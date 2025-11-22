विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025: जल्दबाजी से बचें मेष राशि के जातक, धैर्य से लें काम

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:00 AM (IST)

दैनिक राशिफल में यह माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ राशि के जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के जीवन में पुराने मतभेद या गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 22 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 नवंबर 2025 के अनुसार, सुबह चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से भावनाएं गहरी रहेंगी और ध्यान भीतर की ओर रहेगा। दोपहर में चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश करते ही माहौल थोड़ा हल्का और सकारात्मक महसूस होगा। वृश्चिक राशि में वक्री बुध आपको पुरानी बातों को दोबारा सोचने, समझने और अधूरे मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh-New

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपके साझा संसाधनों और भीतर चल रहे भावनात्मक बदलावों पर ध्यान दिलाएंगे। दोपहर बाद चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते ही मन हल्का होगा और सोच में सकारात्मकता बढ़ेगी। वक्री बुधदेव पुराने वित्तीय या भरोसे से जुड़े मामलों को फिर से सामने ला सकते हैं। मंगल देव का प्रभाव फोकस बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा।

  • शुभ रंग: क्रिमसन
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: बदलाव का विरोध न करें, उसे सहजता से अपनाएं।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishchik

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर संबंधों पर आपका ध्यान बढ़ाएंगे। वक्री बुधदेव पुराने मतभेद या गलतफहमियां दोबारा ला सकते हैं। दोपहर बाद, चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते ही आप संयुक्त जिम्मेदारियों और रिश्तों में गहराई से सोचेंगे। तुला राशि में शुक्र देव संतुलित संवाद का साथ देते हैं।

  • शुभ रंग: पेस्टल पिंक
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: नाजुक पलों में बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun-New

सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर काम, दिनचर्या और लंबित कामों को सामने लाते हैं। वक्री बुधदेव के कारण कार्यस्थल पर गलतफहमी या देरी हो सकती है। दोपहर के बाद चंद्र देव धनु राशि में प्रवेश करते ही रिश्तों पर ध्यान जाएगा और भावनात्मक संवाद के अवसर बनेंगे।

  • शुभ रंग: लाइट ब्लू
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: ज्यादा सोचने के बजाय चीजों को सरल बनाएं, समाधान खुद दिखेगा।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark-New

आपके राशि स्वामी वक्री बृहस्पतिदेव आज भी अंदरूनी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। सुबह चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ-एक्सप्रेशन को मजबूत करेंगे। दोपहर बाद चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर काम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ाएंगे। वक्री शनिदेव आपको धैर्य और अनुशासन की ओर याद दिलाते हैं।

  • शुभ रंग: पर्ल व्हाइट
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: भावनाएं खुलकर व्यक्त करें, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।