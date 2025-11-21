विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025: कर्क वालों को अपने दिल की सुनने से होगा फायदा, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:00 AM (IST)

आज के राशिफल के मुताबिक कुछ जातकों का रिश्तों में तालमेल बेहतर बनेगा। वहीं कुछ जातकों को मानसिक रूप से हल्की उलझन रह सकती है। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 21 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीचस्थ स्थिति में है। इससे भावनाएं तेज हो सकती हैं और मन में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। वहीं बुधदेव वक्री है और सूर्यदेव–मंगलदेव भी वृश्चिक में हैं, इसलिए दिन थोड़ा गहरा, भावुक और सोच बढ़ाने वाला बन सकता है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का राशिफल बताता है कि आपकी इन्टुशन और भावनात्मक समझ काफी तेज रहेगी। चंद्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव आज वृश्चिक राशि में आपके आठवें भाव में हैं। आप पुराने फैसलों पर दोबारा सोच सकते हैं या किसी रिश्ते को नए तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। बुधदेव के कारण आज पैसे से जुड़े फैसलों में थोड़ा संयम जरूरी है। आज का दिन आपको भीतर से स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन देगा।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले देखकर, समझकर जवाब दें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रिश्ते मुख्य भूमिका में रहेंगे। सूर्यदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपके सातवें भाव में हैं, जिससे आप और आपके प्रियजनों को भावनात्मक स्थिरता की जरूरत महसूस होगी। तुला राशि में शुक्र होने से बातचीत आसान होगी और तालमेल बेहतर बनेगा। शनि वक्री होने से आपको अपने लंबे समय के सपनों और साझेदारी से जुड़े लक्ष्यों पर फिर से विचार करने की सलाह मिलती है।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: चाहें मतभेद हों, लेकिन बात प्यार और नरमी से करें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज काम, दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्रदेव आपकी छठी भाव से गुजर रहे हैं और बुधदेव वक्री भी वहीं है। इससे कामकाज में गलतफहमी या देरी हो सकती है, इसलिए संवाद साफ रखें। मानसिक रूप से हल्की उलझन रह सकती है, लेकिन आपका इन्टुशन बहुत मजबूत रहेगा। यह दिन भावनाओं और आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। कर्क में वक्री बृहस्पति आपको भीतर से ठीक होने की ऊर्जा देते हैं।

  • शुभ रंग: आसमानी
  • शुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: हर संदेश और हर वादा दो बार जांचें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन आपके साथ रहेगा। आपकी राशि में वक्री बृहस्पति आपको अंदर की ओर देखने और समझ बढ़ाने में मदद करता है। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और चंद्रदेव आपके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इससे रोमांस, इन्टुशन और आध्यात्मिक समझ बढ़ेगी। बच्चों या छोटे सदस्यों से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है और उन्हें आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: आज तर्क से ज्यादा अपने दिल की सुनें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    