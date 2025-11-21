विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025: मकर राशि वालों का भविष्य की योजनाएं पर रहेगा फोकस

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:30 AM (IST)

बुधदेव, बृहस्पति और शनि के वक्री होने से यह समय पुराने कामों को सुधारने, गलतियों से सीखने और अधूरे मामलों को पूरा करने का है। आज आपका इन्टुशन आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 21 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 21 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025 के अनुसार, आज के ग्रह-योग आपको अपनी भावनाओं को समझने, पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने और सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव होने से दिन थोड़ा गहरा और संवेदनशील रह सकता है। कुछ बातें अचानक समझ में आ सकती हैं या किसी बात का सच्चाई वाला पहलू सामने आ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

आज आपका मन बहुत एक्टिव रहेगा और सपने संकेत दे सकते हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव आपको पुराने बोझ छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। कर्क में वक्री बृहस्पति आपके भीतर आध्यात्मिक स्पष्टता लाते हैं। ध्यान, प्रार्थना या रचनात्मक कामों के लिए यह अच्छा दिन है। भीड़भाड़ या विवादों से दूर रहें।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: अकेले में समय बिताएं और मन को संतुलित करें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज सामाजिक दायरा, दोस्त और भविष्य की योजनाएं मुख्य फोकस में रहेंगे। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगल देव और चंद्र देव आपको गहरी बातचीत और भरोसेमंद सहयोग की ओर ले जाते हैं। मीन में वक्री शनि प्रगति धीमी कर सकते हैं, लेकिन इसी से आपके प्लान और मजबूत होते हैं। आज जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का उपाय: मिलकर काम करें, लेकिन अपनी भावनात्मक सीमाएं तय रखें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज राहु आपकी महत्वाकांक्षा और नई सोच को तेज करेगा। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्र देव आपको करियर के पुराने फैसलों पर फिर से विचार करने का संकेत देते हैं। बुधदेव वक्री देरी साथ-साथ पुराने मौके भी वापस ला सकते हैं। आज गहरी प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का उपाय: करियर से जुड़े फैसलों में लंबी समय की सोचें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज मीन राशि वालों के लिए अनुशासन और भावनात्मक मजबूती की परीक्षा होगी। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव, चंद्र देव और बुधदेव वक्री आपकी इन्टुशन को तीव्र करते हैं। आप आध्यात्मिकता, यात्रा या किसी गहरे विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज पुराने विश्वासों पर नए तरीके से सोचने का समय है। आज का दिन भावनाओं को समझने और अपने अनुभवों से दूसरों को कुछ सिखाने के लिए अनुकूल है।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का उपाय: जीवन की सिखों को हल्के में न लें, वे आपको कुछ सिखाने आए हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।