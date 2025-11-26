धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 26 नवंबर 2025: इस राशि के जातक निवेश और बजट पर करेंगे खास चर्चा, ऐसा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, बुध देव वक्री होने के कारण फैसलों और बातचीत में थोड़ा सोच-विचार की जरूरत रहेगी। आज हर बातचीत धीरे, साफ और शांत स्वभाव से करने पर लाभ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में आर्थिक योजनाओं, बचत और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान दिला सकते हैं। निवेश और बजट पर दोबारा सोचने का सही दिन है। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपके भीतर भावनात्मक शुद्धिकरण और नए नजरिए ला सकते हैं। बुध देव तुला में वक्री होकर पुराने दोस्तों या अधूरी साझेदारी की बातों को फिर से सामने ला सकते हैं।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का उपाय: धीरे-धीरे आगे बढ़ें। हर कदम आपकी नींव मजबूत करेगा। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपकी ही राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे भावनात्मक स्पष्टता, आत्मविश्वास और ध्यान की तीव्रता बढ़ सकती है। यह नए लक्ष्य शुरू करने या मजबूत निर्णय लेने का अच्छा दिन है। शनि देव वक्री होकर आपकी इनर गाइडेंस को और गहरा कर सकते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपका आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच बढ़ा देंगे। बुध देव वक्री होने से बातचीत थोड़ी धीमी हो सकती है, पर धैर्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज का उपाय: आत्मविश्वास के साथ बढ़ें। आपका मन आज बेहद शक्तिशाली है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में आपके छुपे हुए मन को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे आत्मचिंतन और भावनात्मक सफाई की जरूरत महसूस होगी। राहु आपकी राशि में रहकर महत्वाकांक्षा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज वास्तविक प्रगति शांति और सोच में है, न कि जल्दबाजी में। बुध देव तुला में वक्री पुराने प्लान या पढ़ाई/यात्रा से जुड़े मामलों को फिर से शुरू करा सकते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी इन्टूशन को और तेज करेंगे।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

आज का उपाय: अकेले में समय दें। शांत मन में ही सही मार्गदर्शन मिलता है। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में दोस्‍तों, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बना सकते हैं। पुराने साथी या अधूरा प्रोजेक्ट वापस जुड़ सकते हैं। शनि देव वक्री होकर आपको जिम्मेदारी और अनुशासन की याद दिला सकते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक गहराई बढ़ा सकते हैं। बुध देव तुला में वक्री साझा धन या आर्थिक फैसलों को दोबारा सोचने का अवसर देंगे।