21 सितंबर राशिफल: सूर्य-बुध की युति से 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, किसका दिन होगा खास और किसे रहना होगा सतर्क?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 21 सितंबर की सुबह सूर्य और बुध की जोड़ी कन्या राशि में एक साथ नजर आएगी, यह बुधादित्य योग बुद्धि और संवाद कौशल को धार देता है।

कर्क राशि में मंगल की नीच स्थिति आज भी कायम है, पर वहीं मौजूद गुरु इस कमजोरी की भरपाई कर रहे हैं। दिन के दौरान चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे, सुबह सवा ग्यारह बजे तक धनु में रहने के बाद वे मकर राशि में दाखिल होंगे, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा बना रहेगा।

बुधादित्य योग की छाया वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर खास तौर पर है ही, इन आठ राशियों की सोचने-समझने की क्षमता बेहतर रहेगी। कर्क राशि पर मंगल-गुरु का सीधा प्रभाव रहेगा, ऊर्जा भरपूर मिलेगी मगर संयम बनाए रखना जरूरी होगा।

तुला राशि में शुक्र स्वराशि में स्थित हैं, जो रिश्तों को संवारने का काम करते हैं। रात आठ बजे एकादशी तिथि लग जाएगी, जो पूजा-पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है।

धनु और मकर राशि वालों के लिए दिन दो पड़ावों में बंटा दिखेगा क्योंकि चंद्रमा आज इन्हीं दो राशियों के बीच अपनी चाल बदल रहे हैं। तुला राशि को शुक्र की मजबूत मौजूदगी से रिश्तों में खास राहत मिलेगी। मेष और सिंह राशि वालों को आज गुस्से और खर्च दोनों पर लगाम कसनी होगी, बाकी राशियों का दिन सामान्य लेकिन ध्यान बंटाने वाला साबित होगा।

पॉजिटिव: दफ्तर में कोई अटका हुआ काम आज आसानी से निपट सकता है, किसी क्लाइंट की पुरानी शिकायत भी सुलझ जाएगी। सोचने की रफ्तार तेज रहेगी और सेहत को लेकर भी राहत महसूस होगी।

नेगेटिव: घर में किसी मरम्मत या सामान खरीदने को लेकर अचानक खर्च निकल सकता है। छोटे भाई-बहन से फोन पर बात करते समय आवाज ऊंची न करें, बात बिगड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ आज किसी वीकेंड प्लान या पुरानी बात पर सहमति बन सकती है, बातचीत सहज रहेगी। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह काम आ सकती है।

आर्थिक स्थिति: गाड़ी या किसी महंगे गैजेट की खरीदारी का फैसला आज टाल दें, पहले पूरी जानकारी जुटा लें। मासिक हिसाब-किताब संतुलित बना रहेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ में सिरदर्द या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है, स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें। शाम को थोड़ी देर टहलना फायदेमंद रहेगा।

करियर और कारोबार: टीम मीटिंग में आज आपका सुझाव सराहा जा सकता है, सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। किसी सीनियर की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी।

उपाय: सोमवार होने के कारण आज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना विशेष लाभकारी रहेगा।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी पुराने कोर्स या क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आज अचानक स्पष्टता आ सकती है, कोई डिजाइन या राइटिंग वर्क आसानी से पूरा हो सकता है।

नेगेटिव: भाई-बहन के साथ किसी पारिवारिक फंक्शन की तैयारी में आज ज्यादा हाथ बंटाना पड़ सकता है, बीच-बीच में सांस लेना न भूलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर या परिवार के साथ किसी पुरानी बात को लेकर आज सुलह हो सकती है, धैर्य से बात करें। भाई-बहन के साथ मिलकर कोई काम पूरा करने में मजा आएगा।

आर्थिक स्थिति: ऑफिस में किसी सहकर्मी से आगे निकलने का मौका बनेगा, प्रमोशन या टारगेट को लेकर बढ़त मिल सकती है।

स्वास्थ्य: सुबह मन उलझा-सा रह सकता है, किसी पुरानी चिंता के बारे में सोचते रह सकते हैं। दोपहर बाद यात्रा या घूमने का प्लान मन को हल्का करेगा।

करियर और कारोबार: किसी नए क्लाइंट या बिजनेस कॉन्टैक्ट से आज मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। बारीकी से काम करने पर तारीफ मिलेगी।

उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना और तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 11

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: घर में किसी पुरानी गलतफहमी पर आज साफ-साफ बात हो सकती है, माहौल हल्का महसूस होगा। किसी पेंडिंग रीनोवेशन के काम में भी प्रगति दिखेगी।

नेगेटिव: सैलरी या पेमेंट को लेकर मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मीटिंग में या फोन पर बात करते समय जुबान पर काबू रखें, बात बिगड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर या बच्चों के साथ आज कोई हल्का-फुल्का पल खुशी दे सकता है, साथ बैठकर खाना खाने या मूवी देखने का प्लान बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: कोई पुराना पेमेंट आज आ सकता है, या इनकम का नया जरिया सामने आ सकता है। बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार गणना जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: सुबह किसी पार्टनरशिप या डील को लेकर मन उलझा रह सकता है, दोपहर बाद यह उलझन कम होगी। नींद पूरी लेने की कोशिश करें।

करियर और कारोबार: किसी सहकर्मी या साझेदार से बात करते समय आज संयम रखें, इससे रिश्ते बेहतर बनेंगे।

उपाय: आज चंद्रदेव को कच्चे दूध में चावल मिलाकर अर्पित करना मन को शांति देगा।

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कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी अहम मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आज आपकी बात असरदार साबित होगी, तर्क के साथ बात रखने में आसानी होगी।

नेगेटिव: सुबह अगर कोई अचानक जिम्मेदारी सौंपे तो तुरंत हामी न भरें, पहले पूरी जानकारी ले लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: गाड़ी सर्विस कराने या घर की किसी चीज को ठीक कराने से आज संतोष मिलेगा। जीवनसाथी के साथ बहस से बचें, शांति से बात करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर आज नया आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन भावुक होकर कोई बड़ा निवेश न करें।

स्वास्थ्य: सुबह ऑफिस के काम और सेहत पर ध्यान रहेगा, दोपहर बाद पार्टनरशिप से जुड़ी बातें दिमाग में रहेंगी। हड़बड़ी में कोई शारीरिक काम करने से चोट लग सकती है।

करियर और कारोबार: बॉस या क्लाइंट के सामने अपनी बात रखने में आज आसानी होगी, कोई नया मौका भी दिख सकता है।

उपाय: आज सोमवार का व्रत रखकर शिवजी को जल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 12

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: बैंक बैलेंस में आज मजबूती दिखेगी, कोई पुराना निवेश या बचत काम आ सकती है। किसी हुनर को दिखाने का मौका भी मिल सकता है।

नेगेटिव: पार्टी या भीड़भाड़ में रहकर भी कभी-कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, इसे नजरअंदाज न करें, किसी करीबी से बात कर लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ आज साथ में समय बिताना अच्छा लगेगा। घर के किसी सदस्य की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

आर्थिक स्थिति: ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे के खर्च पर आज थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, वरना हिसाब गड़बड़ा सकता है।

स्वास्थ्य: सुबह मन क्रिएटिव सोच में लगा रहेगा, दोपहर बाद काम और सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। सुबह टहलना फायदेमंद रहेगा।

करियर और कारोबार: किसी ऐसे काम में जिसमें आपने खुद मेहनत की हो, आज तारीफ मिल सकती है। लीडरशिप के मौके भी दिख सकते हैं।

उपाय: आज सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ऊर्जा बढ़ाएगा।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में आज आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जवाब खुद-ब-खुद सूझते रहेंगे।

नेगेटिव: लगातार काम करते रहने से शरीर पर दबाव बढ़ सकता है, बीच में ब्रेक लेना न भूलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर की शिफ्टिंग या रीनोवेशन की बात सुबह चल सकती है, दोपहर बाद बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा।

आर्थिक स्थिति: पेमेंट या इनकम से जुड़ी कोई खुशखबरी आज मिल सकती है, पुरानी उलझन भी सुलझ सकती है।

स्वास्थ्य: सुबह घर से जुड़ी बातें दिमाग में रहेंगी, दोपहर बाद हॉबी या क्रिएटिव काम में मन लगेगा। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें।

करियर और कारोबार: किसी अटके हुए काम में आज प्रगति दिख सकती है, फैसले सही साबित होंगे।

उपाय: आज भगवान गणेश और शिवजी दोनों की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: मीटिंग में आज सबकी नजरें आप पर टिकी रह सकती हैं, आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों साथ देंगे।

नेगेटिव: ट्रैवल या अकेले वक्त बिताने का मन बन सकता है, बड़ा फैसला अभी के लिए रोक दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: लोग आपकी बातों से आज प्रभावित होंगे। शाम को घर लौटकर सुकून चाहिए होगा, अकेले समय बिताना अच्छा लगेगा।

आर्थिक स्थिति: प्रमोशन या बड़ी डील जैसा मौका करियर में दिख सकता है, इसका असर आमदनी पर भी पड़ेगा।

स्वास्थ्य: सुबह बातचीत और नेटवर्किंग में ऊर्जा रहेगी, दोपहर बाद घर पर शांति चाहिए होगी। मानसिक आराम के लिए समय निकालें।

करियर और कारोबार: लोगों के साथ मिलकर काम करने से आज बेहतर नतीजे मिलेंगे, बड़ा मौका सामने आ सकता है।

उपाय: आज चंद्रदेव को अर्घ्य देना और सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 1

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी पुराने कॉन्टैक्ट का फोन आज अचानक मौका बना सकता है, सूझबूझ से लिया फैसला पैसों में फायदा देगा।

नेगेटिव: स्पा, शॉपिंग या आराम की चीजों पर आज खर्च बढ़ सकता है, हिसाब पर नजर बनाए रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आज मन थोड़ा नाजुक रह सकता है, छोटी बातें गहरा असर छोड़ सकती हैं। करीबियों से शांत होकर बात करें।

आर्थिक स्थिति: किसी डील या इनकम के नए जरिए से फायदा हो सकता है, समझदारी से फैसला लें।

स्वास्थ्य: सुबह पैसों की उलझन दिमाग में रहेगी, दोपहर बाद बातचीत और नेटवर्किंग पर फोकस बढ़ेगा। नींद पूरी लें।

करियर और कारोबार: कामकाज में आज मेहनत का असर दिखेगा, किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ और सिंदूर अर्पण संकटों से राहत देगा।

शुभ रंग: : जामुनी | शुभ अंक: 5

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुबह के समय मन में सुकून और आत्मविश्वास रहेगा, करियर में किसी सीनियर से तारीफ मिल सकती है।

नेगेटिव: दोपहर बाद अचानक बिल-पेमेंट या पारिवारिक खर्च की तरफ ध्यान मुड़ जाएगा, भावनाएं थोड़ी संवेदनशील रह सकती हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोपहर बाद परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय संयम रखें, दिन का दूसरा हिस्सा थोड़ा भावुक रह सकता है।

आर्थिक स्थिति: इनकम में मिठास रहेगी, कोई पुरानी अटकी रकम या डील में भी हलचल दिख सकती है।

स्वास्थ्य: सुबह ऊर्जा अच्छी रहेगी, दोपहर बाद मानसिक व्यस्तता बढ़ सकती है, बीच में आराम को भी जगह दें।

करियर और कारोबार: पुरानी अटकी डील में आज प्रगति दिख सकती है, फैसला सोच-समझकर लें।

उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा।

शुभ रंग: स्लेटी | शुभ अंक: 2

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: दोपहर बाद कोई भारी बोझ हल्का महसूस हो सकता है, मानसिक स्थिरता लौटेगी। हायर एजुकेशन या धार्मिक काम में फायदा दिख सकता है।

नेगेटिव: सुबह मन खर्च और अकेलेपन में उलझा रह सकता है, कोई बड़ा फैसला अभी के लिए टाल दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ किसी मुद्दे पर बातचीत मेहनत मांगेगी, पर नतीजा साथ में ही निकलेगा।

आर्थिक स्थिति: दोपहर बाद कामकाज में गति आएगी, ऑफिस में सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: सुबह मानसिक भारीपन महसूस हो सकता है, दोपहर बाद यह हल्का होगा। आराम और सकारात्मक सोच पर ध्यान दें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को लेकर आज प्रगति दिख सकती है, धैर्य के साथ काम करते रहें।

उपाय: आज शनिदेव और चंद्रदेव दोनों की पूजा करना विशेष राहत देगा।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: भीड़ में भी कोई आपकी बात ध्यान से सुन सकता है, लोग आज आपकी तरफ खुद-ब-खुद आकर्षित होंगे।

नेगेटिव: दोपहर बाद खर्च और अकेलापन ज्यादा महसूस हो सकता है, पैसों को लेकर फैसला अभी के लिए रोक दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोस्तों और सामाजिक दायरे में आज समय अच्छा बीतेगा, सुबह मेलजोल ज्यादा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: ट्रैवल प्लान आज सफल साबित हो सकता है, पैसों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: सुबह दोस्तों और फायदे की बातें रहेंगी, दोपहर बाद शरीर में सुस्ती दिख सकती है, आराम जरूर करें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में किसी कॉम्पिटिटर पर बढ़त मिल सकती है, कोई नया मौका भी दिख सकता है।

उपाय: आज जरूरतमंदों को दूध या सफेद वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी रहेगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: बच्चों या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आज मेहनत रंग लाएगी, अच्छे नतीजे मिलेंगे।

नेगेटिव: हर फैसला आज सोच-समझकर लें, हड़बड़ी में लिया कदम भारी पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से आज कोई जरूरी बात हो सकती है, बात मन में दबाने की बजाय साफ कह दें, इससे रिश्ता मजबूत होगा।

आर्थिक स्थिति: करियर में मेहनत का फल जल्द दिखेगा, पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: सुबह करियर पर ध्यान रहेगा, दोपहर बाद दोस्तों और सोशल सर्कल की तरफ मन खिंचेगा। हल्का व्यायाम मूड बेहतर रखेगा।

करियर और कारोबार: सुबह के समय फोकस अच्छा रहेगा, क्रिएटिव कामों में मेहनत का फल जल्द दिखेगा।

उपाय: आज 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना मन को शांति देगा।

शुभ रंग: कोरल | शुभ अंक: 10

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com