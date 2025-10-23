सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 23 अक्टूबर 2025: सिंह वालों का बढ़ेगा सम्मान, जानें बाकियों का हाल

आज के राशिफल के मुताबिक कुछ राशि के जातकों का आज के दिन पुराने बोझ उतर सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन पढ़ाई के लिए अच्छा माना जा रहा है। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 22 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 अक्टूबर 2025 के अनुसार, ग्रहों का संचार संतुलन, स्पष्टता और समझ पर ध्यान रहेगा। तुला राशि में चार ग्रह होने से कूटनीति और शांति दिन की ऊर्जा बनाएंगे, जिससे आप निजी और पेशेवर जीवन में तालमेल बनाए रख सकेंगे। कन्या राशि में शुक्र स्थिर और परिपक प्रेम बढ़ाएंगे, जबकि कर्क राशि में गुरु करुणा और समझ बढ़ाएंगे।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

तुला राशि में मजबूत ग्रह स्थिति से संवाद आज मुख्य केंद्र में रहेगा। अपने विचारों को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ व्यक्त करें। तुला राशि में मंगल और बुध आपकी प्रभावशाली क्षमता बढ़ाएंगे। मीटिंग, वार्ता या पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। केतु आपकी राशि में अहंकार से दूर रहने और विनम्र बने रहने की सलाह देगा। समझ और आत्मविश्वास का संतुलन सफलता और प्रशंसा लाएगा।

  • शुभ रंग: सोना
  • शुभ नंबर: 1
  • दिन का सुझाव: शक्ति के बजाय आकर्षण का इस्तेमाल करें; आपके शब्दों में असर रहेगा।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

आपकी राशि में शुक्र भावनात्मक स्पष्टता और संयम देंगे। आज का राशिफल पैसों में स्थिरता, सोच-समझकर योजना और रिश्तों के विकास पर जोर देगा। तुला राशि में चंद्रमा आपके दूसरे घर से संतुलित निर्णय लेने में मदद करेंगे, खासकर पैसों या साझेदारी में। पेशेवर रूप से आपकी भरोसेमंदी चमकेगी और बड़ों से समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य ध्यान और आराम से बेहतर रहेगा।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ नंबर: 5
  • दिन का सुझाव: तर्क और भावना में संतुलन बनाए रखें; दोनों से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल आपकी राशि में हैं, इसलिए आज की ऊर्जा आपके इर्द-गिर्द केंद्रित रहेगी। अपने आप को फिर से तैयार करना, नेतृत्व और पहचान बनाने के मौके मिलेंगे। आपका आकर्षण और सोच-समझकर काम करने की क्षमता चरम पर है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। कन्या राशि में शुक्र सफलता के बीच भी विनम्रता बनाएंगे। शाम को भावनात्मक स्पष्टता भ्रम को दूर करेगी और शांत विचार संभव होंगे।

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ नंबर: 7
  • दिन का सुझाव: संतुलित रहें; अंदर का संतुलन बाहर भी दिखेगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

तुला में चंद्रमा आपके बारहवें घर से गुजरते हुए आपको खुद पर ध्यान देने की याद दिलाएंगे। पुराने बोझ छोड़ने और भावनात्मक शांति पाने का समय है। शनि वक्री गति में आपकी सोच और समझदारी बढ़ाएंगे। काम में आपकी समझदारी मुश्किल कामों को आसान करेगी। रिश्तों में कुछ शांत पल गहरी समझ देंगे। टकराव से बचें और अपने मन को आराम दें।

  • शुभ रंग: डीप बरगंडी
  • शुभ नंबर: 8
  • दिन का सुझाव: चुप्पी को शिक्षक बनाएं; शांति भीतर से आती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    