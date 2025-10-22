सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025: सिंह वालों के काम की होगी तारीफ, जानें बाकियों का हाल

Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ राशि के जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 22 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 के अनुसार, विचारों में सरलता, कार्यों में सौम्यता और भावनाओं में गहराई बढ़ेगी। तुला राशि में चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध के संयोग से आज संतुलन और संवाद ही सफलता की कुंजी रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र प्रेम और आर्थिक मामलों में स्थिरता देंगे, जबकि कर्क राशि में गुरु भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाएंगे।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

संचार क्षेत्र में ग्रह तुला राशि में रहेंगे। आज आपकी बातचीत में स्पष्टता और आकर्षण दोनों होंगे। वार्ता, बातचीत और यात्रा योजनाओं में फायदा होगा। केतु आपकी राशि में है, जो अहंकार छोड़ने और विनम्रता अपनाने की याद दिलाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्णय लेने में मदद करेंगे। दिल से बात करें; ईमानदारी सम्मान और तारीफ दिलाएगी।

  • शुभ रंग: गोल्डन
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: शांत और समझदार अंदाज आपको यादगार बनाएगा।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

शुक्र आपकी राशि में हैं, जिससे आकर्षण, बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। आज वित्तीय योजना और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। तुला राशि में चंद्रमा सुरक्षा और स्थिरता पर फोकस बढ़ाएंगे। काम में आपकी लॉजिकल सोच चमकेगी, और सहकर्मी आपकी राय की कद्र करेंगे। रिश्तों में छोटे-छोटे सराहना भरे कदम लगाएं। स्थिर प्रगति पर भरोसा रखें।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: व्यावहारिक दया आज भावनात्मक संतुलन लाएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध सभी आपकी राशि में हैं। आज का दिन खुद को मजबूत बनाने और नई शुरुआत करने का है।। आपका आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचेगा और अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि में शुक्र आपको विनम्र बने रहने की सलाह देंगे। ऊर्जा और आत्म-देखभाल में संतुलन रखें।

  • शुभ रंग: स्काई ब्लू
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: प्राकृतिक तरीके से चमकें। आपकी शालीनता सबसे बड़ा प्रभाव है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन खुद को जांचने और अंदर से हील करने का है।। तुला राशि में ग्रह आपकी बारहवीं भाव को प्रभावित करेंगे, भावनात्मक बोझ छोड़ने का समय है। ज्यादा सोच-विचार या गुस्सा रोकें। मीन राशि में वक्री शनि आत्म-चिंतन बढ़ाएंगे और कर्क में गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे। काम में पीछे से योजना बनाना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में माफ करना भावनात्मक स्वतंत्रता लाएगा।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे छोड़ दें। शांति उसके बाद मिलेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    