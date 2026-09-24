24 सितंबर राशिफल: आज गुरु प्रदोष के दिन इन 4 राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानिए कुंभ समेत किसे रहना होगा सतर्क?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कन्या राशि में सूर्यदेव उत्तराफाल्गुनी और उच्च के बुधदेव चित्रा नक्षत्र में हैं, करीब बीस अंश की दूरी से बुधदेव अस्त नहीं हैं। कर्क राशि में नीच के मंगलदेव पुनर्वसु और उच्च के गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में साथ बैठे हैं। शुक्रदेव तुला के स्वाति नक्षत्र में स्वगृही हैं। शनिदेव मीन के रेवती नक्षत्र में वक्री हैं, केतु सिंह के मघा नक्षत्र में हैं। त्रयोदशी रात 11:18 बजे तक है, आज प्रदोष व्रत है।

चंद्र-राहु की युति कुंभ राशि वालों के मन पर सीधा असर डालेगी, इसलिए आज उन्हें भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाना है। कर्क राशि वालों के लिए छिपे मामले और कागजी काम सिरदर्द बन सकते हैं, वहीं मकर राशि वालों को पैसा और बोलचाल दोनों संभालने होंगे। मीन राशि पर खर्च और नींद का दबाव रहेगा।

दूसरी ओर कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य योग आत्मविश्वास लेकर आया है और तुला राशि को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धनु राशि के कामकाज की सराहना होगी और सिंह राशि को धन के मामलों में राहत मिलेगी। मेष, मिथुन और वृश्चिक के लिए नीचभंग राजयोग घर, धन और भाग्य में सहारा देगा, जबकि वृषभ राशि को दफ्तर में सतर्क रहना होगा।

पॉजिटिव: सेहत और दिनचर्या दोनों आज पटरी पर रहेंगी, जो जिम या सुबह की दौड़ बीच में छूट गई थी, उसे फिर शुरू करने का मन बनेगा। काम की जगह पर विरोधी आपके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे।

पॉजिटिव: किसी रचनात्मक काम में आज आपका हाथ खूब चलेगा, चाहे वह घर की सजावट हो, कोई डिजाइन हो या लिखने का काम। शाम को कोई फिल्म या छोटी आउटिंग मन खुश कर देगी।

उपाय: आज "ॐ अंगारकाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में कोई टारगेट या टेंडर का मामला है तो आज आप मुकाबले में आगे निकल सकते हैं। घर से काम करने वालों के लिए दिन खास तौर पर काम का रहेगा।

स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ के बावजूद शरीर साथ देगा। रात को देर तक जागने से बचें, वरना अगली सुबह सिर भारी रह सकता है।

आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने के लिए कोई साइड इनकम का आइडिया दिमाग में आ सकता है, पर आज उसमें पैसा न लगाएं। किसी दोस्त को उधार देने से पहले दो बार सोच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मां या किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिलेगा, इससे मन हल्का होगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल ठीक रहेगा, बस उनकी पसंद को नजरअंदाज न करें।

नेगेटिव: दोस्तों के बीच किसी की कही बात को आगे बढ़ाने से बचें, बात घूम-फिरकर आप पर ही लौट सकती है। बड़े भाई-बहन से पैसों का जिक्र आज न छेड़ें तो बेहतर रहेगा।

पॉजिटिव: आज आप अपने हक की बात खुलकर रख पाएंगे, जो बात कहने में अक्सर झिझक होती है, वह भी सलीके से कह देंगे। घर को सजाने या कोई नया सामान लाने का मन बनेगा।

उपाय: आज केले के पेड़ में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।

करियर और कारोबार: ऑफिस में काम का दबाव बना रहेगा और कोई पुराना काम दोबारा करना पड़ सकता है। बॉस से बहस करने की बजाय अपना पक्ष ईमेल में साफ-साफ लिख दें।

स्वास्थ्य: मन में सुकून रहेगा और नींद भी ठीक आएगी। सफर पर हों तो पानी की बोतल साथ रखें और बाहर का पानी पीने से बचें।

आर्थिक स्थिति: परिवार की कमाई में कोई नया जरिया जुड़ सकता है, जैसे किराये की आमदनी या घर के किसी सदस्य की नौकरी लगना। घर के बजट की एक लिस्ट बना लें, महीने के आखिर में दिक्कत नहीं होगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में आज अच्छी गर्माहट रहेगी, साथी आपकी बातों से खुश होगा। परिवार के साथ खाने पर बैठें तो पुराने किस्से माहौल को हल्का कर देंगे।

नेगेटिव: किसी धार्मिक यात्रा या लंबे सफर का प्लान आखिरी वक्त पर बदल सकता है, टिकट और होटल की बुकिंग दोबारा चेक कर लें। किसी सलाहकार की बातों में आकर आंख मूंदकर फैसला न लें।

पॉजिटिव: घर-परिवार के मामलों में आज आपकी समझदारी काम आएगी, कोई उलझा हुआ घरेलू मसला आप चुटकियों में सुलझा देंगे। घर के कागजात या रजिस्ट्री से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है।

उपाय: आज गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

करियर और कारोबार: किसी प्रेजेंटेशन या ऑडिट में आखिरी मिनट पर कमियां निकल सकती हैं, इसलिए फाइल पहले ही दोबारा जांच लें। कारोबारी आज किसी बड़े ऑर्डर का वादा लिखित में लें, सिर्फ जुबानी भरोसे पर न चलें।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर या योग का रूटीन आज भी बनाए रखें। काम के दबाव में दोपहर का खाना छोड़ने की गलती न करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत स्थिर है, पर नया निवेश करने के बजाय आज पुराने हिसाब निपटाना बेहतर रहेगा। दोस्तों की मदद से कोई पुरानी रकम वापस मिल सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर या परिवार के साथ किसी पुरानी बात को लेकर आज सुलह हो सकती है, धैर्य से बात करें। भाई-बहन के साथ मिलकर कोई काम पूरा करने में मजा आएगा।

नेगेटिव: ऑफिस की राजनीति में आज बिना वजह आपका नाम घसीटा जा सकता है। किसी सरकारी दफ्तर या बड़े अधिकारी से जुड़ा काम हो तो सारे कागज पहले से तैयार रखें।

नेगेटिव: टैक्स, लोन की किस्त या किसी पुराने विवाद से जुड़ी बात अचानक सामने आ सकती है, घबराएं नहीं पर लापरवाही भी न करें। किसी की निजी बात आप तक पहुंचे तो उसे आगे न फैलाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: ससुराल पक्ष से कोई मेहमान बिना बताए आ सकता है, चेहरे पर शिकन न आने दें। जीवनसाथी से किसी पुराने राज को लेकर सवाल-जवाब आज बात बिगाड़ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: छिपे खर्च आज परेशान कर सकते हैं, जैसे गाड़ी की सर्विस में उम्मीद से ज्यादा बिल आ जाना। खाने-पीने पर होने वाले खर्च का भी हिसाब रखें।

स्वास्थ्य: मन में बेवजह का डर या बेचैनी आ सकती है, कुछ देर गहरी सांस लें। जल्दबाजी में चोट लगने का खतरा है, रसोई में चाकू और गैस के पास ध्यान रखें।

करियर और कारोबार: मीडिया, मार्केटिंग या लिखने-बोलने से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छा दिन है, आपकी लिखी पोस्ट या पिच असर डालेगी। कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए तो आज खुद आगे बढ़कर मांगें।

उपाय: प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

शुभ रंग: मोती सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपकी बोली में आज असर रहेगा, ग्राहक हों या सहकर्मी, सब आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। परिवार में किसी मसले पर आपकी राय को वजन मिलेगा।

नेगेटिव: जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी बन सकती है। बिजनेस में किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करके माल उधार न दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी का मूड आज बदला-बदला रह सकता है, ताने मारने के बजाय उनके साथ बाहर टहलने चले जाएं। भाई-बहनों से बातचीत अच्छी रहेगी और कोई पारिवारिक कार्यक्रम तय हो सकता है।

आर्थिक स्थिति: बैंक बैलेंस को लेकर आज संतोष रहेगा, पुरानी बचत काम आएगी। बस अस्पताल, दूर की यात्रा या किसी धार्मिक काम पर खर्च अचानक बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: मन कुछ खोया-खोया रह सकता है, दिन में कुछ पल खुद के साथ बिताएं। मीठा और तला खाने से गला या दांत परेशान कर सकते हैं।

करियर और कारोबार: किसी नए प्रोडक्ट या सेवा की पिच आज आपके अंदाज की वजह से पास हो सकती है। किसी सहयोगी के साथ काम बांटते वक्त डेडलाइन पहले ही तय कर लें।

उपाय: सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपका दिमाग तेज दौड़ेगा, हिसाब-किताब, प्लानिंग या किसी पेचीदा काम को आप बाकी लोगों से जल्दी समझ लेंगे। लोग खुद आपसे सलाह लेने आएंगे।

नेगेटिव: हर काम परफेक्ट करने की जिद में दूसरों की गलतियां गिनाने से बचें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। नौकरी में किसी सहकर्मी की चालाकी पर नजर रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से किसी पुरानी बात पर खिंचाव बना रह सकता है, आज धैर्य से सुनें और तुरंत जवाब न दें। परिवार में स्वादिष्ट खाने और हंसी-मजाक का माहौल रहेगा।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों या जान-पहचान के जरिए कमाई का रास्ता खुल सकता है, जैसे कोई रेफरल या कमीशन का काम। बड़े भाई-बहन की मदद से कोई अटका काम भी बनेगा।

स्वास्थ्य: पेट में गैस या एसिडिटी परेशान कर सकती है, खाने का समय न बिगाड़ें। पालतू जानवर के साथ खेलते समय खरोंच से बचें।

करियर और कारोबार: छुट्टी पर गए किसी साथी का काम आप पर आ सकता है, इसे बोझ नहीं मौके की तरह लें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों का मन आज पढ़ाई में लगेगा।

उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: पिस्ता | शुभ अंक: 7 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आप जहां जाएंगे, लोग आपकी मौजूदगी पसंद करेंगे, किसी पार्टी या फंक्शन में आप चर्चा में रह सकते हैं। खुद पर खर्च करने और अच्छा दिखने का मन भी बनेगा।

नेगेटिव: किसी नए व्यक्ति के प्रति अचानक आकर्षण महसूस हो सकता है, पर किसी रिश्ते में आज जल्दबाजी न करें। संतान के किसी फैसले को लेकर मन बेचैन रह सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में भावनाएं उफान पर रहेंगी, छोटी बात पर रूठना-मनाना चलता रहेगा। शादीशुदा लोग जीवनसाथी के लिए शाम का वक्त जरूर निकालें।

आर्थिक स्थिति: ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो या पैसा डबल करने वाली किसी भी चीज से आज दूर रहें। दूर शहर या विदेश से जुड़े किसी काम पर खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पुरानी तकलीफ में भी आराम मिलता दिखेगा। आंखों पर ज्यादा जोर न डालें, स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और ऊपर वालों की नजर आपके काम पर रहेगी। कारोबारी किसी सरकारी लाइसेंस या परमिट का काम आज आगे बढ़ा सकते हैं।

उपाय: नहाने के पानी में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर स्नान करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी बुजुर्ग, शिक्षक या पुराने मार्गदर्शक से आज ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो आपकी सोच बदल दे। भाग्य का साथ मिलेगा, रुका हुआ सरकारी या कानूनी काम सरक सकता है।

नेगेटिव: घर में रिश्तेदारों के आने-जाने या किसी मरम्मत की वजह से सुकून कम रहेगा। मन में बिना कारण असुरक्षा का भाव आ सकता है, उसे हावी न होने दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: संतान की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर आज धैर्य रखना होगा, डांटने से बात नहीं बनेगी। प्रेमी से किया कोई पुराना वादा पूरा करने में देरी हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने साथी के साथ मिलकर किया गया काम आज पैसा दिला सकता है। होटल, घूमने या शौक पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: छाती या सांस से जुड़ी हल्की दिक्कत हो तो लापरवाही न करें। आज खुली हवा में थोड़ी देर टहलना फायदेमंद रहेगा।

करियर और कारोबार: नौकरी में आज दिशा साफ न लगे तो बेवजह का रिस्क न लें, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। कारोबारी अपने नेटवर्क के लोगों से संपर्क बढ़ाएं, इसका फायदा मिलेगा।

उपाय: आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: तांबई | शुभ अंक: 10

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आप में गजब का जोश रहेगा, जो काम दूसरों ने बीच में छोड़ दिया, उसे आप अपने दम पर उठा लेंगे। कामकाज में आपकी अलग पहचान बनेगी।

नेगेटिव: छोटे भाई-बहन या पड़ोसी से पार्किंग, दीवार या किसी मामूली बात पर तकरार हो सकती है। फोन पर गुस्से में ऐसा कुछ न बोलें जिस पर बाद में पछताना पड़े।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोस्तों के बीच किसी खास से मुलाकात हो सकती है, अविवाहितों के लिए यह जान-पहचान आगे बढ़ सकती है। घर के किसी काम में देरी मन को थोड़ा भारी कर सकती है।

आर्थिक स्थिति: कोई पुराना परिचित आपको काम दिला सकता है, जिससे कमाई का नया मौका बनेगा। बीमा, टैक्स रिफंड या ससुराल से जुड़ा पैसा आज आगे बढ़ता दिखेगा।

स्वास्थ्य: कंधे या हाथ में खिंचाव महसूस हो सकता है, भारी सामान उठाने से बचें। हर बात को गहराई से सोचने की आदत आज दिमाग थका सकती है।

करियर और कारोबार: ऑफिस में आपकी मेहनत का नतीजा दिखेगा और कोई जिम्मेदारी वाला काम आपको सौंपा जा सकता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन अनुकूल है।

उपाय: आज माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: नौकरी में आपकी छवि आज अच्छी रहेगी, खासकर डिजाइन, फैशन, होटल या ग्राहकों से जुड़े काम में। पिता या किसी गुरु से मिली सलाह काम की साबित होगी।

नेगेटिव: घर में किसी खरीदारी को लेकर परिवार के सदस्य से बहस हो सकती है। आज तंज भरे लहजे से बचें और जो कहना है सीधे कहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में गर्माहट लौटेगी, कोई पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है। कुंवारे लोगों के लिए रिश्ते की बात चलने के आसार हैं।

आर्थिक स्थिति: पैसे को लेकर आज दिमाग एक जगह नहीं टिकेगा, एक ही दिन में खर्च के कई प्लान बदल सकते हैं। बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।

स्वास्थ्य: दांत, गले या आंखों में हल्की परेशानी हो सकती है। आज ठंडी चीजें खाने से बचें और गुनगुना पानी पिएं।

करियर और कारोबार: भाई-बहन की मदद से कोई काम आसान होगा और आपके साहस की तारीफ होगी। साझेदारी वाले कारोबार में आज कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: कोई पुराना झगड़ा या कर्ज का मामला आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। किसी बुजुर्ग या धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात मन को ठहराव देगी।

नेगेटिव: मन एक पल में खुश और अगले पल उदास हो सकता है, ऐसे में इस्तीफा देने, रिश्ता तोड़ने या बड़ी खरीदारी जैसा कदम आज न उठाएं। लोगों की बातों में जल्दी आ सकते हैं, सतर्क रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी को आपकी बात समझने में दिक्कत हो सकती है और आप भी खुद को ठीक से समझा नहीं पाएंगे। बहस बढ़ने लगे तो बीच में ब्रेक लें और बात बाद के लिए छोड़ दें।

आर्थिक स्थिति: पैसा धीरे-धीरे आएगा, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं होगा। बीमा या ससुराल से जुड़ा कोई कागज आज फिर से पढ़ना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द, बेचैनी या नींद टूटने की शिकायत रह सकती है। चाय-कॉफी कम करें और दिन में दो बार कुछ देर आंख बंद करके बैठें।

करियर और कारोबार: नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, उधारी वसूली का मसला भी सुधर सकता है। नई नौकरी का ऑफर आए तो आज साइन करने के बजाय एक दिन रुकें।

उपाय: आज प्रदोष व्रत रखें या शाम को शिव आरती में शामिल हों।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: बच्चों के साथ किसी फंक्शन या पैरेंट्स मीटिंग में आज आपको गर्व महसूस होगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों का मन आज किताबों में खूब लगेगा।

नेगेटिव: मन में अकेलेपन या खालीपन का भाव आ सकता है, उसे अंदर न दबाएं। विदेश से जुड़े किसी काम या वीजा में देरी हो सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध:

जीवनसाथी के साथ आज अच्छी और साफ बातचीत होगी, किसी फैसले पर दोनों की राय मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा।

आर्थिक स्थिति: अस्पताल, दान या किसी रिश्तेदार की मदद में पैसा खर्च हो सकता है। कोई छिपा बिल या सब्सक्रिप्शन चुपचाप पैसा काट रहा हो तो आज उसे जांच लें।