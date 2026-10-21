21 अक्टूबर राशिफल: कुंभ राशि में चंद्र-राहु की युति से बनेगा ग्रहण योग, इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है संकट

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ में पहले से बैठे राहु के साथ चंद्रदेव की युति से ग्रहण योग बनेगा। तुला में सूर्यदेव, बुधदेव और वक्री शुक्रदेव साथ हैं, और सूर्यदेव के बहुत करीब होने से शुक्रदेव अस्त अवस्था में हैं। कर्क में उच्च के गुरुदेव और नीच के मंगलदेव से बना नीच भंग राजयोग चल रहा है, जबकि शनिदेव मीन में वक्री हैं।

पंचक की शुरुआत और चंद्रदेव व राहु के मेल वाला यह बुधवार कुछ राशियों को खुशखबरी देगा तो कुछ के धैर्य की परीक्षा लेगा। वृषभ को कारोबार में मुनाफा और नौकरी में अच्छी खबर मिलेगी, मिथुन के अटके काम पूरे होंगे और अपनों से अच्छी बात सुनने को मिलेगी।

वृश्चिक को नौकरी में ऊपर बढ़ने के मौके मिलेंगे, मकर की दुकान पर ग्राहकी बढ़ेगी और कुंभ के लिए ऑफिस से राहत भरी खबर आएगी। मेष को दूसरों के भरोसे काम छोड़ने से बचना है। वहीं कर्क नकारात्मक सोच से, सिंह रिश्तों की उलझन से, कन्या चुनौतियों से, धनु जोखिम भरे कामों से, तुला डगमगाते भरोसे से और मीन कामों में रुकावट से उलझे रह सकते हैं।

पॉजिटिव: मेहनत का फल मिलेगा। पद, कोई खास जिम्मेदारी या बॉस से शाबाशी, इनमें से कुछ न कुछ आज मिल सकता है। व्यापारियों के लिए मुनाफे के रास्ते खुलेंगे और अपनों से अच्छी खबर आएगी।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

करियर और कारोबार: मेहनत और सही योजना से ही बात बनेगी। सहकर्मियों और बॉस से बातचीत में संयम रखें।

स्वास्थ्य: तबीयत ठीक रहेगी। इंटरनेट पर बीमारियों के लक्षण पढ़कर बेवजह डरने के बजाय अपनी दिनचर्या ठीक रखें।

आर्थिक स्थिति: खर्च लगातार बने रहेंगे। शेयर से मुनाफा दिखे तो उसका एक हिस्सा निकालकर अलग रख लें, सारा पैसा फिर से न लगाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के विचारों का सम्मान करें और छोटी बात पर बहस न बढ़ाएं। भाई बहनों की किसी जरूरत में उनका साथ देंगे तो रिश्ते और पक्के होंगे। घर में गुस्से से बचें।

नेगेटिव: कोई अहम काम किसी साथी पर टाल दिया तो आखिरी वक्त पर हाथ खाली रह सकते हैं। दफ्तर में कोई आपके काम में मीनमेख निकालेगा, उसे दिल पर लेने के बजाय उसमें से काम की बात उठा लें।

पॉजिटिव: अपने दम पर फैसले लेंगे तो काम तेजी से और सही ढंग से निपटेंगे। शेयर बाजार से कुछ फायदा मिल सकता है।

नेगेटिव: दोपहर बाद कुछ काम अटक सकते हैं। शाम को मशीन, गाड़ी या लैपटॉप धोखा दे सकता है, जरूरी फाइलों का बैकअप पहले ही रख लें। काम में जिद न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में छोटी बात पर तनाव हो सकता है, कड़वे शब्दों से बचें। जीवनसाथी से बहस बढ़ाने के बजाय शांति से हल निकालें और दफ्तर की खीझ घर पर न उतारें।

आर्थिक स्थिति: किसी के बहकावे में आकर जोखिम न लें। अनजान लोगों से पैसों का लेनदेन बिल्कुल न करें, चाहे वे कितना भी भरोसा दिलाएं।

स्वास्थ्य: तला भुना और भारी खाना पेट दर्द या अपच दे सकता है। रात का खाना हल्का रखें।

करियर और कारोबार: बेहतर नौकरी चाह रहे लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे। कारोबार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

उपाय: सुबह शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: महीनों से लटका काम आज सिरे चढ़ेगा तो चेहरे पर रौनक लौट आएगी। मेहनत से तरक्की और इज्जत, दोनों मिलेंगी।

नेगेटिव: सब अच्छा चलते देख लापरवाही न बरतें। खरीदारी का मन है तो जरूरत और शौक में फर्क करके ही खर्च करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक काम में शामिल होंगे। घर की जिम्मेदारियां अपनों की मदद से आसानी से निपटेंगी। बच्चों की कोई बात दिल खुश कर देगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की चिंता से राहत मिलेगी और पसंद की चीजें खरीद पाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय कैश ऑन डिलीवरी या भरोसेमंद साइट ही चुनें।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी, खांसी या गले में कफ जम सकता है। सुबह शाम गुनगुना पानी पिएं।

करियर और कारोबार: व्यापार में रफ्तार आएगी और बिक्री अच्छी रहेगी। अधिकारी आपकी कार्यक्षमता की तारीफ करेंगे।

उपाय: घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर सुख शांति की कामना करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 12

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए रास्ते खुलेंगे। काम में बदलाव या कुछ नया करने की इच्छा जागेगी।

नेगेटिव: मन में बेवजह के नकारात्मक विचार घर कर सकते हैं। किसी तीसरे की कानाफूसी सुनकर अपने लोगों पर संदेह न करें और अधूरी बात सुनकर नतीजे पर न पहुंचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में आज फूंक फूंककर कदम रखें। गुस्से में जवाब देने से बचें। सकारात्मक रवैया रखेंगे तो घर का माहौल भी ठीक रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज उठाने का मन बना रहे हैं तो दो तीन बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और किस्त की तुलना करें। गैरजरूरी खर्च रोकें।

स्वास्थ्य: फालतू बातों का तनाव सिर पर चढ़ सकता है। रखा हुआ या ठेले का खाना फूड पॉइजनिंग दे सकता है, ताजा और घर का खाना ही खाएं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: मेहनत आज ज्यादा मांगी जाएगी। योजनाओं को व्यावहारिक ढंग से आगे बढ़ाएं, हवाई किले न बनाएं।

उपाय: शिवलिंग पर शहद अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: पेशे में कोई नया प्रयोग करने का मन रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोग आपको पहचानेंगे।

नेगेटिव: कुछ चुनौतियां रास्ता रोकेंगी। जोखिम वाले किसी काम में बिना पूरी जांच पड़ताल के बड़ा फैसला न लें, जल्दी अमीर बनाने वाले वादों से दूर रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आज घर से ज्यादा वक्त बाहर बीतेगा, घरवालों को इसकी जानकारी देते रहें।

आर्थिक स्थिति: बजट बनाकर चलें। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में पैसा न लगाएं, खासकर दोस्त की बताई किसी स्कीम में।

स्वास्थ्य: मन की बेचैनी परेशान करेगी। सोने और जागने का समय तय रखें और रात को मोबाइल दूर रखें।

करियर और कारोबार: नई योजना शुरू करने से पहले फायदा और नुकसान तौल लें। साझेदारी के मामलों में खास सावधानी रखें और बॉस से बात साफ साफ करें।

उपाय: भैरव जी का पूजन करके काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 9

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: कुछ काम भले उम्मीद के मुताबिक न चलें, पर आपका व्यावहारिक नजरिया और पक्का इरादा रास्ता निकाल लेगा। सही रणनीति से मुश्किल हालात भी पक्ष में मोड़ लेंगे।

नेगेटिव: एक साथ कई काम पकड़ेंगे तो कोई भी पूरा नहीं होगा। खर्च आज बचत पर हावी हो सकते हैं, कार्ड स्वाइप करने से पहले एक बार रुकें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से मन की बात खुलकर कहें, दबाकर रखने से उलझन बढ़ेगी। घर पर बच्चों की बातें ध्यान से सुनें और कोई भी काम हड़बड़ी में न करें।

आर्थिक स्थिति: खर्चों की वजह से हाथ तंग रह सकता है। जो बचत है, उसे छेड़ने से पहले दो बार सोचें।

स्वास्थ्य: त्योहार की मिठाई और तली चीजों में लापरवाही पेट खराब कर सकती है। बाहर का खाना सीमित रखें।

करियर और कारोबार: सुबह ही तय कर लें कि कौन सा काम पहले होगा। अनुभवी सहकर्मी या सीनियर से सलाह लेने में झिझकें नहीं।

उपाय: घर से निकलते समय काले तिल अपने ऊपर से वारकर पीपल की जड़ में डाल दें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का तरीका सीनियर्स की नजर में आएगा। दोस्तों के साथ मस्ती भरा वक्त बीतेगा।

नेगेटिव: घर में लोगों का आना जाना इतना रहेगा कि अपने काम पीछे छूट सकते हैं। बच्चे खेलते समय चोट न लगा लें, उन पर नजर रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई अजनबी अचानक दिल को भा सकता है, पर नया रिश्ता शुरू करने में जल्दबाजी न करें। जीवनसाथी के साथ धैर्य और भरोसा बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति: भावनाओं में बहकर खर्च न करें। दोस्तों की पार्टी में बिल बांटने की बात पहले ही तय कर लें।

स्वास्थ्य: समय पर खाना और शाम की सैर आपको तरोताजा रखेगी।

करियर और कारोबार: मेहनत रंग लाएगी और उत्साह बना रहेगा। सरकारी नौकरी वालों पर काम ज्यादा रहेगा, पर नतीजे भी अच्छे मिलेंगे।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उसके साथ देवी कवच का पाठ भी करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और कमाई के नए रास्ते दिखेंगे। नई जॉब की खोज में लगे लोगों के सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे।

नेगेटिव: कुछ फैसलों में मन दुविधा में रहेगा। किसी से कहासुनी हुई तो कुछ समय घर से दूर रहने की नौबत आ सकती है, इसलिए गुस्से को काबू में रखें और बातों को तूल न दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवन में नया उत्साह रहेगा। मन में कोई बात लंबे समय से है तो साथी से कह दें, आपकी साफगोई भरोसा बढ़ाएगी। घर पर मेहमानों का आना जाना रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: आय का कोई नया जरिया या पहले की कोशिश फायदा देगी। ऑनलाइन फ्रीलांस काम में भुगतान का तरीका पहले साफ कर लें।

स्वास्थ्य: खाने में प्रोटीन, फल और हरी सब्जियां बढ़ाएं। जंक फूड से दूरी रखें।

करियर और कारोबार: वर्क फ्रॉम होम वालों पर काम का बोझ रहेगा, पर मौके भी अच्छे मिलेंगे। कोई नया स्किल या सॉफ्टवेयर सीखना आगे बहुत काम आएगा।

उपाय: शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करके दिन शुरू करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 10

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। अनुभवी लोगों की सलाह मानेंगे तो नतीजे बेहतर होंगे।

नेगेटिव: अफसरों की उम्मीदें और सख्त रवैया दबाव बढ़ाएगा। आसपास की भागदौड़ से टेंशन होगी, बहस में पड़ने के बजाय शांति से अपनी बात रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदार की बातों से चिंता होगी या उनसे राय नहीं मिलेगी। जीवनसाथी से घरेलू मामले पर बात करते हुए धीरज रखें। जरूरत पड़ने पर अपनों का साथ दें, भरोसा बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: बिक्री में बहुत तेजी की उम्मीद न रखें, रोज का कामकाज ठीक से चलाएं। उधार पर दिया माल वापस आने में देर हो सकती है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। लगातार एक जगह बैठे न रहें।

करियर और कारोबार: काम साफ सुथरा और डेडलाइन के भीतर पूरा करें। समाज या पड़ोस की बेकार बातों में उलझने के बजाय अपनी ताकत सही जगह लगाएं।

उपाय: घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और चौखट पर दीपक जलाएं।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 7

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: दुकान पर ग्राहकी बढ़ेगी और बिक्री में सुधार होगा। गरम कपड़े, कंबल या मौसमी सामान बेचने वालों का गल्ला भरेगा। जीवनसाथी हर जिम्मेदारी में साथ खड़े रहेंगे।

नेगेटिव: कर्मचारियों में काम के बोझ को लेकर बड़बड़ाहट हो सकती है, उनकी बात सुनें। ज्यादा सोचने से थकान और बेचैनी रहेगी, और बोलचाल में कड़वाहट न आने दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में हंसी मजाक चलेगा और मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद दोस्तों से मुलाकात होगी। घर का कोई अधूरा काम शाम को निपटा लेंगे।

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्च में संतुलन रखें। नकद बिक्री का हिसाब रोज रात को मिलाएं।

स्वास्थ्य: खेलकूद या जिम करने वाले सावधानी रखें। वार्मअप किए बिना भारी कसरत न करें।

करियर और कारोबार: सेल्स और मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी करने वाले किसी बेहतर ऑफर के लिए कान खुले रखें।

उपाय: पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि कवच का पाठ करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 3

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: दफ्तर से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है और मेहनत का फल मिलेगा। कारोबार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी।

नेगेटिव: मुनाफा होने के बावजूद देनदारियों के कारण हाथ में नकदी कम रहेगी। प्रतिस्पर्धियों से बेवजह उलझने और ज्यादा जोखिम उठाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी कामकाज में भी सहयोग देंगे। किसी घरेलू मुद्दे पर मतभेद है तो शांति से सुलझाएं। घर के काम मिलकर करें और दिन भर की भागदौड़ में अपनों के लिए वक्त निकालें।

आर्थिक स्थिति: अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करें। उधारी पर नया सामान भेजने से पहले पुराना हिसाब क्लियर करें और नकदी का हिसाब रोज रखें।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही अपच, गैस या पेट में भारीपन दे सकती है। रात को देर से खाना न खाएं।

करियर और कारोबार: मेहनत करने वालों को अच्छी खबर मिलेगी। फाइनेंस पर नजर रखें और किसी विवाद से दूर रहें।

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 11

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: दोस्तों के साथ बातचीत और अपनी पसंद के कामों में थोड़ा वक्त बिताने से मन हल्का होगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है।

नेगेटिव: जिन कामों को आसान समझ रहे थे, उनमें देरी या अड़चन आएगी। गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, एक एक करके काम निपटाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी और घरवालों की भावनाएं समझें, बेवजह के विवाद टलेंगे। घर हो या बाहर, बोलचाल नरम रखें। दोपहर बाद दोस्तों का साथ राहत देगा।

आर्थिक स्थिति: बिना पूरी जानकारी के कोई नया जोखिम न लें। मैसेज में आए किसी इंस्टेंट लोन या मोटे रिटर्न वाले लिंक को खोलें ही नहीं।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द हो सकता है। बाहर का खाना सोच समझकर खाएं, फूड पॉइजनिंग का खतरा है।

करियर और कारोबार: अपनी योजनाएं और अंदर की जानकारी हर किसी को न बताएं। काम के सिलसिले में लंबा ट्रेवल करना पड़ सकता है, टिकट और होटल की बुकिंग पहले ही पक्की कर लें।

उपाय: सुबह श्रीहरि का ध्यान और पूजन करके माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com