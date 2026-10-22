22 अक्टूबर राशिफल: एकादशी पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। एकादशी के व्रत वाला यह गुरुवार पैसों के मामले में कई राशियों को सुकून देगा। वृश्चिक को उधार दी रकम का कुछ हिस्सा वापस मिलेगा, तुला की दुकान पर ग्राहक बढ़ेंगे और मिथुन के लिए कमाई के नए रास्ते बनेंगे। वृषभ को दफ्तर में इज्जत मिलेगी, कर्क के रुके काम रफ्तार पकड़ेंगे और सिंह के प्रॉपर्टी वाले काम आगे बढ़ेंगे। धनु के लिए बड़े लोगों से जान पहचान बनेगी, जबकि कन्या को थोड़ी मशक्कत के बाद नए सौदे मिलेंगे। वहीं मकर को धोखे और शॉर्टकट से, कुंभ को अपनी मनमर्जी से बचना है। मेष रिश्तों में हड़बड़ी न दिखाएं और मीन शाम के अचानक खर्चों के लिए तैयार रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनी बात मनवाने के बजाय साथी की भावना समझें और छोटी गलतफहमी को बढ़ने न दें। रिश्ते की बातचीत चल रही है तो दोनों परिवारों की मुलाकात आगे बढ़ सकती है। किसी रिश्तेदार के आने का कार्यक्रम बनेगा।

नेगेटिव: दफ्तर में हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, कोई आपकी बात आगे गलत ढंग से पहुंचा सकता है। फालतू चीजों पर पैसा उड़ सकता है।

पॉजिटिव: कोई लंबित काम आपकी व्यावहारिक सोच और तकनीकी समझ से निपट जाएगा। आप नई परिस्थिति में खुद को ढाल लेंगे और अपनी काबिलियत साबित करेंगे।

आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों या किसी जरूरी काम पर अतिरिक्त खर्च आएगा। शॉपिंग ऐप पर फ्लैश सेल देखकर बेकार की चीजें न खरीदें।

स्वास्थ्य: विचारों का बोझ मन को थका देगा। रात को सोने से पहले दस मिनट गहरी सांस लें और फोन दूर रखें।

करियर और कारोबार: नौकरी में रोज के काम के साथ कुछ नया भी सीखना पड़ेगा। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, यही आगे फायदा देगा।

उपाय: भैरव कवच पढ़ें और किसी देवालय में पीने का पानी रखवाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि

पॉजिटिव: दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और कोई नया प्रोजेक्ट आपके जिम्मे आ सकता है। फैशन, ब्यूटी और फाइनेंस से जुड़े लोगों को फायदे के मौके मिलेंगे।

नेगेटिव: घर पर बड़ों की कुछ बातें चुभ सकती हैं, मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लें। काम के जोश में खानपान की अनदेखी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ खरीदारी या घूमने का प्रोग्राम बनेगा। काम से थोड़ी फुर्सत निकालकर साथ बिताए पल रिश्ता मजबूत करेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कॉलेज के दिनों की याद दिला देगी।

आर्थिक स्थिति: घर परिवार पर पैसा खर्च होगा। त्योहारों की खरीदारी शुरू कर रहे हैं तो पहले लिस्ट और बजट तय कर लें।

स्वास्थ्य: तली और मसालेदार चीजें सीमित रखें, वरना पेट भारी रहेगा।

करियर और कारोबार: नया काम या योजना शुरू करना चाहते हैं तो अच्छे मौके तलाशें। आपके काम करने के तरीके पर लोगों की नजर रहेगी।

उपाय: माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीया जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 3

मिथुन राशि

पॉजिटिव: लंबे समय से जिस काम में जुटे थे, उसमें प्रगति दिखेगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट अब फायदा देने लगेगा और अफसरों का ध्यान आपकी मेहनत पर जाएगा।

नेगेटिव: कमाई होगी, पर बिना प्लान के खर्च भी साथ चलेंगे। किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए गिफ्ट खरीदते समय दिखावे के चक्कर में बजट न बिगाड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से खुलकर बात होगी और साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। घर वाले आपकी राय को महत्व देंगे। किसी आयोजन की तैयारी में हाथ बंटाएंगे और कोई छोटी यात्रा मन खुश करेगी।

आर्थिक स्थिति: जरूरी और गैरजरूरी खर्चों में फर्क करें। महीने के आखिर तक के लिए कुछ रकम अलग रख दें।

स्वास्थ्य: खाने में हरी सब्जियां, सलाद और पानी बढ़ाएं।

करियर और कारोबार: छात्रों को मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। नौकरी में आगे तरक्की के रास्ते बनेंगे।

उपाय: शिव मंदिर में बेलपत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

कर्क राशि

पॉजिटिव: पुराने अटके कामों से राहत मिलेगी और नई जिम्मेदारियों के साथ आपकी पहचान भी बढ़ेगी। कारोबार में मुनाफे के मौके हैं।

नेगेटिव: कंप्यूटर, मशीन या ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी काम रोक सकती है। जरूरी पेमेंट या फाइल अपलोड आखिरी घंटे पर न छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की उम्मीदें समझें, ताकि छोटी बात पर तनाव न बढ़े। बातचीत से मन का शक दूर होगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी और बुजुर्गों की सलाह काम आएगी।

आर्थिक स्थिति: व्यापार में फायदा होगा। किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आएंगे, बस उधार देते समय अपनी हैसियत देख लें।

स्वास्थ्य: ज्यादा काम से कमर और कंधे जकड़ सकते हैं। भारी बैग एक ही कंधे पर न टांगें।

करियर और कारोबार: लंबित कामों के साथ नई जिम्मेदारी भी आएगी। दबाव रहेगा, पर लगन से अच्छे नतीजे निकालेंगे। सफर में अपने सामान पर नजर रखें।

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें और मिश्री का भोग लगाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 7

सिंह राशि

पॉजिटिव: जमीन, मकान या किसी संपत्ति से जुड़ा मामला आगे बढ़ेगा। जिनकी शादी की बात अटकी थी, उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है।

नेगेटिव: रिश्ते में गंभीरता के साथ जिद भी बढ़ सकती है, हर बात अपनी शर्तों पर न चलाएं। गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो रफ्तार काबू में रखें और रात में लंबी ड्राइव टालें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के कामों को व्यवस्थित करने में जुटेंगे और काफी समय से टल रहे काम पूरे होंगे। बुजुर्गों की दवा और सेहत का ध्यान रखें। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट लंबी होगी।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के साथ खर्च भी चलते रहेंगे, कुछ पैसा अपने शौक पर भी जाएगा। ईएमआई वाली खरीदारी से पहले कुल ब्याज जोड़कर देखें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ में सेहत की अनदेखी न करें। बैग में पानी और कुछ खाने को जरूर रखें।

करियर और कारोबार: फैसले लेने की आपकी क्षमता काम आएगी और पुराने अनुभव से नई चुनौती सुलझेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग वालों का कोई पुराना सौदा आगे बढ़ सकता है।

उपाय: भगवान गणेश का पूजन करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2

कन्या राशि

पॉजिटिव: थोड़ी जद्दोजहद के बाद कारोबार में नए ग्राहक और सौदे मिलेंगे। घर की सजावट या फिटनेस से जुड़ा काम करने वालों का धंधा चमकेगा।

नेगेटिव: दिन कुछ मामलों में उथल पुथल वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ढील न दें, पिछले साल के पेपर हल करते रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर खाना खाने या छोटा सा तोहफा देने का प्लान बनेगा। घर पर कामकाज का ढेर रहेगा, लेकिन दोस्त मदद को आगे आएंगे। बच्चों से जुड़ी किसी बात में राहत मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: खर्च बने रहेंगे, पर किसी पुराने निवेश से फायदा भी होगा। बाजार से कुछ लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: बदलता मौसम परेशान कर सकता है। लगातार बैठने से पीठ में खिंचाव होगा, बीच बीच में चलें फिरें।

करियर और कारोबार: आपकी किसी योजना की तारीफ होगी और समाज में आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। सोच समझकर बनाई योजना पर ही आगे बढ़ें।

उपाय: भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8

तुला राशि

पॉजिटिव: दुकान या शोरूम पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और बिक्री सुधरेगी। कपड़े और ब्यूटी सर्विस से जुड़े लोगों को नए ऑर्डर मिलेंगे। जमीन जायदाद से भी कुछ कमाई के आसार हैं।

नेगेटिव: नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारियों में ढिलाई न बरतें, कोई छोटी चूक बॉस की नजर में आ सकती है। बच्चों के होमवर्क और स्कूल की बातों पर भी नजर रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने को मिलेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो साफ शब्दों में अपनी बात रखें। छात्रों का मन नया विषय सीखने में लगेगा।

आर्थिक स्थिति: किसी खरीदारी या प्रॉपर्टी की डील पर बात बनेगी। बयाना देने से पहले कागजात किसी जानकार को दिखा लें।

स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान रहेगा। कोई हर्बल चीज या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें।

करियर और कारोबार: मन रचनात्मक कामों की ओर खिंचेगा। अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें, कुछ अलग करने का मौका भी मिलेगा।

उपाय: दुर्गा मंदिर में कुमकुम और हल्दी दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि

पॉजिटिव: किसी को दी गई पुरानी रकम का एक हिस्सा वापस आ सकता है। किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले में भी राहत मिलने के आसार हैं।

नेगेटिव: नौकरी में ट्रांसफर या विभाग बदलने की चर्चा शुरू में असहज करेगी। जीवनसाथी के साथ पुरानी घटना पर बहस छिड़ सकती है, बीती बातों पर ताने देने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बोलचाल और व्यवहार पर खास ध्यान रखें। आरोप लगाने के बजाय आज की समस्या का हल ढूंढें। व्यस्तता के बीच अपनों के लिए वक्त निकालेंगे तो प्यार और गहरा होगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में राहत भरी खबर मिलेगी। वापस आए पैसे को तुरंत खर्च करने के बजाय किसी जरूरी काम या बचत में लगाएं।

स्वास्थ्य: खून से जुड़ी कोई दिक्कत, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना या बीपी में उतार चढ़ाव, परेशान कर सकती है। डॉक्टर की सलाह से जांच कराएं।

करियर और कारोबार: हालात के हिसाब से प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। व्यापारी काम के तरीके में सुधार करेंगे तो फायदा होगा।

उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें और दीपक जलाएं।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 5

धनु राशि

पॉजिटिव: किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिलेगा। करियर में लंबे समय से चली आ रही कोई अड़चन दूर हो सकती है।

नेगेटिव: अपनी छवि चमकाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा वादे न करें। आंखों में जलन या जोड़ों के दर्द को टालें नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की जरूरतें और भावनाएं समझें और घर की जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं। मेहमान आ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ बाजार जाकर खरीदारी होगी और पड़ोस में आपकी पैठ बढ़ेगी।

आर्थिक स्थिति: घर परिवार और भाई बंधुओं पर खर्च रहेगा। किसी रिश्तेदार की मदद करनी हो तो रकम और लौटाने का समय साफ बता दें।

स्वास्थ्य: लगातार स्क्रीन देखने से आंखें थकेंगी, हर बीस मिनट में नजर हटाकर दूर देखें।

करियर और कारोबार: बॉस से काम को लेकर दिशा निर्देश मिलेंगे और लोगों के सुझाव आपके काम का तरीका सुधारेंगे। व्यापार बढ़ाने की कोई खास योजना बनेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में सफेद मिठाई चढ़ाएं।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9

मकर राशि

पॉजिटिव: अटका पैसा किस्तों में वापस आने लगेगा और आर्थिक हालत धीरे धीरे सुधरेगी। बेहतर समय प्रबंधन से अधूरे काम निपटा लेंगे।

नेगेटिव: कोई मीठी बातों से ठगने की कोशिश कर सकता है, फोन पर केवाईसी अपडेट या लॉटरी के बहाने मांगी गई जानकारी किसी को न दें। काम जल्दी निकालने के लिए कोई गलत जुगाड़ न लगाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी जोड़े बातों में झूठ न मिलाएं और कोई बात छिपाएं नहीं, बाद में यही दरार बनेगी। पति पत्नी की बातचीत से घर का माहौल अच्छा रहेगा। मेहमानों के आने की खबर से हलचल रहेगी।

आर्थिक स्थिति: व्यापार की रफ्तार धीमी रहेगी और ऑर्डर समय पर पहुंचाने में दिक्कत आ सकती है। ग्राहकों को डिलीवरी की सही तारीख बताएं, झूठा वादा न करें।

स्वास्थ्य: काम का दबाव दिमाग थका देगा। शाम को हल्का संगीत सुनें या पार्क में थोड़ा टहलें।

करियर और कारोबार: काम के तरीके में बदलाव की जरूरत महसूस होगी, बस कानूनी नियमों का ध्यान रखें।

उपाय: घर में कपूर जलाएं और महादेव की आरती करें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 11

कुंभ राशि

पॉजिटिव: सरकारी विभाग से कोई ठेका या टेंडर हाथ लग सकता है। फुर्ती और मेहनत से नए मौके हाथ लगेंगे।

नेगेटिव: अपने मन की चलाएंगे तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। दोपहर बाद कोई परेशानी आए तो हड़बड़ाने के बजाय ठंडे दिमाग से हल ढूंढें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी का साथ मन खुश रखेगा। घर की मरम्मत, साफ सफाई या जरूरी सामान जुटाने में वक्त लगेगा, कामों की प्राथमिकता पहले तय कर लें।

आर्थिक स्थिति: खर्च होंगे, फिर भी बचत बनाए रखेंगे। सरकारी काम का भुगतान देर से आ सकता है, इसलिए नकदी का इंतजाम पहले रखें।

स्वास्थ्य: लंबे समय तक खड़े रहने और भागदौड़ से पैरों में दर्द हो सकता है। रात को पैरों की हल्की मालिश करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में दफ्तर के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। जिद छोड़कर काम करते चलें।

उपाय: लौंग और इलायची पास रखें और रात को इन्हें पीपल के नीचे रख आएं।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10

मीन राशि

पॉजिटिव: दोपहर के बाद बाहरी संपर्कों से फायदा होगा। विदेश से जुड़े काम, आयात निर्यात या दूर के ग्राहकों के साथ काम करने वालों को नए ठिकाने और क्लाइंट मिलेंगे।

नेगेटिव: आज मन जरूरत से ज्यादा भावुक रहेगा और अपनों की बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। शाम को कोई बिन बुलाया खर्च सामने आ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन में उलझन हो तो खुलकर बात करें। जीवनसाथी को वक्त दें और मामूली बातों को बड़ा मुद्दा न बनाएं। कुछ देर अकेले टहलने निकलेंगे तो मन शांत होगा।

आर्थिक स्थिति: बजट का ध्यान रखें। जरूरी कागजात, पासपोर्ट या बैंक के दस्तावेज संभालकर रखें।

स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से मन अस्थिर रहेगा। कोई जोखिम भरा काम या एडवेंचर आज टालें।

करियर और कारोबार: काम में मेहनत बढ़ानी होगी। दफ्तर की जानकारी संभलकर साझा करें।

उपाय: अपने इष्टदेव की पूजा करें और घर के उत्तर पूर्व कोने में रोशनी बनाए रखें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com