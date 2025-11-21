धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025: मकर राशि वालों का भविष्य की योजनाएं पर रहेगा फोकस

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025 के अनुसार, आज के ग्रह-योग आपको अपनी भावनाओं को समझने, पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने और सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव होने से दिन थोड़ा गहरा और संवेदनशील रह सकता है। कुछ बातें अचानक समझ में आ सकती हैं या किसी बात का सच्चाई वाला पहलू सामने आ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज आपका मन बहुत एक्टिव रहेगा और सपने संकेत दे सकते हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव आपको पुराने बोझ छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। कर्क में वक्री बृहस्पति आपके भीतर आध्यात्मिक स्पष्टता लाते हैं। ध्यान, प्रार्थना या रचनात्मक कामों के लिए यह अच्छा दिन है। भीड़भाड़ या विवादों से दूर रहें।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

आज का उपाय: अकेले में समय बिताएं और मन को संतुलित करें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज सामाजिक दायरा, दोस्त और भविष्य की योजनाएं मुख्य फोकस में रहेंगे। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव आपको गहरी बातचीत और भरोसेमंद सहयोग की ओर ले जाते हैं। मीन में वक्री शनि प्रगति धीमी कर सकते हैं, लेकिन इसी से आपके प्लान और मजबूत होते हैं। आज जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का उपाय: मिलकर काम करें, लेकिन अपनी भावनात्मक सीमाएं तय रखें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज राहु आपकी महत्वाकांक्षा और नई सोच को तेज करेगा। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्र देव आपको करियर के पुराने फैसलों पर फिर से विचार करने का संकेत देते हैं। बुधदेव वक्री देरी साथ-साथ पुराने मौके भी वापस ला सकते हैं। आज गहरी प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

आज का उपाय: करियर से जुड़े फैसलों में लंबी समय की सोचें। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आज मीन राशि वालों के लिए अनुशासन और भावनात्मक मजबूती की परीक्षा होगी। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव, चंद्र देव और बुधदेव वक्री आपकी इन्टुशन को तीव्र करते हैं। आप आध्यात्मिकता, यात्रा या किसी गहरे विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज पुराने विश्वासों पर नए तरीके से सोचने का समय है। आज का दिन भावनाओं को समझने और अपने अनुभवों से दूसरों को कुछ सिखाने के लिए अनुकूल है।