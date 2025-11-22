सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025: ये जातक बनाएंगे शार्ट ट्रिप का प्लान, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025 के अनुसार, सूर्य और मंगल भी वृश्चिक राशि में होने से आपके संकल्प और दृढ़ता मजबूत होंगे, जबकि तुला राशि में स्थित शुक्र मेलजोल, संतुलन और सौम्यता बनाए रखने में मदद करेगा। कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु नए विचार, नई दिशा और अपनी पहचान से जुड़े निर्णयों को मजबूत बनाने का संकेत देते हैं।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर घर-परिवार और निजी विषयों पर ध्यान दिलाते हैं। आपके ही राशि में स्थित केतु आत्मचिंतन और वैराग्य को बढ़ाता है। दोपहर के बाद चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही मन प्रसन्न होगा और रचनात्मकता बढ़ेगी। तुला में शुक्रदेव बातचीत को सहज और मनमोहक बनाते हैं।

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: घर की शांति आपके आत्मविश्वास को फिर से जगाती है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर संवाद, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। वक्री बुधदेव पुराने विचारों या अधूरी बातों की पुनर्समीक्षा कराएंगे। दोपहर में चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते ही मन घर-परिवार, आराम और भावनात्मक स्थिरता की ओर जाएगा। वक्री शनिदेव मानसिक परिपक्वता बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: ऑलिव

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: सोच-समझकर बोलें, भावनात्मक आवेश से बचें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर वित्तीय मामलों और मूल्य आधारित फैसलों पर ध्यान बढ़ाएंगे। आपकी ही राशि में स्थित शुक्रदेव आज आपको आकर्षण, संतुलन और सुंदरता प्रदान करते हैं। दोपहर बाद चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते ही संवाद, नए विचार और मानसिक विस्तार होगा। पुराने दोस्तों से संपर्क भी हो सकता है।

शुभ रंग: रोज

शुभ अंक: 3

आज का सुझाव: भावनात्मक और आर्थिक दोनों निवेश सोच समझकर करें। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सुबह चंद्रदेव आपके ही राशि में रहने से दिन की शुरुआत बहुत शक्तिशाली और भावनात्मक होगी। वक्री बुधदेव पुराने अधूरे विषयों को फिर से सामने ला सकते हैं। दोपहर बाद चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही ध्यान वित्त और प्राथमिकताओं पर जाएगा। सूर्यदेव और मंगलदेव आज आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और ऊर्जावान बनाते हैं।