सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025: जिम्मेदारियों को समझदारी से पूरा करेंगे कन्या राशि वाले

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025 के अनुसार, कर्क में वक्री बृहस्पति आपको भीतर से मजबूत बनने का मौका देता है। मीन में वक्री शनि धीरज रखने और पुराने कामों को ठीक से पूरा करने की सीख देता है। कुंभ में राहु और सिंह में केतु आपको नए तरीके अपनाने और खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की प्रेरणा देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज घर, परिवार और मन की स्थिरता सबसे आगे रहेंगी। सिंह में केतु होने से आप सामाजिक इच्छाओं से थोड़ा दूर होकर खुद पर ध्यान देना चाहेंगे। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्र देव आपके चौथे भाव में हैं, इससे घर-परिवार की पुरानी भावनाएं उभर सकती हैं। तुला राशि में शुक्र देव होने से परिवार में मीठी और संतुलित बातचीत का माहौल बनेगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का उपाय: परिवार से बातें साफ-साफ लेकिन नरमी से करें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत तेज रहेगी। बुधदेव वक्री होने से आपको पुराने फैसलों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। यह भाई-बहनों से सुलह का या पुराने प्लान पूरा करने का अच्छा दिन है। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्र देव आपको सोच-समझकर बोलने की सलाह देते हैं। मीन में वक्री शनि आपको लंबे समय की जिम्मेदारियों को समझदारी से पूरा करने में मदद करेंगे।

शुभ रंग: ऑलिव हरा

शुभ अंक: 6

आज का उपाय: बातचीत में गहराई रखें, जल्दबाजी नहीं। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज शुक्र आपकी राशि में होकर आपको आकर्षण, शांति और संतुलन देता है। पैसों से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्र देव आपको खर्च और निवेश को ध्यान से समझने की सलाह देते हैं। कर्क में वक्री बृहस्पति आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आज अनावश्यक खर्च से बचें।

शुभ रंग: लैवेंडर

शुभ अंक: 3

आज का उपाय: पैसों के फैसले मूल्यों के आधार पर लें, भावनाओं में नहीं। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) आज आपके लिए गहरी समझ और बदलाव का दिन है। चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव वक्री आपकी ही राशि में हैं, जिससे भावनाएं तीव्र होंगी लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पुराने घावों को समझने और खुद को भीतर से मजबूत करने का सही समय है। हालांकि आज किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें।