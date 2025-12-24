विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025: इस राशि की टीमवर्क से होगी खूब तारीफ, जानें क्या कहता है आपका राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने मामलों की समीक्षा कराते हैं, और मीन राशि में शनि देव भावनात्मक स्थिरता ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 24 December 2025 Horoscope Today: किन राशियों को मिलेगा लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, वक्री गुरु देव आगे बढ़ने से पहले रुककर सोचने की सलाह देते हैं और शनि देव भावनात्मक परिपक्वता बनाए रखते हैं। आज का दिन है जिम्मेदारी से काम पूरा करने और समझदारी से सपने देखने का। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


सुबह पैसों और मूल्यों पर ध्यान देना जरूरी है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर जिम्मेदारी सिखाते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर बातचीत और सीखने का मौका देते हैं। आपकी राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव जोश बनाए रखते हैं, लेकिन गुरु देव संतुलन की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: पहले नींव मजबूत करें, फिर विस्तार करें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


सुबह चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच देते हैं। फैसले लेने के लिए अच्छा समय है। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर पैसों और आत्ममूल्य पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में ग्रह प्रेरणा देते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल
  • शुभ अंक: 10
  • आज की सलाह: आत्मविश्वास से नेतृत्व करें, फिर प्राथमिकताएँ देखें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


सुबह आत्मचिंतन और आराम का समय है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर भीतर झांकने को कहते हैं। शाम को चंद्रदेव आपकी राशि में आकर आत्मविश्वास और आकर्षण लौटाते हैं। धनु राशि में ग्रह उम्मीद बनाए रखते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: शांत होकर ऊर्जा जुटाएँ, फिर चमकें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


सुबह सामाजिक योजनाओं और टीमवर्क का समय है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासन सिखाते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर आत्मचिंतन और आध्यात्मिक सोच बढ़ाते हैं। धनु राशि में ग्रह उम्मीद देते हैं और आपकी राशि में शनि देव परिपक्वता देते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज की सलाह: बाहरी लक्ष्य और अंदरूनी शांति दोनों का संतुलन रखें।
 

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।