धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 23 अक्टूबर 2025: किन जातकों को काम की मिलेगी तारीफ, राशिफल से जानें

आज यानी 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ राशि के जातकों को। वहीं कुछ जातकों को समझदारी से काम करने से सफलता मिल सकती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 22 October 2025) राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनि की वक्री गति लंबी समय की योजनाओं को धैर्य और सावधानी से रिव्यु करने की याद दिलाएगी। आज का राशिफल टीमवर्क, आंतरिक शांति और जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने पर जोर देगा। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

तुला राशि में चंद्रमा आपके सामाजिक और नेटवर्किंग जीवन को बढ़ाएंगे। आज का राशिफल समूह गतिविधियों, टीमवर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। गुरु आपकी समझ और भावनात्मक बुद्धि बढ़ाएंगे। मित्र या सहकर्मी अच्छे अवसर ला सकते हैं। शब्दों का ध्यान रखें, समझदारी से काम करना सफलता दिलाएगा। रात में चिंतन आपके भावनात्मक विकास को समझने में मदद करेगा।

  • शुभ रंग: रॉयल ब्लू
  • शुभ नंबर: 4
  • दिन का सुझाव: संबंधों को पोषित करें; टीमवर्क सफलता की कुंजी है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा और सूर्य आपके करियर घर को प्रभावित करेंगे। आज मान्यता और प्रगति के संकेत हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी शांत और संतुलित दृष्टिकोण की तारीफ करेंगे। कन्या राशि में शुक्र लंबे समय के लक्ष्य और एनालिटिकल फैसले लेने में मदद करेंगे। सख्ती छोड़ें; फ्लेक्सिबिलिटी आपको तरक्की दिलाएगी। शाम को काम और घर में संतुलन महसूस होगा।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ नंबर: 10
  • दिन का सुझाव: स्थिर रहें; आज की कूटनीति कल आपकी ताकत बनेगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

राहु आपकी व्यक्तिगतता और नए विचार बढ़ाएंगे। सीखने, यात्रा और अलग दृष्टिकोणों से जुड़ने का दिन है। तुला चंद्रमा आपके न्याय और खुले विचार बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आर्थिक समझदारी देंगे। गुरु करुणा और भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। प्रेरणा से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ नंबर: 11
  • दिन का सुझाव: आज स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शनि वक्री गति में आपकी खुद की पहचान और समझ बढ़ाएंगे। आज का दिन समझ मे बदलाव और सुधार का है। तुला चंद्रमा शेयर्ड, पैसों और भावनाओं पर ध्यान देंगे। गुरु रचनात्मक या पालन-पोषण वाली गतिविधियों में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक प्रेम और मजबूत निर्णय देंगे। संवेदनशीलता को अपनी ताकत मानें।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ नंबर: 12
  • दिन का सुझाव: भावनाओं के साथ बहें, स्वीकार करना भीतर संतुलन लाएगा।।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   