आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शरद पूर्णिमा वाला यह रविवार कई राशियों के लिए मीठी खबरें लाएगा। कर्क को अचानक धन लाभ और बाजार की रौनक का फायदा मिलेगा, वृषभ के आर्थिक हालात मजबूत होंगे और मीन को अपनी राशि में बैठे चंद्रदेव का साथ मिलेगा। सिंह की लव लाइफ में रोमांस घुलेगा, वृश्चिक को करियर और प्रेम, दोनों में अच्छी खबर मिल सकती है और कुंभ की जिंदगी में कोई नया साथी आ सकता है। मिथुन के सरकारी काम बनेंगे और धनु परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे। वहीं तुला को भद्रा के असर में फैसले संभलकर लेने होंगे, कन्या साझेदार से परेशान हो सकते हैं, मकर दफ्तर के चापलूसों से बचें और मेष बजट का ध्यान रखें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: धीरे-धीरे ही सही, पर कामकाज की गाड़ी पटरी पर आएगी। दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही से कमाई बढ़ेगी और किसी पुराने दोस्त से बात होगी।

नेगेटिव: पैसा आएगा, पर बजट संभालना मुश्किल होगा। बैंक या कारोबार से जुड़े काम समय पर निपटाने का दबाव रहेगा। कोई जरूरी पेमेंट आखिरी दिन पर न छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी और बच्चों के साथ शाम को पास के पार्क या बाजार घूमने का प्लान बनेगा। किसी रिश्तेदार के आने से सब साथ बैठेंगे। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कुछ कम होगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ खर्च भी बढ़ेंगे और बचत करना कठिन लगेगा। आज रात सोने से पहले दिन भर के खर्च लिख लें।

स्वास्थ्य: गर्दन और कंधों में अकड़न या सर्वाइकल का दर्द उभर सकता है। गाड़ी चलाते समय सीट ठीक रखें और लंबी ड्राइव में बीच में रुकें।

करियर और कारोबार: शाम के बाद बाहर के कामों में तेजी आएगी। निजी और पेशेवर जिंदगी में तालमेल बिठा पाएंगे।

उपाय: शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी के आगे घी का दीया रखें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: पहले लिए गए फैसलों का फायदा अब मिलने लगेगा। एक्स्ट्रा काम से पैसा आ सकता है और दफ्तर में किसी अहम जिम्मेदारी का हिस्सा बनेंगे।

नेगेटिव: घर के कामों का दबाव रहेगा। अपने लिए वक्त नहीं निकाला तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। किसी आयोजन में मिले नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो, तो पहली मुलाकात में ही बड़ी उम्मीदें न बांधें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहें। उनकी जरूरतें समझेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। घर में धार्मिक काम होंगे।

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में हालात पक्ष में हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई पार्ट टाइम काम या निवेश का विकल्प तलाशें, पर पहले उसकी पूरी जानकारी लें।

स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन से ताजगी रहेगी। खाने में दाल, फल और सब्जियां बढ़ाएं।

करियर और कारोबार: दफ्तर में नए लोगों के साथ काम करके अनुभव बढ़ेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिलेंगे।

उपाय: शुक्रदेव के बीज मंत्र का स्मरण करें और रात में चंद्रदेव को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 5

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: सरकारी दफ्तर से जुड़ा कोई काम आज बन सकता है और काम की जगह से अच्छी खबर आएगी। दुकान पर ग्राहक बने रहेंगे, कमीशन वाले कामों में भी अच्छी कमाई होगी।

नेगेटिव: नौकरी में भागदौड़ बहुत रहेगी और थकान हावी हो सकती है। कारोबार बढ़ाने के जोश में एक साथ कई नई जिम्मेदारियां न उठाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति-पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाएंगे और घरेलू मसले समझदारी से सुलझाएंगे। भाई-बहनों से तालमेल अच्छा रहेगा और शाम दोस्तों के साथ बातों में बीतेगी।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत मजबूत होगी और इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश दिखेगी। नए स्टॉक का ऑर्डर देने से पहले पिछले महीने की बिक्री देख लें।

स्वास्थ्य: लगातार काम से थकान होगी। दस मिनट ध्यान करें, मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी।

करियर और कारोबार: व्यापारियों के लिए नई उम्मीदें जगेंगी। मेहनत ज्यादा होगी, पर फायदा भी मिलेगा।

उपाय: गेहूं के आटे, घी और शक्कर से बनी पंजीरी भगवान शिव को अर्पित करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 7 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: बाजार की रौनक से कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा और अचानक कहीं से पैसा भी आ सकता है। बैंक और सरकारी दफ्तर के अटके काम बिना ज्यादा भागदौड़ के निपटेंगे।

नेगेटिव: परिवार में किसी की कही बात दिल को चुभ सकती है। छोटी बातों को मन पर लेने से बचें और पुराने गिले-शिकवे आज न उठाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। छात्रों को किसी प्रतियोगिता या टेस्ट में सफलता मिल सकती है, जिससे घर में खुशी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के आसार हैं। मिली रकम से पहले कोई पुराना उधार या बिल निपटा दें।

स्वास्थ्य: दिन मिला-जुला रहेगा। जरूरत से ज्यादा काम न लें और सुबह हल्की कसरत करें।

करियर और कारोबार: आपकी मेहनत की तारीफ होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। राजनीतिक या प्रभावशाली लोगों से संपर्क कारोबार बढ़ाने में मदद करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर शहद और घी अर्पित करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: लव लाइफ में रोमांस घुलेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। आपकी रचनात्मक सोच मुश्किल कामों को आसान बना देगी।

नेगेटिव: दफ्तर में अचानक काम बढ़ सकता है और कुछ रुकावटें भी आएंगी। पैसों के मामले में संभलकर कदम रखें। किसी पर बिना सोचे भरोसा करके पैसा न दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। शरद पूर्णिमा की रात छत पर साथ बैठकर खीर खाने जैसे छोटे पल रिश्ते को और खास बना देंगे। किसी रिश्तेदार या दोस्त से बात होगी।

आर्थिक स्थिति: खर्च करने से पहले जरूरत देखें। आज बड़े लेनदेन टालें तो बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या में संतुलन लाएं। काम के चक्कर में खुद को नजरअंदाज करते आ रहे हैं तो अब सेहत का पहले ध्यान रखें।

करियर और कारोबार: बदलावों को खुले मन से अपनाएं। छात्र सफलता के लिए धैर्य रखें और लगातार मेहनत करते रहें।

उपाय: तुलसी की माला से "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" की एक माला जपें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 8

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को किसी दूसरी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ सकता है। शेयर बाजार से कुछ राहत भरे संकेत मिलेंगे।

नेगेटिव: कारोबार में साझेदार की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है। सरकारी नौकरी वाले किसी भी तरह के गलत लेनदेन, गिफ्ट या सिफारिश से दूर रहें। ये मामले बाद में भारी पड़ सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी पुरानी बात पर साथी से तकरार हो सकती है। बीती बातें दोहराने के बजाय मिलकर हल निकालें। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी या हल्के-फुल्के पल तनाव कम करेंगे।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी आएगी, पर साझेदार के साथ हर लेनदेन का हिसाब लिखित में रखें।

स्वास्थ्य: संक्रमण से जुड़ी कोई तकलीफ हो तो उसे टालें नहीं, डॉक्टर से मिलें। पार्टी में ठंडी और बाहर की चीजें कम लें।

करियर और कारोबार: दिन की शुरुआत भागदौड़ से होगी। किसी आयोजन या कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। कोई भी काम लापरवाही से न करें।

उपाय: शिवलिंग पर दही, अक्षत और गंगाजल अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: कारोबार करने वालों को मेहनत के दम पर मुनाफा मिलेगा। घर पर मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा।

नेगेटिव: नौकरी में बनाई योजना उम्मीद के मुताबिक नतीजा न दे तो निराश न हों, रणनीति पर दोबारा सोचें। आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी से मुलाकात की इच्छा रहेगी, पर काम के कारण वक्त निकालना मुश्किल रहेगा। फोन पर बात करके कमी पूरी करें। मेहमानों की वजह से घर का काम बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: घर-परिवार पर खर्च ज्यादा होगा। दिखावे के लिए महंगी खरीदारी न करें और बजट के हिसाब से ही खर्च करें।

स्वास्थ्य: अपनी या अपनों की सेहत की चिंता बेचैन कर सकती है। रात को समय पर सोएं।

करियर और कारोबार: काम में हलचल रहेगी। जरूरत के हिसाब से बदलाव करने से पीछे न हटें, मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

उपाय: चावल का दान करें और शिव कवच का पाठ करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 11

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: नेतृत्व दिखाने का मौका मिलेगा। मन में कोई नया प्रोजेक्ट है तो उसे बॉस के सामने रखने का सही वक्त है। किसी खास व्यक्ति से बातचीत दिन को यादगार बना देगी।

नेगेटिव: जोश में पुरानी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर बिना तैयारी के कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। टीम के लोगों को साथ लेकर चलें, अकेले सब करने की जिद न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा। अपनी उम्मीदें साफ बताएं। घर में धार्मिक कामों में शामिल होंगे। छोटे भाई-बहनों संग शॉपिंग और मस्ती का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: हाथ में पैसा रहेगा और जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे। त्योहार की खरीदारी में कैशबैक या ऑफर देखकर गैरजरूरी चीजें न उठाएं।

स्वास्थ्य: डांस, बैडमिंटन या कोई आउटडोर खेल आपको चुस्त रखेगा और मूड अच्छा करेगा।

करियर और कारोबार: लगन और एकाग्रता आपको अलग पहचान दिलाएगी। सामाजिक आयोजनों में शामिल होने के मौके भी मिलेंगे।

उपाय: रात को चंद्रदेव को प्रणाम करें और "ॐ चन्द्राय नमः" का जाप करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 4

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: शरद पूर्णिमा पर परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा और घर के बुजुर्ग खुश होंगे। संतान की ओर से अच्छी खबर आ सकती है।

नेगेटिव: सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। सीढ़ियां उतरते-चढ़ते समय और गीले फर्श पर चलते हुए खास ध्यान रखें। हाथ-पैर में चोट लग सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन में कोई खास है तो बातचीत की पहल करें, पर सामने वाले की सहजता का सम्मान करें। पढ़ाई या नौकरी की वजह से घर से दूर हैं तो आज वीडियो कॉल पर ही सही, परिवार के साथ जुड़ें।