आगे बढ़ेगा। अपनी समझ और सूझबूझ से मुश्किल काम निपटा लेंगे। उपाय: सुबह घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक जलाएं और नवग्रहों का पूजन करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 5 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: बिक्री बढ़ाने के लिए बनाई योजनाएं अच्छे नतीजे देंगी। घर के बड़ों की सलाह और आशीर्वाद काम आएगा। नेगेटिव: अपनी मनमर्जी पर अड़े रहे तो काम बिगड़ सकता है। शेयर बाजार में किसी टिप या ग्रुप के भरोसे पैसा लगाने से धोखा भी हो सकता है। काम करते वक्त छोटी गलतियों पर नजर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में रूठना मनाना चलेगा और साथी से दूरी खलेगी। अपनों पर शक करने से बचें। लोगों की नजरें आप पर रहेंगी, इसलिए बोलचाल में संयम रखें। आर्थिक स्थिति: निजी जरूरतों और बेवजह की खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा। ऑनलाइन कार्ट में पड़ी चीजें आज ही न खरीदें, एक दिन के रुक जाएं। स्वास्थ्य: बदलता मौसम और मन की चिंताएं परेशान करेंगी। ज्यादा दबाव न लें और रात को जल्दी सोएं। करियर और कारोबार: दिन आपकी मेहनत और हिम्मत मांगेगा। लोगों के सहयोग से कुछ कामों में बदलाव कर पाएंगे, बस अपना फोकस बनाए रखें। उपाय: सुबह बाहर जाने से पहले एक चम्मच दही खाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 11 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी मुश्किल काम को पूरा करने में आपकी इच्छाशक्ति काम आएगी। सच्चाई और भरोसे के साथ बढ़ेंगे तो किसी नए रिश्ते की अच्छी शुरुआत हो सकती है। नेगेटिव: आगे बढ़ने के जोश में दूसरों की राय को अनदेखा न करें। सिर्फ उत्साह के भरोसे कोई बड़ा वित्तीय जोखिम न उठाएं, खासकर उधार लेकर। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर का कोई नया अंदाज देखने को मिलेगा, जो शुरू में अजीब लगे, पर खुलकर बात करने से रिश्ता और गहरा होगा। घर वालों से मेलजोल बढ़ेगा और अचानक कहीं जाने का प्लान बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: कमाई बढ़ाने की किसी योजना पर विचार करेंगे। हर कदम का हिसाब लगाकर ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य: जोश में अपनी ताकत से ज्यादा काम न करें। अच्छा भोजन लें और शरीर को आराम दें। करियर और कारोबार: कारोबार में हैं तो शाम को कर्मचारियों से दिन भर के काम का ब्योरा जरूर लें, इससे कमियां पकड़ में आएंगी और सेवा सुधरेगी। उपाय: मंदिर में मां दुर्गा को बताशे अर्पित करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 9 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: मन में उत्साह रहेगा और कुछ नया करने की कोशिश होगी। यारों के साथ गपशप और मेलजोल का वक्त निकलेगा। नेगेटिव: कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले में पैसा खर्च हो सकता है। किसी भी तरह के शॉर्टकट या कागजों में हेराफेरी से दूर रहें, बाद में मुसीबत बनेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनी बात रखने का अच्छा मौका है, मन की उलझन शांति से सुलझाएं और जल्दी में प्रतिक्रिया न दें। घर के किसी सदस्य की मदद के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में दिन औसत है। वकील की फीस या कागजी कामों का खर्च पहले से अलग रख लें और बचत को न छेड़ें। स्वास्थ्य: संक्रमण या बुखार परेशान कर सकता है। तेज बुखार हो तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर को दिखाएं। करियर और कारोबार: नौकरी में कई मोर्चों पर एक साथ जूझना होगा और लोगों की नजर आपकी मेहनत पर रहेगी, इसलिए लापरवाही न करें। उपाय: भगवान शिव से प्रार्थना करें और शाम को मंदिर में दीपक जलाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: प्रेम जीवन में मस्ती भरी बातें होंगी और यार दोस्तों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम तय होगा। कारोबार में साझेदारी से अच्छा मुनाफा होगा और पुराने संपर्क फायदा देंगे। नेगेटिव: एक के बाद एक काम आने से भागदौड़ बढ़ेगी। कोई नई योजना शुरू करने से पहले उसके हर पहलू को समझ लें, आधी अधूरी तैयारी से शुरुआत न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ लंबी बातें होंगी और मन की बातें शेयर करेंगे। घरवालों से सहयोग मिलेगा। आज आपका ध्यान पास के लोगों से ज्यादा दूर रहने वालों पर रहेगा, किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: लंबी अवधि के निवेश की योजना फायदेमंद रहेगी। एसआईपी या एफडी जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें और जल्दी अमीर बनाने वाले ऑफर से बचें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी दिक्कत ज्यादा परेशान कर सकती है। स्वाद के चक्कर में बाहर का खाना कम खाएं। करियर और कारोबार: नौकरी में अच्छी छाप छोड़ेंगे और काम तलाश रहे लोगों को बेहतर मौके मिलेंगे। किसी ग्राहक से बात आगे बढ़ेगी। उपाय: लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और कच्चे दूध का भोग लगाएं। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 12 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: घर और काम, दोनों मोर्चों पर साथ मिलेगा। नया काम मिलने की संभावना है और अधिकारी आपकी काबिलियत पर ध्यान देंगे। पैसा भी खुलकर आएगा। नेगेटिव: पति पत्नी के बीच किसी छोटी बात पर मनमुटाव हो तो उसे लंबा न खींचें। लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो सामान और जरूरी दस्तावेज पहले ही जांच लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार का साथ हौसला बढ़ाएगा और घर का माहौल अच्छा बनाए रखने में आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। घर के बड़ों के साथ किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। आर्थिक स्थिति: कमाई अच्छी होगी। इस पैसे का एक हिस्सा घर की जरूरी चीजों पर और कुछ हिस्सा बचत में लगाएं। स्वास्थ्य: दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी या नारियल पानी लेते रहें, शरीर सूखने न दें। करियर और कारोबार: छोटा कारोबार करने वालों को भी काम बढ़ाने का मौका मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और तारीफ सुनने को मिलेगी। उपाय: सुबह स्नान के बाद चंदन घुले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: रुके कामों में तेजी आएगी और किसी ऐसे काम से फायदा मिल सकता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। सरकारी विभाग से जुड़ा कोई सौदा कारोबारियों को अच्छी कमाई दे सकता है। नेगेटिव: मन में कुछ उलझनें बनी रहेंगी। दिनचर्या में अचानक बदलाव आ सकता है, अहम काम वक्त पर निपटाने के लिए फोन में रिमाइंडर लगा लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी पर दिल आया है तो उनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा। भागदौड़ के बावजूद घरवालों के साथ कुछ फुर्सत के पल मिलेंगे। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से फायदा मिल सकता है, पर खर्च भी साथ चलेंगे। मुनाफे को पूरा खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा अलग रखें। स्वास्थ्य: तला भुना या मसालेदार खाना पेट भारी करेगा। सोने से पहले पैर धो लें, नींद अच्छी आएगी। करियर और कारोबार: नौकरी में मेहनत का लाभ मिलेगा। किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, जहां नए लोगों से मुलाकात होगी। उपाय: पक्षियों को दाना डालें और मां काली की पूजा करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: पैसों के मामले में राहत मिलेगी। साझेदार से बातचीत में काम की कोई नई बात पता चलेगी और दूसरे शहर के किसी व्यक्ति के जरिए नया काम हाथ लग सकता है। नेगेटिव: अपनों के कामों के लिए भागदौड़ से थकान होगी। किसी डील पर मुहर लगाने से पहले उसकी हर शर्त समझ लें, जल्दबाजी में साइन न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ नजदीकी बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ दिन अच्छा बीतेगा। घर में किसी शुभ काम की योजना बनेगी। बच्चों के शोर शराबे से थोड़ी झुंझलाहट हो सकती है, पर बड़ों की मदद से घर के काम समय पर निपटेंगे।