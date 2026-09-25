25 सितंबर राशिफल: अनंत चतुर्दशी पर बन रहा है 'ग्रहण योग', मेष-वृषभ समेत इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अनंत चतुर्दशी के दिन चंद्रदेव का कुंभ राशि में राहुदेव के साथ रहना कुछ राशियों के लिए पैसों की राह खोलेगा तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा देगा। मेष, वृषभ, धनु और कुंभ राशि वालों को आज धन से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। कर्क और तुला राशि के कारोबारियों को मुनाफा दिख रहा है, वहीं मकर राशि वालों के अटके काम पूरे होंगे। सिंह और वृश्चिक राशि वालों के कामकाज में तेजी रहेगी, पर खर्च और घर की चिंता भी साथ चलेगी। मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे। कन्या और मीन राशि वालों को लेन-देन और निवेश में खास सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आज की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव : दोस्तों और बड़े भाई-बहनों की तरफ से आज अच्छी खबर आ सकती है। कोई पुराना दोस्त फोन करके ऐसी बात बता सकता है जिससे आपका रुका हुआ काम आगे खिसक जाए।

नेगेटिव : जोश में आकर कोई भी काम शुरू करने से पहले दो मिनट रुकें। विसर्जन के जुलूस या सड़क की भीड़ में किसी से कहासुनी हो जाए तो बात वहीं छोड़ दें, उसे बढ़ाएं नहीं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर की बातें आज बार-बार आपका ध्यान खींचेंगी। बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर घर में चर्चा हो सकती है, खासकर जिनके बच्चों के छमाही एग्जाम चल रहे हैं। डांटने की बजाय बैठकर उनकी बात सुनें।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से जुड़े लोगों को आज राहत देने वाले संकेत मिल सकते हैं। फिर भी सारी बचत एक ही जगह लगाने की गलती न करें, अपनी तय रणनीति पर टिके रहें। स्वास्थ्य: जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरना या तेज गाड़ी चलाना आज परेशानी दे सकता है। हर काम आराम से करें और बेवजह के झगड़ों से दूर रहें, इससे सिरदर्द भी नहीं होगा। करियर और कारोबार: कोई नया काम या इन्वेंशन से जुड़ा आइडिया आज आपके लिए मौके खोल सकता है। तिमाही खत्म होने से पहले जो टारगेट अधूरे पड़े हैं, उनमें दोस्तों या पुराने संपर्कों की मदद से तेजी आएगी। उपाय: सुबह छत या आंगन में पक्षियों के लिए दाना डालें और भगवान नारायण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव : काम के बीच अचानक कोई नया आइडिया क्लिक कर सकता है, जो आगे चलकर कमाई का जरिया बने। घर के बड़ों के साथ बैठकर उनके अनुभव सुनने का मौका मिलेगा, जो आपके बहुत काम आएगा।

नेगेटिव : दोपहर से पहले मन में कुछ बातों को लेकर उलझन रह सकती है। घर में किसी बात पर अपनी बात मनवाने की जिद आज माहौल बिगाड़ सकती है, इसलिए थोड़ा झुक जाने में ही समझदारी है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ आज लंबी बातचीत का मूड बनेगा, हो सके तो शाम को साथ बैठकर दिल की बात करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा या किसी धार्मिक आयोजन में परिवार के साथ शामिल होने से मन हल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: महीने के आखिर में कोई किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में जेब ढीली होगी। अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ से कहीं से पैसा आने का रास्ता भी खुलेगा। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, पर बाहर का तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना आज पेट बिगाड़ सकता है। गाड़ी चलाते वक्त फोन से दूरी बनाकर रखें। करियर और कारोबार: दोपहर बाद दोस्तों या सहकर्मियों से मुलाकात में करियर से जुड़ी काम की बातें होंगी। किसी की एक सलाह आपके अटके हुए प्लान को नई दिशा दे सकती है। उपाय: थोड़ा नमक और राई अपने ऊपर से सात बार वारकर बहते पानी में प्रवाहित करें, नकारात्मक असर दूर रहेगा।यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव : पुराने अधूरे काम आज एक-एक करके निपटने लगेंगे, जिससे मन को तसल्ली मिलेगी। किसी यात्रा या धार्मिक जगह पर जाने का योग भी बन रहा है। नेगेटिव : खर्चे आज कमाई से आगे भागते दिखेंगे। घर पर किसी बात को लेकर अपनों से अनबन हो सकती है, इसलिए कोई तीखी बात मुंह से निकालने से पहले सोच लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: काम के दबाव का असर जीवनसाथी के साथ रिश्ते पर दिख सकता है। रात को खाने के वक्त दस मिनट फोन किनारे रखकर बात कर लें, इतने में ही आधी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति: त्योहारी सेल के ऑफर देखकर कार्ट भरने का मन करेगा, पर आज सिर्फ वही खरीदें जो सच में जरूरी है। घर की छोटी-बड़ी जरूरतों पर पैसा निकलता रहेगा, हिसाब पर नजर रखें। स्वास्थ्य: सुबह उठकर पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद ही नाश्ता करें। थोड़ी देर योग को दिनचर्या में जोड़ेंगे तो दिनभर की थकान कम महसूस होगी। करियर और कारोबार: ऑफिस में पुरानी फाइलें और पेंडिंग काम आपका ध्यान खींचेंगे। इन्हीं के बीच कोई जरूरी सूचना भी मिल सकती है, बस व्यस्तता इतनी रहेगी कि अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। उपाय: काली माता के मंदिर में एक नींबू अर्पित करें, इससे नकारात्मकता दूर रहेगी। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव : दोस्तों का साथ आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उनकी हौसला बढ़ाने वाली बातें आपको वो कदम उठाने की हिम्मत देंगी जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे। नेगेटिव : कुछ काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेंगे और इससे झुंझलाहट हो सकती है। घर की किसी महिला सदस्य की सेहत या मूड को लेकर मन में बेचैनी बनी रह सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां, बहन या पत्नी में से किसी का बदला हुआ बर्ताव आपको खटक सकता है। मन में अंदाजे लगाने की बजाय सीधे पूछ लें कि बात क्या है, इससे माहौल हल्का होगा। नए लोगों से जान-पहचान भी बढ़ेगी।

आर्थिक स्थिति: दिन ढलते-ढलते कोई अचानक फायदा हो सकता है, जैसे पुराना अटका पेमेंट या कमीशन हाथ आ जाए। किसी नए सौदे से भी अच्छा मुनाफा मिलने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य: पेट आज आपको परेशान कर सकता है। पूजा के प्रसाद और बाहर की मिठाइयों पर थोड़ा हाथ रोकें और घर का हल्का, संतुलित खाना ही खाएं। करियर और कारोबार: शाम तक काम में सफलता के अच्छे मौके बनेंगे और आप अपने लिए सही फैसला ले पाएंगे। दुकानदारों और कारोबारियों को त्योहारी सीजन से पहले की ग्राहकी अच्छा मुनाफा दे सकती है। उपाय: मां लक्ष्मी के मंदिर में लाल गुलाब अर्पित करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव : काम की रफ्तार आज बढ़ी हुई रहेगी और नई योजनाओं पर आपका दिमाग तेजी से दौड़ेगा। घर पर मेहमानों या रिश्तेदारों के आने से रौनक रहेगी और पुरानी यादें ताजा होंगी।

नेगेटिव : बचत आज हाथ से फिसलती दिख सकती है। बिजनेस पार्टनर का कोई फैसला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, इसलिए लिखा-पढ़ी और जरूरी बातें पहले ही साफ कर लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा और किसी पुरानी गलतफहमी पर जमी धूल हट सकती है। परिवार में किसी बात पर मतभेद हो तो आवाज ऊंची करने की बजाय ठंडे दिमाग से अपनी बात रखें।

आर्थिक स्थिति: मेहमाननवाजी, खरीदारी और अचानक आए खर्चों से बजट डगमगा सकता है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो श्राद्ध की तैयारी से जुड़े खर्च भी आज ही सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी। सफर पर हों तो सामान और खुद का ध्यान रखें, और रास्ते के ठेलों या ढाबों का खाना आज टाल दें। करियर और कारोबार: सामाजिक मेलजोल और मीटिंग्स में आज आपका ज्यादा समय जाएगा। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, खासकर जब बात पैसों या जिम्मेदारी बांटने की हो। उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें, कामों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव : मन में कुछ नया करने का जोश भरपूर रहेगा। कोई दोस्त ऐसी खबर दे सकता है जो आपको खुश कर दे, और किसी से छोटा-सा तोहफा मिलने का भी योग है।

नेगेटिव : आज पैसों के लेन-देन में धोखे की गुंजाइश बनी हुई है। फोन पर आया कोई लुभावना ऑफर, ओटीपी मांगने वाली कॉल या दोगुना मुनाफा देने वाली स्कीम से दूर ही रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी अपने की बात आपको भावुक कर सकती है। छोटी बात पर बहस हो तो उसे वहीं खत्म कर दें। दोस्तों के साथ रात में घूमने का प्लान बन रहा हो तो उसे वीकेंड तक टाल देना बेहतर रहेगा।

आर्थिक स्थिति: किसी के कहने भर पर पैसा लगाने से बचें, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो। आज सोच-समझकर और थोड़ी देर से लिया गया फैसला ही सबसे सुरक्षित रहेगा। स्वास्थ्य: उमस भरे मौसम में त्वचा पर खुजली, दाने या रैशेज परेशान कर सकते हैं। पसीने वाले कपड़े जल्दी बदलें और सूती कपड़े पहनें। करियर और कारोबार: काम में कुछ नया करने का उत्साह रहेगा और सहकर्मी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। फिर भी किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे पूरा पढ़ें, जल्दबाजी की चूक भारी पड़ सकती है। उपाय: काले तिल का दान करें और चींटियों के लिए गुड़ डालें, रुकावटें शांत होंगी। शुभ रंग: जामुनी | शुभ अंक: 4 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव : घर के कामों से फुर्सत निकालकर घूमने-फिरने का मौका मिलेगा। घर पर पूजा या कोई धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें आपकी भागीदारी सबको अच्छी लगेगी। नेगेटिव : मन की इच्छाएं आज कुछ ज्यादा ही बढ़ी रहेंगी। नया फोन, कपड़े या घर का सामान, सब कुछ आज ही चाहिए वाली सोच बजट बिगाड़ सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर घूमने या शाम को कहीं खाना खाने जाने का प्लान बन सकता है। किसी नए इंसान से मुलाकात भी रिश्तों के लिहाज से खास साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति: व्यापारियों के लिए लाभ के योग हैं, खासकर जिनका काम कपड़े, सजावट या पूजा सामग्री से जुड़ा है। खर्च भी साथ-साथ चलेगा, इसलिए हिसाब की डायरी पास रखें। स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी, पर भागदौड़ में खाना और पानी भूल जाना बेवजह का तनाव बढ़ा सकता है। खुद के साथ लापरवाही न बरतें। करियर और कारोबार: काम में नए विकल्प दस्तक देंगे। खेल, कोचिंग, रिसर्च या पढ़ाई-लिखाई से जुड़े लोगों को आज आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। उपाय: आटे का चौमुखा दीपक बनाकर शाम को घर की चौखट पर जलाएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किसी नए प्रोजेक्ट में लोग खुद आगे आकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अलग सोच वाले या दूसरे शहर के लोगों से बातचीत आपको नया नजरिया देगी और कुछ नए दोस्त भी बनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: मेहनत आज बाकी दिनों से ज्यादा लगेगी और नतीजे थोड़े धीरे आएंगे। घर के किसी सदस्य की सेहत या उनकी कोई बात मन को चिंता में डाल सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर पर मेहमानों के आने के संकेत हैं, हो सकता है विसर्जन के बाद कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए। बीमार सदस्य के पास बैठकर उनकी बात सुनना ही आज सबसे बड़ी सेवा होगी। आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला हड़बड़ी में न लें। यात्रा या काम से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, उनका अंदाजा पहले से लगा लें। स्वास्थ्य: भारी सामान उठाते वक्त कमर का ध्यान रखें, खासकर अगर पूजा या घर की सफाई में हाथ बंटा रहे हैं। काम को धीरे और ध्यान से करें। करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में लंबी यात्रा या बाहर जाने का योग बन रहा है। कोई नया संपर्क आपकी सोच बदल सकता है, उसका नंबर और बातचीत संभालकर रखें। उपाय: बरगद के पेड़ या तुलसी के पौधे का पूजन करें और जल चढ़ाएं, मन की उदासी दूर होगी। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 8 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव : आत्मविश्वास आज गजब का रहेगा और काम करने की रफ्तार भी बढ़ेगी। किसी अपने के साथ चल रही अनबन या दूरी घटने के संकेत हैं। नेगेटिव : काम और पैसों की भागदौड़ में आप घरवालों को नजरअंदाज कर सकते हैं। ऊंची आवाज में बहस से बचें, वरना गला और रिश्ता दोनों खराब हो सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: करीबी लोगों के साथ बिताया थोड़ा-सा वक्त भी मन को हल्का करेगा। किसी रूठे अपने को आज एक मैसेज या फोन कर लें, बात फिर से पटरी पर आ सकती है। आर्थिक स्थिति: लंबे समय से अटका कोई पैसों का काम, जैसे लोन की फाइल या बीमा क्लेम, आज आगे बढ़ सकता है। बाजार की चाल पर आपकी नजर पैनी रहेगी और नए विकल्प भी दिखेंगे। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस आवाज बैठने या गले में हल्की परेशानी हो सकती है। कंधे और हाथ पर ज्यादा जोर डालने वाले काम से आज बचें। करियर और कारोबार: घर के किसी बुजुर्ग या दफ्तर के किसी अनुभवी सीनियर की सलाह आज सोने जैसी साबित होगी। उनकी बताई एक बात आपको सही फैसले तक ले जाएगी। उपाय: एक दीपक में लौंग, इलायची और गुग्गल जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव : आपकी बोली आज आपका सबसे मजबूत हथियार बनेगी। जिस काम के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे थे, वो आज एक अच्छी बातचीत से बन सकता है। नेगेटिव : घर के कामों में आज मन कम लगेगा और ध्यान बाहर की चीजों में भटकता रहेगा। परिवार वाले इसे लेकर शिकायत भी कर सकते हैं, पर माहौल संभल जाएगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दूर रह रहे किसी अपने, जैसे पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर गए भाई या बेटे की ओर से घर आने की खबर मिल सकती है। इससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़े उलझे मामले आज सुलझते दिखेंगे और कुछ बातें आपके पक्ष में जाएंगी। परिवार के खर्च भी बिना ज्यादा दबाव के निपट जाएंगे। स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से गले में खराश या टॉन्सिल की दिक्कत हो सकती है। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें और आज ठंडा पानी न पिएं। करियर और कारोबार: अधूरे पड़े कामों को नतीजे तक पहुंचाने का दिन है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर साथ काम करने वाले लोग हाथ बंटाएंगे और कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। उपाय: कपूर और चंदन मिलाकर लेप बनाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। शुभ रंग: स्लेटी | शुभ अंक: 10 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव : बीती बातों पर सोचते हुए आप अपनी कमियां समझेंगे और आगे का रास्ता साफ दिखेगा। कोई भूला-बिसरा काम अचानक याद आएगा और आप उसे आज ही निपटा लेंगे। नेगेटिव : मन में जल्दबाजी का भाव ज्यादा रहेगा, जिससे फैसलों में चूक हो सकती है। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत आज रिश्तों में खटास ला सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की बात पूरी सुने बिना जवाब न दें। परिवार से जुड़ा कोई पुराना काम पूरा होगा और किसी सदस्य से पुरानी खटपट भूलकर नई शुरुआत का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों की स्थिति आज साथ देगी और लाभ के मौके सामने रहेंगे। जोखिम वाले निवेश में फायदा दिख सकता है, पर पूरी जानकारी के बिना एक रुपया भी न लगाएं। स्वास्थ्य: हाथ-पैरों में सूजन या अपच की शिकायत बढ़ सकती है। वायरल और डेंगू के इस मौसम में मच्छरों से बचाव करें और बाहर का पानी पीने से बचें। करियर और कारोबार: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए शाम तक कोई अच्छी खबर आ सकती है, ईमेल और फोन पर नजर रखें। कारोबार में गंभीरता से लिए फैसले स्थिरता देंगे। उपाय: अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव : पैसा आने के योग बने हुए हैं और भाग्य का साथ भी मिलेगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज अच्छे मौके मिलेंगे, बस मेहनत में ढील न दें। नेगेटिव : दिमाग आज जल्दबाजी वाले फैसलों की तरफ धकेलेगा। भाई-बहनों के साथ किसी बात पर सहमति बनाना मुश्किल होगा, तो बहस को लंबा न खींचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई आपको पसंद आ सकता है या किसी के लिए मन में खिंचाव महसूस होगा। घर पर लोगों के आने से घरेलू कामों में आप ज्यादा उलझे रहेंगे और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।