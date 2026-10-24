24 अक्टूबर 2026 राशिफल: मिथुन को मिलेगी सपनों की नौकरी, कर्क और वृश्चिक की खुलेगी किस्मत पढ़ें अपनी राशि का हाल!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शनिवार का यह दिन कर्क के लिए किस्मत का साथ और वृश्चिक के लिए नए दोस्तों से फायदा लेकर आया है। मिथुन नौकरी की दौड़ में बाजी मारेंगे, वृषभ का सामाजिक दायरा बढ़ेगा और धनु के घर लंबे समय बाद अपनों का आना होगा।

कुंभ बातचीत के हुनर से लटके काम पूरे करवा लेंगे, मीन को किसी का अचानक सहारा मिलेगा और कन्या के लिए साझेदारी की बात आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर सिंह को कामों में रुकावट झेलनी पड़ सकती है, मेष के खर्च बढ़ेंगे और चीजें खोने का डर रहेगा, तुला को मेहनत ज्यादा करनी होगी और मकर को घर में छोटी बहस से बचना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लंबे समय से अटके कामों में हलचल होगी और कुछ परेशानियों से राहत मिलेगी। कारोबारियों के पास साझेदारी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। नकारात्मक पक्ष: खर्च आज बढ़ेंगे और भागदौड़ थका देगी। चाबी, पर्स या मोबाइल कहीं रखकर भूल सकते हैं, निकलने से पहले एक बार चेक कर लें। काम करते समय चोट से भी बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में छोटी बात पर खटपट हो सकती है, किसी बात का तुरंत बुरा न मानें और झल्लाहट से बचें। घर के मसले सबकी सहमति से सुलझाएं, आपकी नरमी माहौल ठीक रखेगी। आर्थिक स्थिति: नौकरी में पैसों के लेनदेन या हिसाब से जुड़ा अतिरिक्त काम मिल सकता है। कैश गिनते समय और एंट्री करते समय दोबारा जांच करें। स्वास्थ्य: डायबिटीज के मरीज टेंशन से दूर रहें, क्योंकि तनाव शुगर बढ़ा सकता है। खाने के बाद थोड़ी देर टहलें। करियर और कारोबार: साझेदारी में काम शुरू करने से पहले सोच समझकर फैसला लें। समय का सही बंटवारा करें, मेहनत का फल मिलेगा। उपाय: सुबह भगवान भास्कर को प्रणाम करके सूर्य पूजा करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: सामाजिक दायरा बढ़ेगा और कुछ नए चेहरों से दोस्ती होगी, जो आगे काम आएगी। पैसों के लिहाज से दिन फायदे वाला है। नकारात्मक पक्ष: नई जिम्मेदारी मिलने पर घबराहट हो सकती है, पर पीछे हटने के बजाय भरोसे के साथ काम संभालें। काम में मेहनत से जी न चुराएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति पत्नी में समझ बढ़ेगी। व्यस्तता की वजह से अपनों को कम वक्त दे पाएंगे, पर साथी आपकी मजबूरी समझेंगे। दोस्तों के साथ घूमने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति: आमदनी अच्छी रहेगी। आने वाले महीनों की रूपरेखा आज बना लें, जैसे त्योहारों का बजट और बचत का लक्ष्य। स्वास्थ्य: चुस्ती रहेगी। सुबह की सैर या योग को रोज की आदत में शामिल करें। करियर और कारोबार: अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स से तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसानी से निपटेंगे। उपाय: सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 4 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: होड़ भरे माहौल में आपकी काबिलियत दिखेगी। नई नौकरी की खोज कर रहे लोगों को कॉल लेटर मिल सकता है और कारोबारियों को नए अनुबंध मिलेंगे। नकारात्मक पक्ष: दफ्तर में होड़ बढ़ेगी और कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय अपने नाम कर सकता है। अपने काम का रिकॉर्ड ईमेल पर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी से किसी बात पर अनबन हो तो ठंडे दिमाग से बात करें और अपनी राय संयम के साथ रखें। किसी दोस्त से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है और घर में अच्छा समय बीतेगा।

आर्थिक स्थिति: खर्च होगा, फिर भी बचत ठीक रहेगी। नए अनुबंध की एडवांस रकम मिले तो उसका हिसाब अलग रखें। स्वास्थ्य: काम का दबाव और भागदौड़ थकाएगी। रात की नींद पूरी करें। करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। नौकरी बदलने की कोशिश में लगे लोग हार न मानें, प्रयास जारी रखें। उपाय: शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर मां दुर्गा के नामों का स्मरण करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम में लंबे समय से चल रही रुकावट दूर होगी और कोई नई शुरुआत सफल रहेगी। बड़े अधिकारी साथ देंगे और सम्मान मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: अनुशासन और नियमों में ढील दी तो बनती बात बिगड़ सकती है। दफ्तर समय पर पहुंचें और कागजी काम अधूरा न छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की मदद से कोई जरूरी काम पूरा होगा। घर में किसी पूजा या उत्सव की तैयारियां चलेंगी। पिता की ओर से कोई चीज मिलने से खुशी होगी और बच्चों के साथ बड़ों का रिश्ता मजबूत रहेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है, कुछ फायदे की उम्मीद रखें। नए काम की शुरुआत हो रही है तो उसके लिए अलग बैंक खाता रखें। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। फिटनेस के लिए कोई नई आदत, जैसे साइकिल चलाना, शुरू कर सकते हैं। करियर और कारोबार: नया काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। काम की कोई रूपरेखा तैयार होगी और प्रेम जीवन में भी नजदीकी बढ़ेगी। उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 11 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अचानक किसी जगह से फायदे का मौका बन सकता है। हाथ में पैसा बना रहेगा और यारों के साथ कहीं निकलने का कार्यक्रम तय होगा। नकारात्मक पक्ष: कामों में देरी और रुकावट आएगी। दफ्तर में अचानक भारी जिम्मेदारी आए तो शुरू में दबाव लगेगा, घबराएं नहीं, काम को छोटे हिस्सों में बांटें। जोखिम वाले फैसले आज टालें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी बातें फिर उठ सकती हैं, बात को ज्यादा न खींचें। घर के किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है तो प्यार से बात करें। मेहमानों के आने से व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत अनुकूल है, पर किसी अनजान स्रोत से पैसा या ऑफर आए तो उसकी जांच कर लें। स्वास्थ्य: मन कुछ भारी रहेगा। सुबह दस मिनट ध्यान करें या अपनी पसंद का कोई काम करें, राहत मिलेगी। करियर और कारोबार: लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की कोशिश तेज करें। धैर्य और सही योजना से हालात संभल जाएंगे। उपाय: किसी जरूरतमंद को शहद दान करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 1 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कारोबार में किसी के साथ साझेदारी पर विचार करने का अच्छा मौका मिलेगा और किसी करार पर बातचीत रंग लाएगी। कुछ अधूरे काम भी रफ्तार पकड़ेंगे। नकारात्मक पक्ष: रिश्तों और साझेदारी, दोनों में हलचल रहेगी। प्रेमी जोड़े छोटी बात पर रूठने से बचें और हर मतभेद को बहस न बनने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से बात करके उनकी जरूरतें समझें। मेहमानों के आने से व्यस्तता होगी, पर आप सब संभाल लेंगे। साथी या किसी अपने को लेकर मन में ज्यादा सोच विचार चलेगा। आर्थिक स्थिति: धन के मोर्चे पर दिन ठीक है, पसंद के काम पर खर्च कर पाएंगे। साझेदारी में पूंजी लगाने से पहले मुनाफे की हिस्सेदारी कागज पर तय कर लें। स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रखें और काम के बीच खुद को आराम देने के लिए समय निकालें। करियर और कारोबार: कारोबार में छोटे मोटे बदलाव करेंगे। नौकरी वालों को सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ टीम में काम करने का मौका मिलेगा। उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और कपूर का एक टुकड़ा अपने पास रखें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 12 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जो काम महीनों से कल पर टल रहे थे, वे आज आपकी मेहनत और व्यावहारिक सोच से पूरे होंगे। मुकाबले में सूझबूझ से आगे निकल जाएंगे। नकारात्मक पक्ष: दिन मेहनत भरा रहेगा और काम में बड़ों से डांट भी सुननी पड़ सकती है, इसे दिल पर न लें। छोटी बातों का मानसिक दबाव न बनने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: काम की व्यस्तता का असर रिश्तों पर न पड़ने दें। किसी पुराने विवाद को फिर से उठाने के बजाय हल ढूंढें। घर के सदस्यों की बात सुनेंगे तो रिश्ते बेहतर रहेंगे। आर्थिक स्थिति: गैरजरूरी खर्चों से बचें। कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी पड़ताल करें, सिर्फ किसी के कहने पर पैसा न लगाएं। स्वास्थ्य: छाती में जकड़न महसूस हो सकती है या पैर दुख सकते हैं। परेशानी बढ़े तो डॉक्टर को दिखाएं। करियर और कारोबार: दफ्तर में विरोध का सामना कर रहे लोग धैर्य से काम लें। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 8 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दोस्तों का साथ फायदा देगा और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। शेयर बाजार में दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। नकारात्मक पक्ष: काम की जगह कुछ मुश्किल हालात बनेंगे, परेशान होने के बजाय योजना पर ध्यान दें। पैसों के फैसले सोच समझकर लें, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में खर्च बढ़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति पत्नी के बीच अच्छे पल बीतेंगे। घर के किसी सदस्य से अनबन चल रही है तो बात करके रिश्ता सुधारें। बुजुर्गों का मार्गदर्शन मनोबल बढ़ाएगा और किसी पुराने काम के पूरा होने से घर में खुशी होगी।

आर्थिक स्थिति: शेयर में मुनाफा दिखे तो कुछ हिस्सा निकाल लें, पूरा पैसा अगले सौदे में न झोंकें। स्वास्थ्य: शरीर में पानी की कमी न होने दें, दिन भर पानी पीते रहें और खाने में सलाद रखें। करियर और कारोबार: फैसले लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करें, कारोबार के जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। उपाय: मंदिर में लाल चंदन दान करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 6 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लंबे समय से जिन अपनों से मिलना नहीं हो पाया था, आज उनसे मुलाकात होगी और आंगन में चहल पहल रहेगी। मीडिया और संचार से जुड़े लोगों के लिए धंधे में अच्छे मौके हैं।

नकारात्मक पक्ष: सेल्स में काम करने वालों पर टारगेट का दबाव रहेगा। अधूरे कामों को निपटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में खुशी रहेगी और साथी को घरवालों से मिलवाने का मन बनेगा। रिश्तेदारों के आने से सब एक साथ वक्त बिताएंगे। घर के कामों में अपनों का हाथ बंटेगा। आर्थिक स्थिति: मार्केट में लगी रकम बढ़कर लौट सकती है। मेहमाननवाजी पर भी खर्च होगा, पहले से थोड़ा इंतजाम रखें। स्वास्थ्य: कंधों में दर्द या खिंचाव हो सकता है। मेहमानों के बैग या भारी बक्से अकेले न उठाएं। करियर और कारोबार: काम में भागदौड़ रहेगी और बिजनेस बढ़ाने की संभावनाएं बनेंगी। पुराने काम निपटाने के साथ नए मौकों पर भी नजर रखें। उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें और हलवा बनाकर गरीबों में बांटें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 10 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: संपर्क बढ़ेंगे और छोटी यात्राओं से काम बनेंगे। कमाई के किसी दूसरे जरिए से भी अच्छा नतीजा मिल सकता है और बच्चों की तरफ से मन खुश करने वाली बात सुनने को मिलेगी।