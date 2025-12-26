मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 26 दिसंबर 2025: नए साल से पहले इन राशियों को मिल सकती है कोई अच्छी खबर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 को चंद्रदेव कुंभ राशि में बने हुए हैं। इससे पूरे दिन स्वतंत्र सोच, नया करने की चाह, अलग नजरिया और समाज के प्रति जागरूकता बनी रहती है। आज भावनाओं पर दिमाग हावी रह सकता है, जिससे फैसले ज्यादा साफ और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जा सकते हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज का दिन आपके सामाजिक दायरे और लंबे लक्ष्यों पर ध्यान दिलाता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको नए लोगों से जुड़ने और भविष्य की योजना बनाने के संकेत दे सकते हैं। समान सोच वाले लोगों के साथ काम करने की इच्छा बढ़ सकती है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव उत्साह और साहस बढ़ा रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव साझा मामलों में भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर आगे बढ़ने से पहले विचारों को सुधारने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

आज की सलाह: टीमवर्क के साथ अपने लक्ष्य जोड़ें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज आपका ध्यान करियर और पहचान पर रह सकता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी जिम्मेदारियों में नया तरीका अपनाने को प्रेरित कर सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपको आगे बढ़ने का जोश दे रहे हैं।

शुक्रदेव रिश्तों में साफ बात रखने की शक्ति देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों को गहराई से समझने में मदद करते हैं। बृहस्पतिदेव पुराने करियर फैसलों पर दोबारा सोचने का संकेत दे सकते हैं। शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज की सलाह: धैर्य और अलग सोच के साथ आगे बढ़ें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज आपकी सोच का दायरा बढ़ सकता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव सीखने, नई जानकारी और गहरी बातचीत के संकेत दे रहे हैं। नई चीजें जानने की इच्छा बढ़ सकती है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव जिज्ञासा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दिलाते हैं। आपकी ही राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर जीवन की दिशा पर दोबारा सोचने का मौका दे रहे हैं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज की सलाह: पुरानी सोच को चुनौती देने वाले विचारों के लिए खुले रहें। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) आज का दिन भावनात्मक बदलाव और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान दिलाता है। कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको रिश्तों में भरोसे और जुड़ाव पर सोचने को कह सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आशा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी इन्टुशन को मजबूत कर सकते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव अधूरे भावनात्मक मामलों को सुलझाने का संकेत दे रहे हैं।