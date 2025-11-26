सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 26 नवंबर 2025: किस जातक को छोटे बदलाव से दिखेंगे बड़े असर? पढें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी भावनात्मक सच्चाई, इनर स्ट्रेंथ और हीलिंग को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही जातकों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 26 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में काम, रूटीन और सेहत को प्राथमिकता दे सकते हैं। घर को व्यवस्थित करने या खुद को फिर से संतुलित करने का मन होगा। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में घर-परिवार से जुड़े भावनात्मक विचारों को गहरा कर सकते हैं। बुध देव तुला में वक्री होकर आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को सुधारने का मौका देंगे। धीरे बोलें, साफ बोलें।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ अंक: 1

आज का उपाय: संतुलन रखें। छोटे बदलाव भी बड़ा असर देंगे। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में आपकी क्रिएटिविटी, खुशी और सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक काम में सफलता मिल सकती है। बुध देव तुला में वक्री आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने का संकेत देते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी एनालिटिकल क्षमता और भावनात्मक समझ को गहरा बना देंगे।

शुभ रंग: ऑलिव

शुभ अंक: 6

आज का उपाय: अपनी प्रेरणा को बहने दें। दिमाग आज बहुत तेज है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में घर, स्थिरता और परिवार को महत्व देने का संकेत दे सकते हैं। आप किसी पुराने घरेलू मुद्दे या फैसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बुध देव आपकी राशि में वक्री होकर अंदर की समझ बढ़ाते हैं। पुराने फैसलों को दोबारा देखने का सही समय है। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आर्थिक जागरूकता और आपकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं।

शुभ रंग: पिंक

शुभ अंक: 3

आज का उपाय: खुद को जमीन से जुड़ा हुआ रखें, स्पष्टता घर से शुरू होती है। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रदेव मकर राशि में आपकी बातचीत, सोच और प्लानिंग को मजबूत बना सकते हैं। किसी जरूरी बातचीत या लिखित काम में सफलता के संकेत हैं। सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आपके ही राशि में रहकर आपकी इन्टूशन, ऊर्जा और आकर्षण को चरम पर ले जा सकते हैं। बुध देव तुला में वक्री होकर पुराने विषयों को शांति से सुलझाने में सहायक होंगे।