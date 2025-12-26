विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 26 दिसंबर 2025: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के जातक

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:15 AM (IST)

धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव की स्थिति आशा, साहस और साफ बात कहने की शक्ति देती है। वहीं शनि देव भावनात्मक जिम्मेदारी सिखाते हैं। चलिए ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 26 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुधदेव बातचीत को गहराई देते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर पुरानी बातों और फैसलों पर दोबारा सोचने का मौका देते हैं। मीन राशि में शनिदेव भावनाओं में अनुशासन सिखाते हैं। यह पूरा योग बताता है कि आज नया सोचने के साथ समझदारी बनाए रखना जरूरी है।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी पर केंद्रित है। कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको अपनी आजादी और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने को कहते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आपकी राशि में केतु देव आपको बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई पर ध्यान देने का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: कांस्य
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: मतभेदों का सम्मान करें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका ध्यान काम, सेहत और दिनचर्या पर रह सकता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव रोजमर्रा के कामों में नया तरीका अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव करियर योजना को सुधारने का मौका दे सकते हैं।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: दिनचर्या में बदलाव संतुलन लाएगा।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मकता, प्यार और खुशी का भाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको खुलकर खुद को व्यक्त करने का मौका देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपके मूल्यों को समझने में मदद करते हैं। बृहस्पतिदेव खर्च को लेकर सोचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: खुशी मनाएं, इससे मन संतुलित रहेगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको निजी मामलों को शांत दिमाग से देखने का मौका देते हैं। आपकी राशि में बुधदेव सोच को तेज करते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बृहस्पतिदेव पारिवारिक फैसलों पर दोबारा सोचने का संकेत दे सकते हैं।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: दिमाग और दिल दोनों का संतुलन रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।