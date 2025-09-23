विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025: इन जातकों को समझदारी से मिलेगा लाभ, प्रोफेशनल काम की करें प्लानिंग

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:28 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार ग्रहों की स्थिति कन्या राशि में बनी हुई है जो सूझबूझ जिम्मेदारी और मानसिक स्पष्टता को उजागर करती है। मंगल देव तुला राशि में कूटनीति पर बल दे रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image
Aaj Ka Rashifal 23 September 2025: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति के कारण, बारीकी पर ध्यान, संगठन और स्पष्ट सोच जरूरी है। रिश्तों, काम और निजी विकास में व्यावहारिक दृष्टिकोण और शांत विचार ही लाभ देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 23 September 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में आपकी छठी भाव से गोचर करेंगे। काम और स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा बनी रहेगी। आज का राशिफल आपको दिनचर्या व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह देता है। सहकर्मी आपके व्यावहारिक रवैये से प्रभावित होंगे। प्रोफेशनल मामलों में कार्रवाई से पहले योजना बनाएं। व्यक्तिगत रिश्तों में धैर्य और समझदारी से लाभ होगा।

प्रोफेशनल काम

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: अनुशासन बनाए रखें; छोटे प्रयास लंबे समय में बड़े फल देंगे।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में पांचवीं भाव से गोचर करेंगे। यह रचनात्मकता और व्यक्तिगत खुशियों पर जोर देता है। आज का राशिफल आपको शौक, बच्चों या प्रियजनों से जुड़ने की सलाह देता है। पेशेवर क्षेत्र में रचनात्मकता से पहचान मिलेगी। भावनाओं का ज़्यादा विश्लेषण न करें, सरल आनंद पर ध्यान दें। आज कला और रोमांस के लिए अनुकूल दिन है।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 7
  • दिन की सलाह: आनंद को मार्गदर्शक बनाइए; रचनात्मक अभिव्यक्ति अपनाइए।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि में बृहस्पति देव का आशीर्वाद सीखने और नेटवर्किंग के अवसरों को बढ़ा रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में आपकी चौथी भाव से गोचर करेंगे। आज का राशिफल बताता है कि आपको प्रोफेशनल और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना होगा। संवाद से सफलता मिलेगी और दूसरों के साथ साझा किए विचार सराहे जाएंगे। घरेलू मामलों में धैर्य रखें, भावनात्मक स्थिरता प्रगति में मदद करेगी।

  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: बाहरी महत्वाकांक्षा और आंतरिक शांति में संतुलन बनाएं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में आपकी तीसरी भाव से गोचर करेंगे। संवाद और सीखने के अवसर आज हावी रहेंगे। आज का राशिफल स्पष्ट बातचीत की सलाह देता है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। प्रोफेशनल मीटिंग्स से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। छोटी यात्राएं और शिक्षा से जुड़े कार्य अनुकूल रहेंगे। निजी जीवन में परिवार या रिश्तों में भावनात्मक संतुलन रखें।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: खुद को साफ़ तौर पर व्यक्त करें; जरूरत से ज़्यादा समझाने से बचें।

 यह भी पढ़ें:

  सितंबर 2025 मेष मासिक राशिफल  सितंबर 2025 वृषभ मासिक राशिफल
 सितंबर 2025 मिथुन मासिक राशिफल  सितंबर 2025 कर्क मासिक राशिफल
 सितंबर 2025 सिंह मासिक राशिफल  सितंबर 2025 कन्या मासिक राशिफल
 सितंबर 2025 तुला मासिक राशिफल  सितंबर 2025 वृश्चिक मासिक राशिफल
 सितंबर 2025 धनु मासिक राशिफल  सितंबर 2025 मकर मासिक राशिफल
 सितंबर 2025 कुंभ मासिक राशिफल  सितंबर 2025 मीन मासिक राशिफल

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।