धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025: आज मीन राशि वालों को करियर में मिलेगा फायदा

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:30 AM (IST)

कर्क राशि में वक्री बृहस्पति और मीन राशि में वक्री शनि अपने दीर्घकालिक प्रभाव से आपको भीतर से सीखने, परिपक्व होने और कर्मों की समझ विकसित करने की ओर प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 22 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025 के अनुसार, आज के ग्रह-योग आत्मचिंतन और विस्तार, दोनों का मिश्रित प्रभाव देते हैं। दिन की शुरुआत भावनाओं की स्पष्टता और गहरी बातचीत की संभावना के साथ हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में उत्साह बढ़ेगा और मन में नई चीजें खोजने की भावना जागेगी।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपको शांत रहकर खुद के बारे में सोचने और परखने की ओर ले जाएंगे। दोपहर बाद जैसे ही चंद्रदेव आपके राशि में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाएगा, यह एक भावनात्मक नयी शुरुआत जैसा महसूस होगा। वक्री बुधदेव किसी भी जल्दबाजी से फैसले लेने से बचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: उत्साह से आगे बढ़ें, पर सजग रहकर निर्णय लें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर मित्रता, सामाजिक दायरा और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिलाएंगे। वक्री बुधदेव पुराने संपर्क या अधूरे प्रोजेक्ट को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर आपको एकांत, विश्राम और आत्म-चिंतन की तरफ प्रेरित करेंगे। वक्री शनिदेव अनुशासन पर जोर देते हैं।

  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: शांत पलों में ही साफ तस्वीर दिखाई देती है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

राहु आपके ही राशि में रहकर महत्वाकांक्षा और अलग तरह की सोच को बढ़ाते हैं। सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर करियर और प्रतिष्ठा पर आपका ध्यान बढ़ाएंगे। वक्री बुधदेव पुराने निर्णयों पर दोबारा विचार कराएंगे। दोपहर बाद चंद्र देव धनु राशि में प्रवेश करते ही आप अधिक सामाजिक और खुले विचारों वाले बनेंगे।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: महत्वाकांक्षा के साथ भावनात्मक समझ भी रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आध्यात्मिकता, दर्शन और इन्टुशन को जगाएंगे। दोपहर में चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर करियर क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आपकी ही राशि में वक्री शनिदेव आपको जिम्मेदारी, धैर्य और खुद को निखारने की सीख दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: हल्की भावनाओं से नहीं, गहरी समझ से निर्णय लें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।